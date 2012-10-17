Best Buy'ın Insignia Flex Android tableti 239-259$ seviyesinden satışa sunulabilir

Best Buy, geçen hafta resmi Facebook sayfasından Insignia markası altında satılacak ilk Android tablet bilgisayarını duyurmuştu. Amazon'un Kindle Fire modeliyle başlayan ekonomik tablet modasına Google ve Acer gibi isimlerin de katılmasıyla rekabet iyice kızıştı. Son olarak önümüzdeki hafta bu segmente hitap eden küçük bir iPad modeli tanıtacak olan Apple'ın nasıl bir ürün hazırladığıyla ilgili söylentiler dolaşırken bu yarışta pek iddialı gibi görünmese de Best Buy'ın gayet cazip bir fırsat sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Reuters'ın raporuna göre; ünlü perakendeci Insignia Flex adını verdiği Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 1GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 9.7 inç dokunmatik ekran ve 10 saat pil ömrüne sahip tablet bilgisayarını 239$ - 259$ civarında bir fiyatla piyasaya sürecek. Televizyondan LED ampüle kadar birçok çözümün yer aldığı Insignia markası ile müşterilerine ucuz ama Best Buy güvenceli ürünler sağlamayı amaçlayan firma, tablet bilgisayarını da benzer şekilde tüketiciye sunacak. Kısa süre önce diğer perakendecilerden Wal-mart ve Target, kendileri için tehdit haline gelmeye başlayan çevrimiçi rakipleri Amazon'un Kindle tabletlerinin satışını durdurma kararı almıştı. Best Buy ise; bu durum karşısında daha farklı bir politika izleyerek sektöre giriş yapmaya yeğledi.

Yaklaşık 658 gram ağrılığında olması beklenen Insignia Flex, ön yüzünde bir görüntülü görüşme kamerası bulunduracak. 11 Ekim'deki duyurusunda cihazın tam bir ay sonra satılmaya başlayacağını zaten ifade eden Best Buy'ın çıkış için 11 Kasım'ı uygun gördüğü Reuters tarafından da doğrulandı. Alışveriş zincirinin kendi tablet bilgisayarını satışa sunmasının diğer ürünleri etkilemeyeceği tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/2012/10/16/us-bestbuy-tablet-idUSBRE89F1L920121016