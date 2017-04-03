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Bilim insanları basit robotları manyetik alanlarla kontrol etmeyi keşfetti

Bilim insanları yumuşak robot olarak adlandırılan basit robotları manyetik alanlarla hareket ettirebilecek yeni bir yöntem keşfetti. Yöntemin medikal ürünlerde kullanılması planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bilim insanları basit robotları manyetik alanlarla kontrol etmeyi keşfetti
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Yumuşak robot olarak adlandırılan ve aslında gelişmiş robotlarla kıyaslandığında çok daha basit bir hareket mekanizmasına ve görünüme sahip olan robotlar son zamanlarda robotik uzmanlarının yeni gözdesi haline gelmiş durumda. Özellikle hareket kabiliyeti noktasında oldukça kısıtlı olan bu robotlar için bilim insanları manyetik alanlarla kullanarak robotların hareket yönünü ve gücünü belirleyebilecekleri yeni bir hareket metodu geliştirdi.


Yöntemi uygulamak için robotları demir mikropartiküllerle dolu olan polimer filmlerle kaplayan ekip, paralel zincirler ile manyetik alan oluşturdu ve hareket ettirmek istenen robotun karşısındaki zinciri zıt manyetik alan doğrultusunda hareket ettirerek robotların hareket edebileceğini gördü. Ekibin bu yöntemle geliştirdiği üç robottan birincisi ağırlığının 50 katı kadar yükü kaldırabilirken diğeri akordeon şeklinde esniyor ve son robot da kapakçık gibi açılıp kapanıyor.

Gerçek Robotlar Üzerinde Uygulanması Zaman Alabilir 

Tabi ekibin de dile getirdiği gibi bu yöntemin gelişmiş robotlar üzerinde uygulanması uzun bir zaman alacak. Ekibin öncelikli amacı ise manyetik alanlarla uzaktan hareket ettirebildikleri bu küçük robotçuklar üzerinde çalışmaların sürdürülmesi insan vücuduna yerleştirilen implant, protez veya diğer sağlık bileşenlerinin uzaktan kontrolünün mümkün hale getirilmesi ancak özellikle ağırlığının 50 katı kadar yükü taşıyabilen robotun bir benzerinin gelişmiş robotlarda uygulanması her ne kadar uzun zaman alacak olsa da oldukça işlevsel olabilir.


https://www.engadget.com/2017/04/03/soft-robots-controlled-with-magnetic-fields/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
Hala banlı değilsem yorum yapmış olayım, bu sitede çok eski ve alakasız başka bir konuda manyetik alan teknolojisi geleceğin teknolojisi olacak demişim yine tekrarlıyorum ki ilerde ben demiştim diyeyim, fakat memlekette haklı olan ban yiyor susturuluyor yada daha kötüsü oluyor varsın olsun ben demiş o bana yeter.
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gokuba 2 yıl
Biz anca kafası kesildikçe tekbir getiren robot yaparız :D
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prowl12 2 yıl
Robot teknolojisi günden güne gelişiyor artık bizimde yatırım yapmamız lazım
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GreyParrot 2 yıl prowl12
Orijinalden alıntı: prowl12
Robot teknolojisi günden güne gelişiyor artık bizimde yatırım yapmamız lazım

Konyalı akınsoft var, devletin destek olması lazım.
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