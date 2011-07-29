Beyaz Samsung Galaxy S II resmiyet kazandı; Telefon 1 Eylül'de İngiltere yolcusu

İngiltere merkezli online satış mağazası Clove'un, beyaz renkli i9100 Galaxy S II müjdesini vermesinin ardından biri Almanya diğeri İngiltere kaynaklı olmak üzere iki farklı yerden görseller internette yayınlanmıştı. Bugün ise Güney Koreli üretici yeni telefona resmiyet kazandırdı. Samsung, Clove'un ilk tahmini 15 Ağustos'un aksine beyaz renk seçeneğine sahip Galaxy S II'nin 1 Eylül'de İngiltere pazarına giriş yapacağını açıkladı.

Clove'un, sim kilitsiz olmak üzere vergiler dahil 492 Pound'dan (~809$) ön sipariş almaya başladığı akıllı telefon, siyah renkli versiyon ile tahmin edeceğiniz gibi aynı teknik özelliklere sahip.

