Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Best Buy'ın Insignia Flex Android tableti 239-259$ seviyesinden satışa sunulabilir

6 yıl
1,7b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Best Buy, geçen hafta resmi Facebook sayfasından Insignia markası altında satılacak ilk Android tablet bilgisayarını duyurmuştu. Amazon'un Kindle Fire modeliyle başlayan ekonomik tablet modasına Google ve Acer gibi isimlerin de katılmasıyla rekabet iyice kızıştı. Son olarak önümüzdeki hafta bu segmente hitap eden küçük bir iPad modeli tanıtacak olan Apple'ın nasıl bir ürün hazırladığıyla ilgili söylentiler dolaşırken bu yarışta pek iddialı gibi görünmese de Best Buy'ın gayet cazip bir fırsat sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Reuters'ın raporuna göre; ünlü perakendeci Insignia Flex adını verdiği Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 1GHz hızında çift çekirdekli işlemci, 9.7 inç dokunmatik ekran ve 10 saat pil ömrüne sahip tablet bilgisayarını 239$ - 259$ civarında bir fiyatla piyasaya sürecek. Televizyondan LED ampüle kadar birçok çözümün yer aldığı Insignia markası ile müşterilerine ucuz ama Best Buy güvenceli ürünler sağlamayı amaçlayan firma, tablet bilgisayarını da benzer şekilde tüketiciye sunacak. Kısa süre önce diğer perakendecilerden Wal-mart ve Target, kendileri için tehdit haline gelmeye başlayan çevrimiçi rakipleri Amazon'un Kindle tabletlerinin satışını durdurma kararı almıştı. Best Buy ise; bu durum karşısında daha farklı bir politika izleyerek sektöre giriş yapmaya yeğledi.
Yaklaşık 658 gram ağrılığında olması beklenen Insignia Flex, ön yüzünde bir görüntülü görüşme kamerası bulunduracak. 11 Ekim'deki duyurusunda cihazın tam bir ay sonra satılmaya başlayacağını zaten ifade eden Best Buy'ın çıkış için 11 Kasım'ı uygun gördüğü Reuters tarafından da doğrulandı.  Alışveriş zincirinin kendi tablet bilgisayarını satışa sunmasının diğer ürünleri etkilemeyeceği tahmin ediliyor.

http://www.reuters.com/article/2012/10/16/us-bestbuy-tablet-idUSBRE89F1L920121016 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Önüne gelen tablet çıkarıyor. Bende bir kaç arkadaş toplanıp bir proje yapayım bari:D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Hector. 6 yıl
Insignia markası ile müşterilerine ucuz ama Best Buy güvenceli derken basmalı ticareti gösteriyor kim verşr o parayı o tablete 100 dolarlık çin tabletlerinden farkı yok yazılım desteği bile gelmez 4.0 neymiş ya 4.2'ye geçicek millet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alimmm78 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Önüne gelen tablet çıkarıyor. Bende bir kaç arkadaş toplanıp bir proje yapayım bari:D

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralkarga 6 yıl
çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semihmurat 6 yıl
insignia lar çok yakıyor buda öyledir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaalisahin 6 yıl
herkes tablet çıkartıyor arkadaş bu nedir ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Birkaç hafta içinde Ramos W30 geliyor o fiyata.
1Ghz çift çekirdek işlemciye kim verir bu parayı bilmem.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme 6 yıl Asus Sabertooth Z77 video inceleme "Asus'un zırhlı anakartı testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim