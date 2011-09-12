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Beyaz renkli PS3 Kasım ayında Avrupa ve Avustralya'ya geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,5b
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13
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet cihazlarının yaygınlaşmasına paralel olarak popüler olmaya başlayan mobil oyun endüstrisi ve bunun yanında dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle daralma yaşayan konsol pazarında firmalar indirim yapma yoluna giderek satışlarını artırmaya çalışıyor. Nintendo 3DS modelinde yaşanan 80$'lık indirimin ardından Sony'de giriş modeli PS3'lerde 50$ indirime gitmişti.

İndirim sonunda en çok satanlar listesinin bir numarasına yükselen PS3 modellerinin satışına katkı amacıyla sürpriz bir versiyonu daha piyasaya sürüyor. PS3 hayranları için Sony, Avrupa ve Avustralya pazarına yönelik olarak klasik beyaz versiyonu piyasaya sürüyor.

1 Kasım tarihinden itibaren 320GB HDD ve iki beyaz Dualshock kumandası beyaz renkli klasik PS3 ile raflarda yerini alacak. İngiltere'de ve Almanya'da Gamestop, Avustralya'da Electronic Boutique şimdiden ön sipariş almaya başladı. Klasik beyaz PS3 konsolunun satış fiyatı İngiltere'de 249 pound, Almanya'da 299 Avro, Avustralya'da ise 450$ şeklinde.

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respire91 8 yıl
beyaz olunca noluyo pc seviyesinde grafikmi veriyo?
gereksiz işler
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swat882 8 yıl
bencede gereksiz...heyecana gerek yok
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Recharged 8 yıl
Siyahın başka bir asiliği var.Bu biraz sönük kalmış.Gri olsa belki daha iyi gözükebilirdi.
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mawoix 8 yıl
playstation 2 silver hastası olarak demeliyim ki gümüş renk yerine beyaz yapılması üzücü :(
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Scott. 8 yıl
Aynı fiyatta satılırsa zevk meselesi tabi alınırda siyahından 5 kuruş fazla ise verilmez
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**DODO** 8 yıl
tamam kabul beyazın sadeliği ve güzelliği vardır ama bu çok sırıtmış be kardeşim :/
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bocekgrafik 8 yıl
Konsolun yanında temizlik bezi de verseler bari, sürekli ihtiyaç olacak çünkü :-)
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Dağılın 8 yıl
şunu çıkartırken renk seçeneklerini artırsanız artık
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Cremiesto 8 yıl
Elde donanım kalmasın diye heralde böyle bir politika izliyor koleksiyoncular için güzel. Keşke benimde olsa.
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Oxeman 8 yıl
:D
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TsG 8 yıl
Sevindim buna, PS4 haberlerini beklerken, Sony hala PS3 üretme niyetinde ise 3.jenerasyon konsollarımız belli bir süre daha güncelliğini koruyacak demekki...
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Hakimichi-kun 8 yıl TsG
TsG

Sevindim buna, PS4 haberlerini beklerken, Sony hala PS3 üretme niyetinde ise 3.jenerasyon konsollarımız belli bir süre daha güncelliğini koruyacak demekki...



Ps3 ve xbox360 7.jenerasyon konsollardır ,3 değil.
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detroit21 8 yıl
Hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum .
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