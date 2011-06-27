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Beyaz renkli LG Optimus Black, 15 Temmuz'da İngiltere sahillerine vuracak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,3b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ülkemizde satışı hızla devam eden LG P970 Optimus Black'in beyaz renkli versiyonu için İngiltere'de ön sipariş alınmaya başlandı. 15 Temmuz'da İngiltere pazarına giriş yapması planlanan akıllı telefonun  siyah, beyaz, kahverengi, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.
700-nit parlaklık seviyesi sunan 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranıyla rakipleri arasından sıyrılan LG Optimus Black'e 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP3630 platformu (ARM Cortex A8), 512 MB RAM ve PowerVR SGX 530 grafik birimi güç veriyor; telefon, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemini kullanıyor. İleri vadede telefona Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulacağı belirtilmekte.
Günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama ve led flaş özellikli kamerayla geliyor. Kamera aynı zamanda 720p video kaydı yapabiliyor. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü görüşme için 2 megapiksel kamera konumlandırılmış.
Son olarak 3.5 mm jak girişi ile RDS'li FM radyoya yer verilen telefonun bataryası 1500 mAh.
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Şeker Hapı 8 yıl
telefoncular yapar bunu arkasını değiştirmek kolay da önünü değiştirmek için sökmek lazım
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Şeker Hapı 8 yıl
bunun kabını alıp kendi telimize takabilir miyiz nerede satılıyor beyaz kap
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lazloo 8 yıl

mfs776

bunun kabını alıp kendi telimize takabilir miyiz nerede satılıyor beyaz kap

? :D Sizce?
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Sunstorms 8 yıl
Optimus black&white cidden ilginç bir yaklaşım olmuş :D
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séquestre 8 yıl
LG nin kafası baya bir karışık olmalı :D
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Volkanbaba 8 yıl
adından dolayı bir karışıklık olabilir
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lazloo 8 yıl
Optimus White olmalıymış. :D
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Lepanto 8 yıl
Optimus Black'in white versiyonu mu olurmus hic
saka bir yana, siyah olanini daha cok begendim bu tasarima beyaz pek gitmemis sanki.
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balomer 8 yıl
lg optimus black diyo beyaz telefon çıkarıyo :D
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