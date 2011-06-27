Beyaz renkli LG Optimus Black, 15 Temmuz'da İngiltere sahillerine vuracak

Ülkemizde satışı hızla devam eden LG P970 Optimus Black'in beyaz renkli versiyonu için İngiltere'de ön sipariş alınmaya başlandı. 15 Temmuz'da İngiltere pazarına giriş yapması planlanan akıllı telefonun siyah, beyaz, kahverengi, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

700-nit parlaklık seviyesi sunan 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranıyla rakipleri arasından sıyrılan LG Optimus Black'e 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP3630 platformu (ARM Cortex A8), 512 MB RAM ve PowerVR SGX 530 grafik birimi güç veriyor; telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini kullanıyor. İleri vadede telefona Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulacağı belirtilmekte.

Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamerayla geliyor. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü görüşme için 2 megapiksel kamera konumlandırılmış.



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Son olarak 3.5 mm jak girişi ile RDS'li FM radyoya yer verilen telefonun bataryası 1500 mAh.