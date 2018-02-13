Huawei’in Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei, henüz ABD’de satışa sunulmayan amiral gemisi Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdı. Bir Facebook grubu üyelerine, Best Buy'da ön sipariş sayfasına kullanım yorum yapması karşılığında ücretsiz test cihazı göndereceğini söyledi. Bunu duyan kullanıcılar telefonu kullanmadıkları halde kullanmış gibi yorumlar attı.

Huawei Mate 10 Pro’nun ön sipariş sayfasında yaklaşık 73 adet yorum bulunuyor ve bu yorumların büyük çoğunluğu olumlu ifadeler içeriyor. Yapılan puanlama ile de 5 puan üzerinden 4.8 gibi yüksek bir puan almış. Ancak ortaya çıkan habere göre Huawei bu yorumları deyim yerindeyse rüşvet karşılığı yayınlatmış.

9to5google.com’un edindiği bilgiye göre Huawei, 60 bin kişilik Facebook grubunda yaptığı paylaşımda olumlu yorum yapanlara test cihazı göndereceğini söylüyor.

Huawei, test cihazı sahip olmak isteyenlerden Best Buy’daki Mate 10 Pro ön sipariş sayfasına yorum atmasını ve bu yorumun linkini paylaşıma yorum olarak atmasını istedi. Bir sonraki paylaşımda da 9 şanslı kişinin test cihazı kullanmaya hak kazandığını ve telefonlarının gönderileceğini duyurdu.

Best Buy alışveriş sitesinin Mate 10 Pro sayfasındaki yorumlara baktığımızda henüz ABD’de satışa sunulmamış telefon için kullanıcıların sanki kullanmış ve hayran kalmış gibi yorum atıp 5 yıldız verdiği görünüyor. Bazı kullanıcılar da telefonu kullanmadıklarını ancak test cihazı almak için yorum attığını özellikle belirtmiş.

*Bazı yorumlar silinmeden önceki Mate 10 Pro kullanıcı yorumları sayfası

Huawei bu hareketiyle büyük bir skandala imza atmış oldu. Normalde sadece telefonu satın alanların yorum yapabileceği alana, satışa sunulmamış telefon için kullanıcıların yorum atmasını istedi. Kullanıcılar da sırf ücretsiz test cihazı edinebilmek için olumlu şeyler yazıp 5 yıldız vererek telefonu pohpohladı. Huawei’in satışları ABD’de sarsıntılı durumda. Bu haberin ortaya çıkması ile birlikte daha fazla kullanıcı kaybedecektir.

https://9to5google.com/2018/02/12/huawei-mate-10-fake-best-buy-reviews/