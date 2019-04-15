Bilgisayarınızdaki Internet Explorer artık kullanmasanız bile size zarar verebilir

Internet Explorer kullanmayı uzun zaman önce bıraktınız, şimdi de sıra onu bilgisayarınızdan tamamen silmeye geldi.

Güvenlik araştırmacısı John Page tarafından keşfedilen yeni bir güvenlik açığına göre hackerlar Windows kullanıcılarının verilerini Internet Explorer sayesinde çalabiliyor. İşin en kötü tarafı ise bu açıktan etkilenmek için IE kullanmanıza gerek bile yok. Bilgisayarınızda yüklü olması yetiyor.

.MHT uzantısına sahip dosyayı bir yoldan kullanıcıya ulaştıran kötü niyetli kişiler, kullanıcı bu dosyayı açtığında tüm erişime sahip olabiliyorlar. Açığın çalışması ise oldukça basit. Eski web arşivi uzantısı olan bu dosya türü, sadece Internet Explorer tarafından açılabiliyor. Bilgisayarınız bu dosyayı açtığınızda yeni tarayıcıları değil IE’yi tetiklediği anda arka planda çalışmaya başlayan uygulama, kullanıcı dosyalarına erişmekte kullanılabiliyor. Page tarafından yayınlanan rapora göreuzantısına sahip dosyayı bir yoldan kullanıcıya ulaştıran kötü niyetli kişiler, kullanıcı bu dosyayı açtığında tüm erişime sahip olabiliyorlar. Açığın çalışması ise oldukça basit. Eski web arşivi uzantısı olan bu dosya türü, sadece Internet Explorer tarafından açılabiliyor. Bilgisayarınız bu dosyayı açtığınızda yeni tarayıcıları değil IE’yi tetiklediği anda arka planda çalışmaya başlayan uygulama, kullanıcı dosyalarına erişmekte kullanılabiliyor.

Açıktan herkes etkileniyor

Şimdiye kadar test edilene göre Internet Explorer 11 ile Windows 7, Windows 10 ve Windows Server 2012 R2 kullanıcıları bu açıktan etkileniyor.

Güvenlik araştırmacısının raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise Microsoft ile iletişim kısmı. Güvenlik açığını firmaya bildiren araştırmacı, cevap olarak Microsoft’un açığı kapatmayı gelecek bir güncellemede düzeltmeyi “düşüneceğini” aldı. Rapora göre Page, firma ile Mart’ta iletişime geçti ve raporu şimdi medyayla paylaşıyor.

%10’luk bir aktif kullanıcı kitlesine Internet Explorer şimdiki tüm tarayıcılar arasındabir aktif kullanıcı kitlesine sahip olsa da bu açık sadece kullananları değil, kullanmayanları da etkiliyor. Size tavsiyemiz, tez zamanda IE’den kurtulmanız yönünde.

http://hyp3rlinx.altervista.org/advisories/MICROSOFT-INTERNET-EXPLORER-v11-XML-EXTERNAL-ENTITY-INJECTION-0DAY.txt