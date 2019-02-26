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Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı

Bilgisayar almayı düşünenlere müjdeli haber geldi. BDDK'nın yeni yayınladığı karar ile bilgisayarlar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıkarıldı. İşte detaylar:
2 ay
10,8b
2
120
Donanım Haber
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararıyla bazı kredilerde ve taksitlerde vade sınırlarını arttırıldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre tablet haricindeki bilgisayar alımlarında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı. Bu değişikliğin dizüstü bilgisayar ve oyuncu bilgisayarı sektörüne hareketlik getirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklik ile fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyonlardaki 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştı. Şimdi de bilgisayar sektöründe taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

BDDK'nın açıklaması şu şekilde:

"
Bankacılık  Düzenleme  ve  Denetleme  Kurulunun  25/2/2019  tarihli  ve  8261  sayılı Kararı  ile Banka  Kartları ve Kredi Kartları Hakkında  Yönetmeliğin  26  ncı  maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; Tablet   alımları hariç, bilgisayar   alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, Kurumsal kredi  kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190226-8.htm Yorum Yaz
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kucukyenici 2 ay en beğenilen
Nostalji yapalım.
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righteous@ 2 ay
Hımm 2 binlik bilgisayarda,3-4 bine çıktı o nasıl olcak?
1 Yanıt Yanıtla +108
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sreylare 2 ay
Sırtımızdaki vergilerin 12 kat azalmasını tercih ederim. Diğer yapacakları her şey boş iş.
1 Yanıt Yanıtla +78
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C.CEMİL 2 ay
peşin fiyatına taksitli olayına hala inananlar var ,adamlar babalarının hayrına size peşin fiyatına taksitli satacaklar öyle mi ?
eskiden ne güzel peşin fiyatı ve taksitli fiyatı yazılırdı ,şimdi ise sanki peşin fiyatıymış gibi söylenerek gizli faiz yüklemeleri yapılıyor
işin kötüsü peşin alsan da faizli almış oluyorsun (bazı sitelerde peşin ve taksitli satışta fark gösteriyorlar ama çoğunluk öyle yapmıyor)
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The.Mafia 2 ay
Geniş geniş borçlanalım artık alım gücümüz çok düştü hep bundan taksidin artması
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Ünlemeli 2 ay
Taksitin artmasının tek bir nedeni var. Alım gücünün azalması. Evet fakirleştik.
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salvery 2 ay
çalışanıyım köşede 5500 lira gibi birikimim var bilgisayar almak için biriktirdim ama bu fiyata orta düzey bi laptop alabiliyorum 3 hafta önce çamaşır makinem patladı yerine yenisini koyamıyorum 3 haftadır kirli çamaşırları elimle yıkıyorum 10 senelik buzdolabımın bozulmaması için dua ediyorum paramız okadar değersizki üretim yapıp ülkeyi geliştiriceğimize dahada fazla tüketim için yarış yapıyoruz söylenecek söz yok gerçi benim aptallığım çekicem krediyi döşücem evimi son model cihazlarla eşyalarla mutlu edicem sevdiklerimi sonra ödeyemicem ayaklarım dışarıda kalıcak yorganın ucundan sonra gelsin sıkıntılar gelsin derler ertesi sabah ünlü olucam gazetede pozlarım ama diğer haberlerden ilanlardan farklı bir şekilde boynumda bir iple saygılar
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scorpion20 2 ay salvery
bu tür yüksek tutarlı alışverişte benim mantığım en azından alınacak ürünün yarısı kadar parayı biriktirmiş olmak, dediğiniz gibi hepsini birden borçla alınca yolun sonu görünmüyor. yarısı kadar varsa birikim birkaç aya da kalanı ödenir diğer ürünü almaya sıra gelir, borç havuzuna balıklama atlarsan çakılmak kaçınılmaz zaten
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eoy1907 2 ay
Hem fiyatlar yükseldi hem de 12 taksitte fahiş vade farkı alıyor firmalar, nasıl alaciyuk
BDDK da iş yapıyor gözükmek için zırt pırt taksitlerle oynuyor herhalde
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scorpion20 2 ay
ayılana gazoz bayılana limon
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mavizaman 2 ay
indir.. çıkar.. kafalarına göre takılıyorlar.
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Outformer10 2 ay
i3 işlemcinin 1000 küsür olduğu dünyada 12 taksit değil 24 taksit olsa ne yazar
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cumhurfatih 2 ay
Almayin...almayin..gereksiz harcama yapmayin
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GOXIN 2 ay
Allah nasıl biliyorsa oyle yapsın bunları. Sözde bizi düşündükleri için vade farksız ödediğimiz taksit sayısını düşürüp, bankaların fahiş vade farklı kredilerine muhtaç ettiler. Şimdi de geri dönüyorlar.
Mecburiyetten tv almak zorunda kaldım ve sırf bunlar yüzünden bankadan kredi çektim faiz ödüyorum. Nerede kaldı sizin halkı düşünmeniz!!!
Zaten ne zaman yönetimdekiler halkı için bir şey yaptılar ki?
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