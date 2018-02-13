Huawei’in Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı

9to5google.com’un edindiği bilgiye göre Huawei, 60 bin kişilik Facebook grubunda yaptığı paylaşımda olumlu yorum yapanlara test cihazı göndereceğini söylüyor.
Huawei, test cihazı sahip olmak isteyenlerden Best Buy’daki Mate 10 Pro ön sipariş sayfasına yorum atmasını ve bu yorumun linkini paylaşıma yorum olarak atmasını istedi. Bir sonraki paylaşımda da 9 şanslı kişinin test cihazı kullanmaya hak kazandığını ve telefonlarının gönderileceğini duyurdu.
Best Buy alışveriş sitesinin Mate 10 Pro sayfasındaki yorumlara baktığımızda henüz ABD’de satışa sunulmamış telefon için kullanıcıların sanki kullanmış ve hayran kalmış gibi yorum atıp 5 yıldız verdiği görünüyor. Bazı kullanıcılar da telefonu kullanmadıklarını ancak test cihazı almak için yorum attığını özellikle belirtmiş.
Huawei bu hareketiyle büyük bir skandala imza atmış oldu. Normalde sadece telefonu satın alanların yorum yapabileceği alana, satışa sunulmamış telefon için kullanıcıların yorum atmasını istedi. Kullanıcılar da sırf ücretsiz test cihazı edinebilmek için olumlu şeyler yazıp 5 yıldız vererek telefonu pohpohladı. Huawei’in satışları ABD’de sarsıntılı durumda. Bu haberin ortaya çıkması ile birlikte daha fazla kullanıcı kaybedecektir.
https://9to5google.com/2018/02/12/huawei-mate-10-fake-best-buy-reviews/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Emperyalist sömürgeci itler
Bu örnek, görece hafif bi pazarlama saftrikliği olmuş. Eline yüzüne bulaştırmalarından da belli işte diğerleri kadar çakal olmadıkları.
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