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Huawei’in Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı

Huawei büyük bir skandala imza attı. Firma henüz ABD'de satışa sunulmayan Mate 10 Pro modeli için Best Buy alışveriş sitesindeki ön sipariş sayfasına sahte kullanım yorumları yazdırdı.
1 yıl
6,3b
1
21
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Huawei’in Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei, henüz ABD’de satışa sunulmayan amiral gemisi Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdı. Bir Facebook grubu üyelerine, Best Buy'da ön sipariş sayfasına kullanım yorum yapması karşılığında ücretsiz test cihazı göndereceğini söyledi. Bunu duyan kullanıcılar telefonu kullanmadıkları halde kullanmış gibi yorumlar attı.
Huawei Mate 10 Pro’nun ön sipariş sayfasında yaklaşık 73 adet yorum bulunuyor ve bu yorumların büyük çoğunluğu olumlu ifadeler içeriyor. Yapılan puanlama ile de 5 puan üzerinden 4.8 gibi yüksek bir puan almış. Ancak ortaya çıkan habere göre Huawei bu yorumları deyim yerindeyse rüşvet karşılığı yayınlatmış.

9to5google.com’un edindiği bilgiye göre Huawei, 60 bin kişilik Facebook grubunda yaptığı paylaşımda olumlu yorum yapanlara test cihazı göndereceğini söylüyor.

Huawei, test cihazı sahip olmak isteyenlerden Best Buy’daki Mate 10 Pro ön sipariş sayfasına yorum atmasını ve bu yorumun linkini paylaşıma yorum olarak atmasını istedi. Bir sonraki paylaşımda da 9 şanslı kişinin test cihazı kullanmaya hak kazandığını ve telefonlarının gönderileceğini duyurdu.

Best Buy alışveriş sitesinin Mate 10 Pro sayfasındaki yorumlara baktığımızda henüz ABD’de satışa sunulmamış telefon için kullanıcıların sanki kullanmış ve hayran kalmış gibi yorum atıp 5 yıldız verdiği görünüyor. Bazı kullanıcılar da telefonu kullanmadıklarını ancak test cihazı almak için yorum attığını özellikle belirtmiş.

*Bazı yorumlar silinmeden önceki Mate 10 Pro kullanıcı yorumları sayfası

Huawei bu hareketiyle büyük bir skandala imza atmış oldu. Normalde sadece telefonu satın alanların yorum yapabileceği alana, satışa sunulmamış telefon için kullanıcıların yorum atmasını istedi. Kullanıcılar da sırf ücretsiz test cihazı edinebilmek için olumlu şeyler yazıp 5 yıldız vererek telefonu pohpohladı. Huawei’in satışları ABD’de sarsıntılı durumda. Bu haberin ortaya çıkması ile birlikte daha fazla kullanıcı kaybedecektir.


https://9to5google.com/2018/02/12/huawei-mate-10-fake-best-buy-reviews/ Yorum Yaz
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Xloud 1 yıl en beğenilen
Apple'ın sosyal medyada olumsuz yorumları silmesinden ne farkı var bunun?
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Whippoorwill 1 yıl
Hiç gerek yoktu buna zaten mis gibi cihaz.
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pmomer 1 yıl
Ne gerek varmış ki zaten cihaz kendini kanıtlamış
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gholen 1 yıl
Mate 10 pro zaten muhteşem bir cihaz. Hala markayı değersiz sanıp bu cihazı gözardı etmek teknoloji üzerine zır cahilliktir. Zira cihaz şuan için en iyisini sunuyor. Kullanmadan bilemez kimse. Hele o hafif yazılımını bir deneyimlemek laZım.
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INumber1OneI 1 yıl
olaylar olaylar huaweiin böyle birşeye ihtiyacı var mıydı ya
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WB 1 yıl
Cinliden ne beklenirdi ki..
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DallasPage 1 yıl
Satılmamış, ön sipariş ürüne yorum nasıl yapılabiliyor?
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Whisper 1 yıl
apple ürünlerinde ülke seçiminde israil en başta olduğu gün bitmiştir benim için.
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DH Misafiri 1 yıl
Sanki Apple sütten çıkmış ak kaşık
Emperyalist sömürgeci itler
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DH Misafiri 1 yıl
Saçma sapan işlere girmişler. Ama telefon 4.8'i hakediyor. Acayip bişey :)
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V4LKyR 1 yıl
Apple yapsa kimse konuşmazdı bile. :)
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fuujitsu 1 yıl
Huawei nin böyle çakallıklar yapmasına gerek yoktu umarım ders almışlardır.
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Şahi_13 1 yıl
Huaweinin yaptığı doğrudur demiyorum ama diğerlerinden farkı olay ayyuka çıkmış. Yoksa diğerleri (kendim s8 plusını kullandığım samsung dahil) eminim daha beter haltlar yemiştir. Satın alınmış editörler ( söz meclisten dışarı) , satın alınmış site, dergi, teknoloji platformu puanları ve yorumları, cihaz karşılaştırmalarında pozitif ayrımcılıklar vb. neler neler. Bizi yem olarak görüyor hepsi hiç farkı yok birbirinden.
Bu örnek, görece hafif bi pazarlama saftrikliği olmuş. Eline yüzüne bulaştırmalarından da belli işte diğerleri kadar çakal olmadıkları.
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