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Beyaz Samsung Galaxy S II resmiyet kazandı; Telefon 1 Eylül'de İngiltere yolcusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Beyaz Samsung Galaxy S II resmiyet kazandı; Telefon 1 Eylül'de İngiltere yolcusu
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İngiltere merkezli online satış mağazası Clove'un, beyaz renkli i9100 Galaxy S II müjdesini vermesinin ardından biri Almanya diğeri İngiltere kaynaklı olmak üzere iki farklı yerden görseller internette yayınlanmıştı. Bugün ise Güney Koreli üretici yeni telefona resmiyet kazandırdı. Samsung, Clove'un ilk tahmini 15 Ağustos'un aksine beyaz renk seçeneğine sahip Galaxy S II'nin 1 Eylül'de İngiltere pazarına giriş yapacağını açıkladı.
Clove'un, sim kilitsiz olmak üzere vergiler dahil 492 Pound'dan (~809$) ön sipariş almaya başladığı akıllı telefon, siyah renkli versiyon ile tahmin edeceğiniz gibi aynı teknik özelliklere sahip.
Beyaz Samsung Galaxy S II resmiyet kazandı; Telefon 1 Eylül'de İngiltere yolcusu
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Gürbüz G 8 yıl
Galaxy S almayıp bir iki ay daha beklemeliydim diye kafamı duvarlara vuruyorum!
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Einstein 8 yıl
Bana da çok hoş gözüktü.
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india_ipekyolu 8 yıl
Bu tür telefonların farklı rengini neden çok daha sonra verirler? Bende siyahı varken beyaz çıktı diye gidip beyaz alırmıyım acaba
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jibe 8 yıl
Beyaz yapacaklarına füme veya gri renkte yapsalar daha çok satar acaba hiç mi düşünmemişler?
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realbrutal 8 yıl
Hos gibi sanki
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mert1907 8 yıl
Bence yakışmamış.İphone 4'ünde beyazı rezaletti buda öyle.
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mebrar 8 yıl
Kasayı değiştirme imkanım olursa beyaz renkli kasa taktıracağım. Sebebini bilmiyorum ama beyaz rengine bir sempatim var. Ve bence beyaz çok yakışmış bu telefona.
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dere.beyi 8 yıl
bence siyahın üstüne siyah desenli çizgiler yada tam tersi birşey yapsalar bu beyazdan daha çok satarlar ürünleri renklendirmeleri gerek...
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M1A2Abrams 8 yıl
arka kısma beyaz daha çok yakışmış
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Silent Guardian 8 yıl
Plastik vb. malzemelerde siyah daha şık duruyor
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LKLC 8 yıl
bu aletlere beyaz yakışmıyor.
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` quaD. 8 yıl
Iki rengi de hd bir resimde görmek lazım .
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