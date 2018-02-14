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Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Best Buy alışveriş sitesine Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıkan Huawei'den yanıt geldi. Firma sahte yorumların kaldırılacağını açıkladı.
1 yıl
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1
13
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı
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Huawei'inBest Buy alışveriş sitesindeki Mate 10 Pro ön sipariş sayfasında sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir firma yetkilisi, çıkan haberleri doğruladı ve telefonu hiç kullanmamış kişilerin yorumlarının kaldırılacağını duyurdu.

Sadece telefonu deneyimlemiş kullanıcıların yorum yapması istenmiş

Firma yetkilisi, yaptığı açıklamada iki farklı sosyal medya kampanyası hazırlandığını ve bunlardan birincisinin daha fazla kişiyi Mate 10 Pro test grubuna dâhil etmek için tasarlandığını diğerininse Mate 10 Pro test kullanıcılarının deneyimlerini Best Buy üzerinden paylaşmasını istemek olduğunu belirtti. Ancak şirkete göre sosyal medya yöneticisi ile iletişimde sıkıntı yaşandı ve Facebook paylaşımında herkesten Best Buy'daki Mate 10 Pro sayfasına yorum yazması istendi.

Huawei yetkilisi, firmanın müşteri deneyimine ve kullanıcının doğal sesine önem verdiğini belirtiyor. Best Buy’daki Mate 10 Pro yorumlarında sahte yorumlara ek olarak gerçekten telefonu deneyimleyip yorum atanların da olduğu ifade ediliyor. Test grubuna dâhil olmayan kullanıcıların yorumlarının kaldırılacağını açıkladı. ABD'de istediği ilgiyi yakalayamayan Huawei'in bu girişimi büyük tepki topladı ve firmanın imajı daha da zedelendi. 


https://www.androidauthority.com/huawei-behind-100-fake-reviews-mate-10-pro-best-buy-837196/ Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen hanımneder
hanımneder

Toplu harakiri yapmazlarsa pişman olduklarına inanmam


kardeş o japon kültürü bu çinliler bestbuy'ı bile yerler...
hanımnederToplu harakiri yapmazlarsa pişman olduklarına inanmamkardeş o japon kültürü bu çinliler bestb...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 1 yıl
Şaşırdık mı Hayır. Türkiyede çoğu teknoloji mağaza yöneticileri huaweii kullanır neden çünkü huaweii bedava dağıttı :D
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DH Misafiri 1 yıl
Iphone dan daha iyi bir telefon görmek Amerikalıları delirtmiş. Telefonu 2 aydır kullanıyorum. Bu telefonun kalitesinde telefon yok her yönden
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mcrew 1 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Amerika da Huawei nin ne olduğunu bilmeyen bir çok kişi bu markayi duymuş oldu.

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V4LKyR 1 yıl
Tell us how to WHY you want to own the Mate 10 Pro...
Denmiş. Aslında yanlış bir şey yok burada, cümle yanlış sadece, "how to" nun silinmesi gerekir. Orada insanlara neden Mate 10 Pro'ya sahip olmak isterdiniz gibi bir soru sorulmuş. Adamlara denmemiş ki gidin yorumlarla şişirin telefonu diye.
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redferrari 1 yıl
huawei incelemelerimde,, xioami nin pahalı versiyonu gibi,, onunda ekranı çok iyi değil,, o menüleri kaydırdığınızda tiril tiril lag olduğunu gözlemlersiniz,, yani bir sony, bir iphone akışkanlığı yok zaten bu iki dev kalitesine de hiçbir marka ulaşamadı,,
öyle samsung falan demeyin biz prof inceliyoruz kalite detay inceliyoruz,, açın bakalım bluetooth dan ses sisteminize parça çalın kalite ortaya dökülsün,, bağlanın bakalım wifiden tvnize video oynatma renk vs kalite dökülsün,, detaylar büyük firmalar sağlar,, küçük işletmeler birmilyoncu gibi özellik koyar ama kalite nerelerde belli olmaz,,
3 Yanıt Yanıtla +1
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Cirrus- 1 yıl redferrari
redferrari
huawei incelemelerimde,, xioami nin pahalı versiyonu gibi,, onunda ekranı çok iyi değil,, o menüleri kaydırdığınızda tiril tiril lag olduğunu gözlemlersiniz,, yani bir sony, bir iphone akışkanlığı yok zaten bu iki dev kalitesine de hiçbir marka ulaşamadı,,
öyle samsung falan demeyin biz prof inceliyoruz kalite detay inceliyoruz,, açın bakalım bluetooth dan ses sisteminize parça çalın kalite ortaya dökülsün,, bağlanın bakalım wifiden tvnize video oynatma renk vs kalite dökülsün,, detaylar büyük firmalar sağlar,, küçük işletmeler birmilyoncu gibi özellik koyar ama kalite nerelerde belli olmaz,,

Kardeşimde p10 lite var. Menü kaydırırken titreme olmuyor. Gayet akıcı. Hatta bunu bırakın, Evdeki g7 6.0'a geçince yağ gibi akar hale geldi hatta. GUİ'de değişiklikler yapılmış. Yalnız 10 bin liralık android cihaz da alsanız program geçişleri, bildirim ekranı, ana sayfaya dönme hareketlerinde hala bir İPhone kadar akıcı değiller.
Bu arada ekranın onunla pek ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İPhone'daki güçlü cpu+gpu'nun ve biraz da iyi arayüz yazılımının marifeti. Son sürüm ios yüklü eski cihazlarda da farkediyorum çünkü.
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Greggs 1 yıl redferrari
redferrari
huawei incelemelerimde,, xioami nin pahalı versiyonu gibi,, onunda ekranı çok iyi değil,, o menüleri kaydırdığınızda tiril tiril lag olduğunu gözlemlersiniz,, yani bir sony, bir iphone akışkanlığı yok zaten bu iki dev kalitesine de hiçbir marka ulaşamadı,,
öyle samsung falan demeyin biz prof inceliyoruz kalite detay inceliyoruz,, açın bakalım bluetooth dan ses sisteminize parça çalın kalite ortaya dökülsün,, bağlanın bakalım wifiden tvnize video oynatma renk vs kalite dökülsün,, detaylar büyük firmalar sağlar,, küçük işletmeler birmilyoncu gibi özellik koyar ama kalite nerelerde belli olmaz,,

Sony nedir yahu
Adamlarin elle tutulan bir tane basarili modeli yok, her zaman isinan sorunlu dandik kamerali modeller cikariyor. Tasarimlar desen kalastan hallice. Sonydeki o cevheri bir siz kesfetmissiniz heralde.
Ericsson zamaninda iyiydi ama suan cop sony. Bir cok markaya kamera verip, o markalarin iyi kamerali telefonlar cikarmasini saglayip kendi cikardigi telefonlarin kamerasinda hep bir eksiklik olmasi bir basari olabilir belki.
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ogzhnakcy90 1 yıl redferrari
redferrari
huawei incelemelerimde,, xioami nin pahalı versiyonu gibi,, onunda ekranı çok iyi değil,, o menüleri kaydırdığınızda tiril tiril lag olduğunu gözlemlersiniz,, yani bir sony, bir iphone akışkanlığı yok zaten bu iki dev kalitesine de hiçbir marka ulaşamadı,,
öyle samsung falan demeyin biz prof inceliyoruz kalite detay inceliyoruz,, açın bakalım bluetooth dan ses sisteminize parça çalın kalite ortaya dökülsün,, bağlanın bakalım wifiden tvnize video oynatma renk vs kalite dökülsün,, detaylar büyük firmalar sağlar,, küçük işletmeler birmilyoncu gibi özellik koyar ama kalite nerelerde belli olmaz,,

Sonyden sonrasını okumadım
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Simplify 1 yıl
Özür dileyin lan!
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kımyasal 1 yıl
Evet imajları öyle zedelendi ki Amerika ofislerini ateşe verip telefonları da çöpe atacaklar
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hanımneder 1 yıl
Toplu harakiri yapmazlarsa pişman olduklarına inanmam
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dere.beyi 1 yıl hanımneder
hanımneder

Toplu harakiri yapmazlarsa pişman olduklarına inanmam


kardeş o japon kültürü bu çinliler bestbuy'ı bile yerler...
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