Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı

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Huawei'in, Best Buy alışveriş sitesindeki Mate 10 Pro ön sipariş sayfasında sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir firma yetkilisi, çıkan haberleri doğruladı ve telefonu hiç kullanmamış kişilerin yorumlarının kaldırılacağını duyurdu.

Sadece telefonu deneyimlemiş kullanıcıların yorum yapması istenmiş

Firma yetkilisi, yaptığı açıklamada iki farklı sosyal medya kampanyası hazırlandığını ve bunlardan birincisinin daha fazla kişiyi Mate 10 Pro test grubuna dâhil etmek için tasarlandığını diğerininse Mate 10 Pro test kullanıcılarının deneyimlerini Best Buy üzerinden paylaşmasını istemek olduğunu belirtti. Ancak şirkete göre sosyal medya yöneticisi ile iletişimde sıkıntı yaşandı ve Facebook paylaşımında herkesten Best Buy'daki Mate 10 Pro sayfasına yorum yazması istendi.

Huawei yetkilisi, firmanın müşteri deneyimine ve kullanıcının doğal sesine önem verdiğini belirtiyor. Best Buy’daki Mate 10 Pro yorumlarında sahte yorumlara ek olarak gerçekten telefonu deneyimleyip yorum atanların da olduğu ifade ediliyor. Test grubuna dâhil olmayan kullanıcıların yorumlarının kaldırılacağını açıkladı. ABD'de istediği ilgiyi yakalayamayan Huawei'in bu girişimi büyük tepki topladı ve firmanın imajı daha da zedelendi.

https://www.androidauthority.com/huawei-behind-100-fake-reviews-mate-10-pro-best-buy-837196/