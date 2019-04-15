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Bilgisayarınızdaki Internet Explorer artık kullanmasanız bile size zarar verebilir

Microsoft'un antik tarayıcısı Internet Explorer, yeni keşfedilen açığa göre bilgisayarınızda sadece yüklü olsa bile kişisel verilerinizi riske atıyor. Açıktan etkilenmemek için IE'yi kaldırmak yeterli
1 ay
5,9b
1
37
Tarayıcılar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Internet Explorer kullanmayı uzun zaman önce bıraktınız, şimdi de sıra onu bilgisayarınızdan tamamen silmeye geldi. 
Güvenlik araştırmacısı John Page tarafından keşfedilen yeni bir güvenlik açığına göre hackerlar Windows kullanıcılarının verilerini Internet Explorer sayesinde çalabiliyor. İşin en kötü tarafı ise bu açıktan etkilenmek için IE kullanmanıza gerek bile yok. Bilgisayarınızda yüklü olması yetiyor. 
Page tarafından yayınlanan rapora göre .MHT uzantısına sahip dosyayı bir yoldan kullanıcıya ulaştıran kötü niyetli kişiler, kullanıcı bu dosyayı açtığında tüm erişime sahip olabiliyorlar. Açığın çalışması ise oldukça basit. Eski web arşivi uzantısı olan bu dosya türü, sadece Internet Explorer tarafından açılabiliyor. Bilgisayarınız bu dosyayı açtığınızda yeni tarayıcıları değil IE’yi tetiklediği anda arka planda çalışmaya başlayan uygulama, kullanıcı dosyalarına erişmekte kullanılabiliyor.

Açıktan herkes etkileniyor

Şimdiye kadar test edilene göre Internet Explorer 11 ile Windows 7, Windows 10 ve Windows Server 2012 R2 kullanıcıları bu açıktan etkileniyor.
Güvenlik araştırmacısının raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise Microsoft ile iletişim kısmı. Güvenlik açığını firmaya bildiren araştırmacı, cevap olarak Microsoft’un açığı kapatmayı gelecek bir güncellemede düzeltmeyi “düşüneceğini” aldı. Rapora göre Page, firma ile Mart’ta iletişime geçti ve raporu şimdi medyayla paylaşıyor.
Internet Explorer şimdiki tüm tarayıcılar arasında %10’luk bir aktif kullanıcı kitlesine sahip olsa da bu açık sadece kullananları değil, kullanmayanları da etkiliyor. Size tavsiyemiz, tez zamanda IE’den kurtulmanız yönünde.

http://hyp3rlinx.altervista.org/advisories/MICROSOFT-INTERNET-EXPLORER-v11-XML-EXTERNAL-ENTITY-INJECTION-0DAY.txt Yorum Yaz
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The Balance 1 ay en beğenilen
Onca Linux dağıtımı içinde neden Ubuntu?
Ayrıca neden insanlar daha fazla uygulamanın daha kolay arayüzün bulunduğu bir ortamdan vazgeçsinler ki? Yani verecekleri paranın karşılığını alamayacakları ne var? Ubuntuda her program var mı?
Durduk yere bin tane hata veren bir işletim sistemini gider Virtual Machine ile kullanırım. Halen de tamamen Linux'a geçmem için mantıklı bir bahanem yok. Geçsem bile Ubuntuya geçmem.
@darkmehmet
İsterse tam sürüm çıksın Google Stadia benzeri programlar daha hızlı oturur o programdan. Oyun oynayacak adamın Linux'ta ne işi var? Oyunlara para veriyorsun da bir işletim sistemine para yok mu?
Onca Linux dağıtımı içinde neden Ubuntu?Ayrıca neden insanlar daha fazla uygulamanın daha kolay arayüzün bulunduğu bir ortamdan vazgeçsinler ki? Yani vere...
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The Balance 1 ay en beğenilen Tugrul_512bit
Onca Linux dağıtımı içinde neden Ubuntu?
Ayrıca neden insanlar daha fazla uygulamanın daha kolay arayüzün bulunduğu bir ortamdan vazgeçsinler ki? Yani verecekleri paranın karşılığını alamayacakları ne var? Ubuntuda her program var mı?
Durduk yere bin tane hata veren bir işletim sistemini gider Virtual Machine ile kullanırım. Halen de tamamen Linux'a geçmem için mantıklı bir bahanem yok. Geçsem bile Ubuntuya geçmem.
@darkmehmet
İsterse tam sürüm çıksın Google Stadia benzeri programlar daha hızlı oturur o programdan. Oyun oynayacak adamın Linux'ta ne işi var? Oyunlara para veriyorsun da bir işletim sistemine para yok mu?
Onca Linux dağıtımı içinde neden Ubuntu?Ayrıca neden insanlar daha fazla uygulamanın daha kolay arayüzün bulunduğu bir ortamdan vazgeçsinler ki? Yani vere...
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darkmehmet 1 ay Tugrul_512bit
Hocam steamdeki yeni proton motoru ile artık Windows oyunlarının büyük çoğunluğunda çok sıkıntı olmuyor. Ayarlardan aktifleştirilebiliyor. Şuan hala beta sürecinde
Hocam steamdeki yeni proton motoru ile artık Windows oyunlarının büyük çoğunluğunda çok sıkıntı olmuyor. Ayarlardan aktifleştirilebiliyor. Şuan hala beta sürec...
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hazarRS 1 ay
windows 10'da internet explorer'ı kaldırmak için;
program ekle veya kaldır-isteğe bağlı özellikleri yönet-internet explorer 11-kaldır.
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Hakimutata Insane 4 hf.
Çok tşk ederim en kısa sürede Linux araştırmasına gireceğim iyigünler.
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ertech26 3 hf. Hakimutata Insane
Windows'dan linux a geçenler ve yeni linux ile tanışanlar için Linux mint, POP OS i öneririm kullanışı ve arayüzü kolay konsol kullanmanıza çok gerek yok. Fakat ben hard core severim diyorsanız Arch ve Manjaro önerimdir gerçekten çok stabil ve sürücü konusunda oldukça güncel tek sorun paketleri alıştığınız üzere mesela discord kurmak istiyorsanız discordun sitesinden değil aur.archlinux.org/... den bulmanız gerek.
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The Hollow 1 ay
@technobecet, Aslında olay ilk sayfadaki cevabıma çıkıyor. Siz böyle düşünüyorsunuz, ben farklı düşünüyorum. Bir başkası da daha farklı düşünebilir. Ama fark ettiğim bir konu var. Linux kullanıcılarının çoğu nedense hep kendilerini haklı gösterme çabası içerisindeler. Ortada olan sonuç şu ki, Linux diğerleri kadar tutulmuyor. Ben de Windows 10 kullanıyorum. Yapamadığım bir şey yok. Microsoft'un 2-3 servisi fazladan kaynak mı harcıyor, tamam onu da göz ardı ediyorum. Zaten çoğunu sildim veya kapattım. Yani bir nevi özelleştirdim.
Sonuç olarak beni memnun ediyor. Görünen o ki milyonlarca kullanıcıya da memnun ediyor. Etmiyor diyenler de, o zaman bir zahmet kullanmasınlar. Bir sürü alternatif var. Bana mantıklı gelen bu.
"Oyunlar windows'a göre kat ve kat daha akıcı."
Çoğu Linux kullanıcısından tam tersini duymuştum. Sanırım denemeden bilemeyeceğim.
"Netflix'de 4k'yı bilmem ama rahatlıkla 1080p izleyebiliyorum, bu işlemi yapan tarayıcı eklentileri zaten bulunuyor. Monitörüm zaten 1080p olduğu için 4k'yada ihtiyaç duymamaktayım."
Gerçekten yazdığımı, sorumu okuduktan sonra mı böyle bir cevap verdiniz?
Streaming servisleri / Netflix konusuna noktayı koyalım. Çünkü ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Ayrıca uygulama ile tarayıcıyı açıp, girmek arasında zaman, tıklama ve kolaylık farkı var. Eğer ki anasayfanız Netflix değilse.. Ayrıca uygulamanın diğer bir farkı Dolby Digital 5.1 ses desteği olması. Ek olarak içerikleri indirdikten sonra, İnternet bağlantısı olmadan çevrim dışı izleyebilmek.
@ertech26, Cevabınız için teşekkürler. Yazdığım oyunlar ve servisler sadece birer örnekti. Linux desteği olmayan, ücretli kullandığım çeşitli programlarım da mevcut.
1 Yanıt Yanıtla
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ertech26 1 ay The Hollow
Netflix kullanmıyorum ve açıkcası böyle bir servisi kullanacak kadar içerik tüketmiyorum. Bu konuda size yardımcı olamadığım için üzgünüm. Fakat demek istediğim ben arkama yaslanıp baktığımda windowsun artısı ve windowsun bir okadar eksisini görüyorum. Ben ubuntuya 4.04 sürümünde yani neredeyse ilk çıktığında geçtim o dönemde ki bilgisayarımın konfigürasyonu Pentium 3, 128 mb ram ve 8 mb ekran kartı idi. Ve tahmijn edebileceğiniz üzere windows XP bile zar zor çalışıyordu. Windows 98 ise benim için tam bir kabusdu. Bu sırada bilgisayarıma ne kurabilirim derken linux işletim sistemini amerikadaki kuzenim önerdi bilimsel araştırmalarda kullanılıyor az sistem kaynağı kullanıyor ve stabil dedi. O dönemde doğru düzgün internetim olmadığı için Linux.net dergisini buldum ve yanında tam 5 cd veriyordu her biri farklı bir linux sürümü. Ubunu yu bulgisayarıma kurdum ve kelimenin tam anlamıyla 10 gb lik traktör sesleri çıkaran bir HDD kullanıyor olmama rağmen windows xp kadar yetenekli ve daha hızlı çalışan bir bilğisayara sahip oldum. Tabi steam gelene kadar linuxda oyun oynamak neredeyse imkansızdı ve id software haricinde oyun çıkaran firma yoktu.
Bu sebepten ötürü @technobecet e katılıyorum bilgisayara steam dışında bir istemci kurmak istemeyeceğim birşey. Linux kullanıcıları Valve ve AMD firmasına çok şey boçlu biri steam gibi bir oyun mağzasını linuxa getirdi. Diğeri Mentle kodlarını bağaşlatarak Vulkan gibi multiplatform bir grafik API oluşmasını sağladı.
Herkez linux kullanmalı diye düşünmüyorum fakat bence linux sistem kaynaklarını çok daha az kullanıyor ve katman sistemi windwosdan iyi yani X bir işlem yapmak istediğinizde donanımı daha verimli kullanıyor.
Linux da oyundar daha akıcı diyebilirim tabi oyun motoru nun bunda etkisi var mesela madmax in oyun motoru linux ile uyumsuz berbat bir performans veriyor. CD procek çakllaık yaparak The wicher 2 ye translation layer eklemiş yani aslında oyunun içinde bir DX to OPENGL emilasyonu var ve benim RX 580 kartım bundan memlun değil :d
Ama onun dışında DOTA2, CS:GO, Factorio, ETS2 oldukça iyi çalışıyor.(Bunlar sürekli oynadığım oyunlar)
Ben açıkca şöyle görüyorum.

Windows
-Sistem kaynaklarını babasının malı gibi sömürmesi.
-Güncellemeleri izin almadan kafasına göre yüklemesi
-Tüm izleme özelliklerini kapatsanız bile yaptıklarınızın analiz edilmesi.
-Sistemi ilk kurduğumda yaptığım işin candycrush ı kaldırmak olası.
-2019 yılında hala bilgisayara sürücü yüklemek zorunda kalmak.
-Mavi ekran.
-Lanet olası uygulama mağzası.
-Arkaplanda anlam veremedğim mağza uygulamalarının çalışması.
-IE ve EDGE.(Bir web geliştiricisi olarak ikisinide tam bir kabus. Keşke 2 side hiç olmasa...)
+Oyunların çalışması
+Steam haricindeki oyun istemcilerininin oyunlarına bakmak için iyi bir araç.
Linux
-Nvidia FU*K YOU.(Buradaki küfür bana ait olmayıp -> youtube.com/...
-Her oyunu veya uygulamayı çalıştırmak mümkün olmayabilir.
+AMDGPU açık kaynak sürücüleri sisteme yüklü gelir ve 10 senedir ekrankartı haricinde sürücü ile uğraştığımı hatırlamıyorum.(Teşekürler Nvidia)
+Libre Office yüklü gelir ve office uygulamasını size para ile satmaz sistemi kurduğunuz anda office uygulamanız vardır.
+7zip unrar gibi sıkıştırma kütüphaneleri yüklü gelir veya sizden yüklemenizi istese bile örneğin ARK programı ile entegre olur.(kısacası birin komple ayrı diğerinin komple ayrı arayüzü olmaz.)
+Kpart ve hddsentinel gibi HDD, SSD biçimlendirmek ve SMART verilenirin görmek için programlar tamaen ücretiz (HDD sentinelin windows sürümü paralı)
+Harika bir paket yönetim sistemi.(Windows un aksine internetten program ara indir sistemi kesinlikle önerilmez.örnegin steam kurmak isterseniz F12 ile konsonu açıp sudo apt install steam -y yada paket yöneticisinde steamı arapıp kur diyebilirsiniz)
+Windowsdaki CMD nin aksine Bash daha yetenekli.
1 Yanıt Yanıtla
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The Hollow 1 ay
@technobecet, Aslında olay ilk sayfadaki cevabıma çıkıyor. Siz böyle düşünüyorsunuz, ben farklı düşünüyorum. Bir başkası da daha farklı düşünebilir. Ama fark ettiğim bir konu var. Linux kullanıcılarının çoğu nedense hep kendilerini haklı gösterme çabası içerisindeler. Ortada olan sonuç şu ki, Linux diğerleri kadar tutulmuyor. Ben de Windows 10 kullanıyorum. Yapamadığım bir şey yok. Microsoft'un 2-3 servisi fazladan kaynak mı harcıyor, tamam onu da göz ardı ediyorum. Zaten çoğunu sildim veya kapattım. Yani bir nevi özelleştirdim.
Sonuç olarak beni memnun ediyor. Görünen o ki milyonlarca kullanıcıya da memnun ediyor. Etmiyor diyenler de, o zaman bir zahmet kullanmasınlar. Bir sürü alternatif var. Bana mantıklı gelen bu.
"Oyunlar windows'a göre kat ve kat daha akıcı."
Çoğu Linux kullanıcısından tam tersini duymuştum. Sanırım denemeden bilemeyeceğim.
"Netflix'de 4k'yı bilmem ama rahatlıkla 1080p izleyebiliyorum, bu işlemi yapan tarayıcı eklentileri zaten bulunuyor. Monitörüm zaten 1080p olduğu için 4k'yada ihtiyaç duymamaktayım."
Gerçekten yazdığımı, sorumu okuduktan sonra mı böyle bir cevap verdiniz?
Streaming servisleri / Netflix konusuna noktayı koyalım. Çünkü ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Ayrıca uygulama ile tarayıcıyı açıp, girmek arasında zaman, tıklama ve kolaylık farkı var. Eğer ki anasayfanız Netflix değilse.. Ayrıca uygulamanın diğer bir farkı Dolby Digital 5.1 ses desteği olması. Ek olarak içerikleri indirdikten sonra, İnternet bağlantısı olmadan çevrim dışı izleyebilmek.
@ertech26, Cevabınız için teşekkürler. Yazdığım oyunlar ve servisler sadece birer örnekti. Linux desteği olmayan, ücretli kullandığım çeşitli programlarım da mevcut.
1 Yanıt Yanıtla
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The Hollow 1 ay
Güzel yazmışsınız. Ben virus vs. bulaştırmayacak kadar bilinçli bir kullanıcıyım. 100% konuşuyorum. Benim hatamdan dolayı bilgisayarıma virus girmez. Hiçbir zaman girmedi de. Zaten SRP ile bir çok şeyi kontrol ediyorum. Yaptığım işlemler genellikle İnternette gezinti/araştırma ve bunun yanı sıra; 4K monitör almayı düşünüyorum. Linux dağıtımlarında 1080p ve 4K DRM korumalı streaming servislerini native açabilen bir tarayıcı var mı? Ya da Windows 10'daki gibi Netflix, Amazon Prime Video ve WWE Network'ü 1080p ve 4K seyredebileceğimiz resmi uygulamaları var mı? Cevabınızı bekleyeceğim fakat büyük ihtimalle yok. Anca Microsoft, Linux'e Chromium tabanlı Edge'i çıkartacakta öyle olacak gibi. Linux'e çıkartmama ihtimali de yüksek.
İkinci konu ise oyun. Linux dağıtımlarında Steam dışında Uplay ve Origin istemcileri mevcut mu?
Benim gibi bir çok kullanıcı var, sanırım Linux dağıtımları bizlere göre değil. Haksız mıyım?
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ertech26 1 ay The Hollow
Virüs bulaştırmayacak kadar biliçli olmak mümkün değil malesef web sitesinin içindeki jpg dosyasına virüs koyup bile tarayıcı üzerinden bilgisayara zararlı yazılım yüklemek mümkün. Ayrıca tarayıcıyı geçtim e-posta ilede bulaşabileceğigini gördük.(wannacry) Linux'un doğasında DRM karşıtlığı var zaten herşey olabildiğince open source olmalı. Ben netflix kullanmıyorum fakat internette ufak bir arama ile 2014 yılından kalma bu haberi buldum.
pcworld.com/...
Chrome u aktif olarak kullanmadığım için deneyemedim aktif olarak firefox kullanıyorum ayarlardan DRM korumalı içeriği oynat demeniz yeterli.(Varsayılan olarak kapalı geliyor.) i.hizliresim.com/...
Steam dışındaki istemcileri Lutris ile çalıştırabilirsiniz Fakat oyunda Anticheat veya DRM (denuvo gibi) olmamamsı gerek.
lutris.net/... steamcommunity.com/...
STEAM PROTON SAYFASINDAN ALINTIDIR
S: Performansı nasıl?
Grafik API çevirisinin gerekli olduğu oyunlarda performans farkı beklenebilir ancak Vulkan kullanan bir oyunun daha yavaş çalışması için hiçbir temel neden yok.
S: Proton ile asla çalışmayacak herhangi bir oyun var mı?
Karmaşık DRM veya hile önleyici sistemlerin desteklenmesinin zor veya hatta imkânsız olması muhtemel.
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technobecet 1 ay The Hollow
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Uzun süredir Linux kullanıyorum ve Steam'ımda 719 adet oyun var. Şuan a kadar oynamak isteyipte oynayamadığım bir oyun yok. Bununla birlikte aktif olarak Netflix kullanıyorum ve istediğim gibi kaliteli bir şekilde izleyebiliyorum. Ayrıca Windows'ta yapabildiğim her şeyi ve daha fazlasını yapabiliyorum. Windows gibi sistemimi boşa yoran bir işletim sistemi de değil. Windows'da yıllardır yaşadığım sıkıntıların hiçbirini yaşamıyorum Linux'a geçtiğimden beri ve kafam da çok rahat. Kısaca Windows para tuzağı ve kapalı bir kafes bana göre. Windows'a verdiğim lisans paralarına bugün üzlüyorum ama yapacak bir şey yok...
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Darktowertr 1 ay
Sorun IE kullanan yazılımlar olabilir. Bu yazılımlar olmasa kimsenin IE bilgisayarında tutacağını sanmıyorum. Aynı şekilde Edge bu kategoride bulunuyor. Chromium tabanlı Edge entegre halde sunacakları zaman geldiğinde IE işini bitirmek içinde bu tarz yazılımlar ile irtibata geçip IE kullanımına son vermeleri gerekiyor.
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aschil 1 ay
Kullanıcı odaklı bir işletim sistemli yapsa. Her uygulama destek verse. Ah Google taktın yapay zekaya yatırım yapmıyorsun hala. Windows'a artık adam akıllı alternatif lazım.
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teknokaptan 1 ay
Windows kullanıyorum ve hiç sorun yaşamadım ie yi kaldiririm zaten kullanmıyorum Windows rahatlık demek
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leocorte 1 ay
IE'yi kaldırmak PC'de tutarsızlıklara neden oluyor. Güncellemeler ve EDGE üzerinde...
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The.Mafia 1 ay
Yenisini kullanın diyor eskisini bırakın para kazanamıyoruz Chrome çok önümüzde
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The Hollow 1 ay
Bu isletim sistemi konusu tamamen alismayla ilgili. O yuzden bosuna tartismaniza gerek yok. Sahsi tercihim Windows 10'dan yana. Sevmedigim bir cok yonu var. Ozellikle arka planda gereksiz calisan servisleri.. Cogunu kapattim, sildim. Ikinci olarak MacOS'u tercih ederim. Cunku kullandigim programlarda tipki Windows uzerindeki gibi arayuz olmali. Bir de sadeligi seviyorum. Linux dagitimlarinda bir cok farkli masaustu/tema gormemiz muhtemel fakat ben sistemlerimde resmi olarak sunulani kullanmayi tercih ediyorum. Baska biri de farkli sekilde dusunuyor olabilir.
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redoano 1 ay
koca şirketlerin sistemleri var IE ile çalışıyor, kapatılır çabucak açık, MS riske atamaz böyle şeyleri. Şirketleri kaybederse MS biter.
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