Bilim artık dini inançlara da müdahale etmeye başladı













Bilim ve teknolojinin bugün geldiği nokta bir dönem insanların hayal bile edemeyeceği şeylerin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Temel amacı insanlığa daha iyi imkanlar sunabilmek olan çalışmaların farklı ve ilginç sonuçlar verdiğine de şahit oluyoruz.





York Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları yayımladıkları bir raporda, beynin bazı bölgelerine doğrudan manyetik enerji ileterek insanların Tanrıya olan inancının veya göçmenlere olan önyargısının azaltılabileceğini ortaya koydu.





Aslında yüz yıllardır Hasan Sabbah örneğinden de hatırlayacağımız gibi insanların düşünce yapısının etki alına alınarak inandığı tüm değerlerden vazgeçmesi ve kendisine empoze edilen değerlere ölümüne bağlı hale gelmesi sağlanabiliyor. Araştırmacıların çalışması ise tarihte ilk kez beyne doğrudan etki ederek insanın düşünce yapısının değiştirilmesine neden oluyor.





Çalışmalarda Transkraniyal Manyetik Uyarım adında bir yöntem kullanılıyor. Psikoloji ve nörolojide son dönemde ortaya çıkmaya başlayan bu yöntem beyindeki elektrik akımını ölçebiliyor, sonrasında ise değiştirebiliyor veya beynin bazı bölgelerini kapatabiliyor. Bu sayede depresyon ve şizofreni tedavilerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Araştırmacılar bu yöntemi biraz daha agresif hale getirerek çalışmalarını sürdürüyor.





TMU yöntemi beynin orta ön lobuna uygulanıyor. Bu bölümde beyin problemleri algılıyor ve bu problemlerin kaynağına yönelik tepkiler geliştiriyor. Yapılan deneylerde, deneklerin bir kısmına etki etmeyecek derecede TMU uygulanırken, bir kısmına ise beynin ön lobunda aktiviteyi azaltacak derecede TMU uygulanmış. Daha sonra deneklere ölüm, inanç ve göçmenler ile ilgili hislerinin neler olduğu sorulmuş.





Yüksek seviyede TMU verilen deneklerin Tanrıya, meleklere veya cennete olan inançlarında yüzde 32.8 oranında azalma yaşanmış. Ayrıca bu denekler ülkelerine gelen göçmen dalgalarına yönelik de yüzde 28.5 daha pozitif düşünmeye başlamış. Tabii bu etki geçici bir süre için mi yaşanıyor yoksa insan tamamen farklı bir düşünceye mi yöneliyor bu nokta tam net değil.





Elbette yapılan deneyler bilimsel olarak kabul görecek kesin sonuçlar taşımıyor. Araştırmaların derinleştirilebilmesi için daha geniş çaplı deneylerin yapılması ve ön loba olan müdahalenin inanç veya önyargıları nasıl etkilediğinin kesin olarak anlaşılması gerekiyor.





TMU deneylerinde ilerleme kaydedildiği takdirde gelecekte, radikal öğretilere sahip olan kişilere çeşitli yöntemler uygulanarak daha tarafsız veya daha az agresif bir hale gelmesi sağlanabilecek. Yani tüm insanların bir dönem aynı düşünce yapısına veya tarafsızlığa sahip olabileceklerini söylemek mümkün.

http://www.psypost.org/2015/10/scientists-reduce-belief-in-god-by-shutting-down-the-brains-medial-frontal-cortex-38516