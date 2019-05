Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararıyla bazı kredilerde ve taksitlerde vade sınırlarını arttırıldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre tablet haricindeki bilgisayar alımlarında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı. Bu değişikliğin dizüstü bilgisayar ve oyuncu bilgisayarı sektörüne hareketlik getirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklik ile fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonlardaki 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştı. Şimdi de bilgisayar sektöründe taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

BDDK'nın açıklaması şu şekilde:



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir."





