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Beyaz renkli HTC Senstation, Mart ayında Android 4.0 ICS ile satışa sunulacak

7 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin üst düzey modellerinden Sensation'ın yakın bir dönem içinde Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alması bekleniyor. HTC tarafından net bir tarih verilmese de, HTC tarafından yayınlanan basın bülteninde beyaz renkli Sensation modelinin Mart ayında piyasaya sunulacağı belirtiliyor.
Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan HTC Sensation ile birebir aynı özelliklere sahip olan beyaz renkli Sensation modelinin en büyük farklılığı işletim sistemi bazında karşımıza çıkacak. Önümüzdeki ay satışa sunulacak olan beyaz renkli HTC Sensation, akıllı telefon pazarına Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi yüklü olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemli beyaz HTC Sensation'ın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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medjay85 7 yıl
Suan kullaniyorum yurt disindan gelen beyaz sensation 30-40liraya kapagini alip elinizdeki sensationu beyaz yapabilirsiniz farkli bisey yok
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-gg- 7 yıl
Beyaz olmamış diyorum
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Lady Gagalayan 7 yıl
Siyahtan daha pahalıya satarlarsa çok saçma olur. Ama ben bu modeli çıktı diye biliyodum ya sahibinden de satan var çünkü. Bende normal sensation kullanıyorum. Android 4.0 için gözümüz yollarda kaldı :D
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RAN7843 7 yıl
iki ay içinde işler iyice kızışacakkk bana göre başı çeken firmalar i phone samsung htc sony
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lazloo 7 yıl
Bir iki donanım güncellemesi ile gelse bari bu saatten sonra.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
@2101
buna da toz kaçacakmı
Kaçmaması için bir neden yok kasa beyaz sadece :)
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Makaroncu 7 yıl
Beats audio muhabbeti de yok beş para etmez :D
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Espa 7 yıl
İç kısmını da değiştirselerdi bari. Sadece dış kapağını değiştirerek siyahtan ne kadar pahalıya satılacağını merak ediyorum doğrusu.
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ysr_99 7 yıl
biraz sanki galaxy nexus a benzemiş ön taasarımı
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cezabg 7 yıl
Bugun bu haberi okudum ama , du dediginiz model Bulgaristan da coktan var zaten nasil oluyor yani . Daha cabuk gelmis , yeni model deme bulgaristan a :)
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docekic 7 yıl
Amedra
chip.com.tr/... Buradaki haber doğrumu orasını bilmem ama her hafta yeni bir telefon modeliyle karşılaşmak artık gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı. Hangisini alacağımızı şaşırıyoruz resmen, şimdi bir de Martı bekleyelim bakalım o zamanda bunun türevinde bir haber gelirse sene sonuna kadar bu döngü devam edip duracak gibi gözüküyor.

sıkıldım artık su yorumlarınızdan yapıyosa yapıyo kardesim sanane onun stratejisi bu demekki
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I want to play a game 7 yıl
buna da toz kaçacakmı
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Lepanto 7 yıl
XE modelinin beyazı var zaten, hem de bundan daha şık. Bunun beyazının yeni çıkıyor olması saçma, şimdi bir de fazladan para isterler renk için. XE'nin daha şık beyaz kapağını alıp normal Sensation'a takarsanız yukarıdakinden de daha şık bir telefonunuz olabilir. Satış fiyatı normal Sensation ile aynı olmazsa hiç bir albenisi olmaz bu modelin.
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Castîel 7 yıl
ebay dan 30 40 dolara beyaz renkli kapak alıp beyaz sensation yapabilirsiniz bu çok zor değil ön ekran siyah kalmış çünkü :)
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