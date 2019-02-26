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Hakan: Muhafız’dan Cüneyt Arkın’lı yeni fragman

Netflix’te yayınlanan ilk Türk yapımı dizi Hakan: Muhafız için yeni bir fragman paylaşıldı. Cüneyt Arkın’ın da bulunduğu fragmanda dizinin yeni sezonundan görüntüler yer alıyor.
2 ay
7,8b
1
23
Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Dijital video içerik platformu Netflix, ülkemiz için de diziler hazırlayacağını açıklamıştı. Bu dizilerin ilki 2018 yılının sonunda yayınlanan Hakan: Muhafız oldu. Bugün ise Netflix Türkiye, resmi YouTube kanalı üzerinden Hakan: Muhafız ile ilgili yeni bir fragman paylaştı.

Cüneyt Arkın ön planda

Yeni fragmanda Yeşilçam’ın önemli oyuncularında Cüneyt Arkın bulunuyor. Videodan anladığımız kadarıyla Hakan: Muhafız dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın’ı izleme fırsatı bulacağız. Ayrıca buna ek olarak ikinci sezonla ilgili bazı görüntüler de yer alıyor.

Hakan: Muhafız, başrolünde Çağatay Ulusoy’un oynadığı bir Türk süper kahraman dizisi. Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Hakan karakteri İstanbul’un güvenliğini sağlamak için çeşitli maceralara atılıyor. İstanbul’u yok etmek isteyen ölümsüz bir düşmana karşı mücadele ediyor. Dizide İstanbul’un tarihi mekanlarını sık sık görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı"

Hazer Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin gibi isimleri de kadrosunda bulunduran dizinin ikinci sezon onayı aldığı biliniyordu. Paylaşılan fragmanda yeni bölümlerin çok yakında yayınlanacağı belirtilmiş. Ancak net bir tarih bulunmuyor.


https://www.youtube.com/watch?v=xvBSMt__ueE Yorum Yaz
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Steelo 2 ay en beğenilen
Bu dizinin konusu samimi değil.Dizinin kendisi samimi değil.Koskoca Türk kültürün de, İslam kültürün de Osmanlı da sayısız masal, kült varken malzeme varken sen kalk vampir dizisi yap, istanbulu kullan.Dizinin oyunculuk ve cgi kısmına hiç girmeme gerek yok zaten.
Bu dizinin konusu samimi değil.Dizinin kendisi samimi değil.Koskoca Türk kültürün de, İslam kültürün de Osmanlı da sayısız masal, kült varken malzeme varken sen...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Xiaomiseverim 2 ay Steelo
Aynısını düşünüyorum. Samimi değil. Diziyi izlerken dublajlı bir yabancı dizi izliyor gibiyim senaryosunun bizle hiçbir alakası yok. Sanki New york yerine İstanbul yazılmış, lincoln yerine fatih yazılmış filen gibi Bi şey. Netflix lokalleşme konusunu çok yanlış anlamış. Bi daha Türk dizisi yaparlarsa umarım bizden Bi şeyler katmaya gayret ederler.
Aynısını düşünüyorum. Samimi değil. Diziyi izlerken dublajlı bir yabancı dizi izliyor gibiyim senaryosunun bizle hiçbir alakası yok. Sanki New york yerine İsta...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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miyavlayankirpi 2 ay
diziyi beğenen bi ben varım sanırım
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Diziyi izlemiyorum ama Cüneyt Arkın ekranlara dönmüş
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hermes_01 2 ay
gerçeklik değil inandırıcılık önemli bu dizinin ne oyunculukta ne kurgu ve senaryoda öyle bile yeteneği yok maalesef.
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tolgabjk 2 ay
örümcek adamı ağzınız açık izlersiniz türk yapımı diye ok atma derdindesiniz. evet konu garip ama türkiyede çekildi, istanbul gösteriliyor türk oyuncular oynuyor. başlangıç için güzel inşallah daha güzel yerli yapımlarla karşımıza çıkar netflix
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huseyincarnege 2 ay
sırf Cüneyt Arkın vardiye izlenir adamın dibi
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etimonster 2 ay
1. vasatken 2. yi yapmak bana yazık gibi geldi. Mekan güzel ama konu berbat.
Şunu yapacağına Behzat Ç, Leyla İle Mecnun hatta spinoff İsmail Abi, Ercüment Ç fln çekse ne güzel olurdu.
Not:Cüneyt abi, hatırına çiğ tavuk yerim o ayrı:)
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BlackLead 2 ay etimonster
behzat ç yapacaklar allahtan. :)
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Dodge 2 ay
Gecen bir yerde duymustum dizi 10 milyon izlenme rakamina ulasmis, nasil bu kadar kisi izledi gercekten merak ediyorum.Ben ilk bolumu izleyip kapatmistim.Gerceklikten son derece uzak, kalitesi dusuk, oyunculuklarin berbat oldugu bir dizi maalesef.
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BlackLead 2 ay Dodge
10 milyonun 9 milyonu çağatay hayranı iranlı,güney amerika ülkeli kızlar falan zaten. Normal yani sayı.
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forsaken54 2 ay Dodge
yav avengers spiderman filmi the flash dizisi arrow dizisi prison break gibi diziler gerçeğe çokmu yakın da bu kadar izleniyor milyarlarca kişi tarafından çok saçma bir yorum bir dizide neyin gerçekliğini arıyorsunuz anlamıyorum hepsi hayal ürünü ve kurgudur Prison break de öyle hapisten kaçabilceğinimi sanıyorsun adamlardan kan alırlar
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YOURMOVE 2 ay
Boş dizi.
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miyavlayankirpi 2 ay
diziyi beğenen bi ben varım sanırım
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scorpion20 2 ay
yerliye destek
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Askaparta 2 ay
Cüneyt babayı özlemişik ama elin çektiği bizim dizi böyle olur.
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