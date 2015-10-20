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Bilim artık dini inançlara da müdahale etmeye başladı

Bilim dünyası insan beynini doğrudan kontrol altına alma sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedi ve artık bu sevda yolunda daha ciddi adımların atıldığını görüyoruz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim artık dini inançlara da müdahale etmeye başladı




Bilim ve teknolojinin bugün geldiği nokta bir dönem insanların hayal bile edemeyeceği şeylerin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Temel amacı insanlığa daha iyi imkanlar sunabilmek olan çalışmaların farklı ve ilginç sonuçlar verdiğine de şahit oluyoruz. 

York Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları yayımladıkları bir raporda, beynin bazı bölgelerine doğrudan manyetik enerji ileterek insanların Tanrıya olan inancının veya göçmenlere olan önyargısının azaltılabileceğini ortaya koydu.

Aslında yüz yıllardır Hasan Sabbah örneğinden de hatırlayacağımız gibi insanların düşünce yapısının etki alına alınarak inandığı tüm değerlerden vazgeçmesi ve kendisine empoze edilen değerlere ölümüne bağlı hale gelmesi sağlanabiliyor. Araştırmacıların çalışması ise tarihte ilk kez beyne doğrudan etki ederek insanın düşünce yapısının değiştirilmesine neden oluyor.

Çalışmalarda Transkraniyal Manyetik Uyarım adında bir yöntem kullanılıyor. Psikoloji ve nörolojide son dönemde ortaya çıkmaya başlayan bu yöntem beyindeki elektrik akımını ölçebiliyor, sonrasında ise değiştirebiliyor veya beynin bazı bölgelerini kapatabiliyor. Bu sayede depresyon ve şizofreni tedavilerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Araştırmacılar bu yöntemi biraz daha agresif hale getirerek çalışmalarını sürdürüyor. 

TMU yöntemi beynin orta ön lobuna uygulanıyor. Bu bölümde beyin problemleri algılıyor ve bu problemlerin kaynağına yönelik tepkiler geliştiriyor. Yapılan deneylerde, deneklerin bir kısmına etki etmeyecek derecede TMU uygulanırken, bir kısmına ise beynin ön lobunda aktiviteyi azaltacak derecede TMU uygulanmış. Daha sonra deneklere ölüm, inanç ve göçmenler ile ilgili hislerinin neler olduğu sorulmuş.

Yüksek seviyede TMU verilen deneklerin Tanrıya, meleklere veya cennete olan inançlarında yüzde 32.8 oranında azalma yaşanmış. Ayrıca bu denekler ülkelerine gelen göçmen dalgalarına yönelik de yüzde 28.5 daha pozitif düşünmeye başlamış. Tabii bu etki geçici bir süre için mi yaşanıyor yoksa insan tamamen farklı bir düşünceye mi yöneliyor bu nokta tam net değil. 

Elbette yapılan deneyler bilimsel olarak kabul görecek kesin sonuçlar taşımıyor. Araştırmaların derinleştirilebilmesi için daha geniş çaplı deneylerin yapılması ve ön loba olan müdahalenin inanç veya önyargıları nasıl etkilediğinin kesin olarak anlaşılması gerekiyor. 

TMU deneylerinde ilerleme kaydedildiği takdirde gelecekte, radikal öğretilere sahip olan kişilere çeşitli yöntemler uygulanarak daha tarafsız veya daha az agresif bir hale gelmesi sağlanabilecek. Yani tüm insanların bir dönem aynı düşünce yapısına veya tarafsızlığa sahip olabileceklerini söylemek mümkün.  

http://www.psypost.org/2015/10/scientists-reduce-belief-in-god-by-shutting-down-the-brains-medial-frontal-cortex-38516 Yorum Yaz
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floydrose 4 yıl en beğenilen
Başlık hoş değil. Tıklanma sayısını arttırmak için tartışma yaratmanın manası yok. Bilim dine saldırıyor anlamı çıkıyor ki Bilim din ile uğraşmaz, alanı değildir. İçeriğe göre başlık neden atmıyorsunuz ?
Başlık hoş değil. Tıklanma sayısını arttırmak için tartışma yaratmanın manası yok. Bilim dine saldırıyor anlamı çıkıyor ki Bilim din ile uğraşmaz, alanı değildi...
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javaprof 4 yıl
bunun robot üretmekten ne farkı var ki insan fiziksel bir varlıktır beyin de öyle düşüncede fiziksel bir varlıktır yani fiziki olan herşeyin dönüşümü mümkündür ama bir insanın insan olabilmesi için kendi özgür iradesi ile şekil verilmiş dini inanış biçimi veyahut felsefi görüşe ihtiyacı vardır ergo proxy adlı animeyi izlemenizi tavsiye ederim eğer bir insanın elinde olmayan nedenlerle fikri düşüncesi değiştiriliyorsa o insan o hale gelmeden önceki insandır kalan yaşamı ise insani görünümlü bir robotun algoritmik işlem yürütme sürecidir.
bunun robot üretmekten ne farkı var ki insan fiziksel bir varlıktır beyin de öyle düşüncede fiziksel bir varlıktır yani fiziki olan herşeyin dönüşümü mümkündür ...
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Rubisco 4 yıl
Düzgün olanına bakın.
ted.com/...
Ayrıca insanın bişeylere inancını "modifiye" etmek için dışardan-uzaktan herhangi bişey yollanmasına gerek yok. Daha uygun, kitleleri etki altına alabilen tonla şey var. Bugünün durumu ortadayken, sansasyonel başlıklara gerek yok.
Düzgün olanına bakın.ted.com/...Ayrıca insanın bişeylere inancını "modifiye" etmek için dışardan-uzaktan herhangi bişey yollanmasına gerek yo...
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Statistik 4 yıl
CHP iktidar olursa bunu okullarda falan kullanir :D
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smart1978 4 yıl
Osmanli da matbaa ya seytan icadi dedirten Hatatcilarin derdi issizlikti padisahlarda sustu lakin Osmanli daki gayrimuslimlere de matbaa nin kullanilmasi haliyle yasak gelmedi ... Kaybeden Muslumanlar oldu ...
Yani dine inanca mudahele filan herzaman vardir ! ...
Yeni birsey degil ...
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aycibin 4 yıl
usb takıp programı yüklemişler resmen :)

aynı yöntemle sigara bıraktırılır,depresyon sona erdirilir,saldırganlık içgüdüsü azaltılır...

tabi kötü ellere düşerse tam tersi de yapılır

başlıktan dolayı konuyu inanç tartışmasına çevirmeye gerek yok.geniş düşünün.
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Patren 4 yıl
ufak mk-ultra gibi bişey yapmaya çalışmışlar daha zararsız
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V4LKyR 4 yıl
Öyle garip ve anlamsız bir haber ki, deneklerin dini inançları (Allah, melek, kitap) azalıyor ve göçmenlere karşı pozitif düşünceleri artıyor. Neden sosisli sandviçe olan ilgileri artmıyor da göçmenlere olan ilgi artıyor?
O zaman demek ki dini inanç ve göçmenlere karşı beslediğimiz hisler ters orantılı? Vay arkadaş ya. :)
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DH Misafiri 4 yıl
İmanımızı taze tutmak ( unutmamak için ) 5 vakit Namaz veren Allah ' a hamd olsun. siz kafanızdan silseniz ne olacak dönüş her türlü rabbimize :)
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balcis 4 yıl
üslup olarak ve bence niyet olarak tamamen yanlı bir haber.
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addidas_85 4 yıl
Adamın zaten dini bilim ki. Bkz. Tanrısı Apple, peygamberi Tim Cook, kitabı ios
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Ken Block43 4 yıl
Klasik ekrem71
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kadirirdem 4 yıl
Baslik hic olmamış insablari tartışmaya tesvik etmeyin
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WB 4 yıl
Fikri ve inanci olmayan daha modern kölelerin yer aldigi bir dunya cunku istedikleri..
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Das Boot 4 yıl WB
WB

Fikri ve inanci olmayan daha modern kölelerin yer aldigi bir dunya cunku istedikleri..

Tam aksine. Sorgulayan ve inançlarından arındılmış bir toplumu asla köle yapamazsın. Bunun en büyük kanıtı olarak insan ve işçi haklarının en çok korunduğu ve özgürlükçü demokrasi ile yönetilen ülkelerin demografik yapılarına baktığın zaman halkın büyük bir oranının ateist olduğunu görebilirsin.
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