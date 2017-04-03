Bilim insanları basit robotları manyetik alanlarla kontrol etmeyi keşfetti

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Yumuşak robot olarak adlandırılan ve aslında gelişmiş robotlarla kıyaslandığında çok daha basit bir hareket mekanizmasına ve görünüme sahip olan robotlar son zamanlarda robotik uzmanlarının yeni gözdesi haline gelmiş durumda. Özellikle hareket kabiliyeti noktasında oldukça kısıtlı olan bu robotlar için bilim insanları manyetik alanlarla kullanarak robotların hareket yönünü ve gücünü belirleyebilecekleri yeni bir hareket metodu geliştirdi.





Yöntemi uygulamak için robotları demir mikropartiküllerle dolu olan polimer filmlerle kaplayan ekip, paralel zincirler ile manyetik alan oluşturdu ve hareket ettirmek istenen robotun karşısındaki zinciri zıt manyetik alan doğrultusunda hareket ettirerek robotların hareket edebileceğini gördü. Ekibin bu yöntemle geliştirdiği üç robottan birincisi ağırlığının 50 katı kadar yükü kaldırabilirken diğeri akordeon şeklinde esniyor ve son robot da kapakçık gibi açılıp kapanıyor.

Gerçek Robotlar Üzerinde Uygulanması Zaman Alabilir

Tabi ekibin de dile getirdiği gibi bu yöntemin gelişmiş robotlar üzerinde uygulanması uzun bir zaman alacak. Ekibin öncelikli amacı ise manyetik alanlarla uzaktan hareket ettirebildikleri bu küçük robotçuklar üzerinde çalışmaların sürdürülmesi insan vücuduna yerleştirilen implant, protez veya diğer sağlık bileşenlerinin uzaktan kontrolünün mümkün hale getirilmesi ancak özellikle ağırlığının 50 katı kadar yükü taşıyabilen robotun bir benzerinin gelişmiş robotlarda uygulanması her ne kadar uzun zaman alacak olsa da oldukça işlevsel olabilir.

https://www.engadget.com/2017/04/03/soft-robots-controlled-with-magnetic-fields/?ncid=txtlnkusaolp00000595