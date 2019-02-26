Hakan: Muhafız’dan Cüneyt Arkın’lı yeni fragman

Dijital video içerik platformu Netflix, ülkemiz için de diziler hazırlayacağını açıklamıştı. Bu dizilerin ilki 2018 yılının sonunda yayınlanan Hakan: Muhafız oldu. Bugün ise Netflix Türkiye, resmi YouTube kanalı üzerinden Hakan: Muhafız ile ilgili yeni bir fragman paylaştı.

Cüneyt Arkın ön planda

Yeni fragmanda Yeşilçam’ın önemli oyuncularında Cüneyt Arkın bulunuyor. Videodan anladığımız kadarıyla Hakan: Muhafız dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın’ı izleme fırsatı bulacağız. Ayrıca buna ek olarak ikinci sezonla ilgili bazı görüntüler de yer alıyor.

Hakan: Muhafız, başrolünde Çağatay Ulusoy’un oynadığı bir Türk süper kahraman dizisi. Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Hakan karakteri İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul’un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.

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Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi isimleri de kadrosunda bulunduran dizinin ikinci sezon onayı aldığı biliniyordu. Paylaşılan fragmanda yeni bölümlerin çok yakında yayınlanacağı belirtilmiş. Ancak net bir tarih bulunmuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=xvBSMt__ueE