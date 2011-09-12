Beyaz renkli PS3 Kasım ayında Avrupa ve Avustralya'ya geliyor

Akıllı telefon ve tablet cihazlarının yaygınlaşmasına paralel olarak popüler olmaya başlayan mobil oyun endüstrisi ve bunun yanında dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle daralma yaşayan konsol pazarında firmalar indirim yapma yoluna giderek satışlarını artırmaya çalışıyor. Nintendo 3DS modelinde yaşanan 80$'lık indirimin ardından Sony'de giriş modeli PS3'lerde 50$ indirime gitmişti.





İndirim sonunda en çok satanlar listesinin bir numarasına yükselen PS3 modellerinin satışına katkı amacıyla sürpriz bir versiyonu daha piyasaya sürüyor. PS3 hayranları için Sony, Avrupa ve Avustralya pazarına yönelik olarak klasik beyaz versiyonu piyasaya sürüyor.





1 Kasım tarihinden itibaren 320GB HDD ve iki beyaz Dualshock kumandası beyaz renkli klasik PS3 ile raflarda yerini alacak. İngiltere'de ve Almanya'da Gamestop, Avustralya'da Electronic Boutique şimdiden ön sipariş almaya başladı. Klasik beyaz PS3 konsolunun satış fiyatı İngiltere'de 249 pound, Almanya'da 299 Avro, Avustralya'da ise 450$ şeklinde.