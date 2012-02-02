Beyaz renkli HTC Senstation, Mart ayında Android 4.0 ICS ile satışa sunulacak

Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin üst düzey modellerinden Sensation'ın yakın bir dönem içinde Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alması bekleniyor. HTC tarafından net bir tarih verilmese de, HTC tarafından yayınlanan basın bülteninde beyaz renkli Sensation modelinin Mart ayında piyasaya sunulacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan HTC Sensation ile birebir aynı özelliklere sahip olan beyaz renkli Sensation modelinin en büyük farklılığı işletim sistemi bazında karşımıza çıkacak. Önümüzdeki ay satışa sunulacak olan beyaz renkli HTC Sensation, akıllı telefon pazarına Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi yüklü olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemli beyaz HTC Sensation'ın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

