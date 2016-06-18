Bilim insanları canlı hücreye veri kodlamayı başardılar

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, genetik mühendisliği konusunda kayda değer bir başarıya imza attılar. Bu bilim insanları tarafından geliştirilen yeni gen düzenleme tekniği, canlı bir hücreye kalıcı olarak veri kodlamayı mümkün hale getirdi. Bu sayede ilk kez canlı bir hücreye veri kodlaması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

CRISPR/Cas9 adını taşıyan bu yeni gen düzenleme tekniği sayesinde canlı hücreye kodlanan veriler öylesine kalıcı oldu ki, genetik olarak takip eden nesillere de aktarılıyor. DNA'ya bilgi kodlanması bilim dünyası için yeni bir şey değil, ancak canlı bir hücrenin DNA'sına bilgi kodlama ilk kez gerçekleşti. Bugüne kadar sadece sentezlenmiş DNA'ya bilgi kodlanabiliyordu.

Son birkaç yıldır kullanılmakta olan CRISPR/Cas9 gen düzenleme tekniği, genetik mühendisliğin en önemli araçlarından biri haline geldi. Bu teknik kullanılarak e.coli (koli basili) bakterisine 100 bayta kadar veri kodlanabiliyor. Böylece canlı bir hücre adeta yaşayan bir sabit diske dönüşüyor. 100 bayt düşük bir rakam olarak görünebilir, ancak bugüne kadar sadece 10 bayt bilgi depolanabildiği göz önüne alındığında kısa sürede oldukça önemli bir yol katedilmiş durumda.

Canlı hücrelere veri kodlanması, bu hücrelerin belli başlı olayları ve aksiyonları hatırlamasını sağlayacak. Örneğin bilim insanları bir bakterinin genlerine bilgi kodlayarak, bakterinin kendisine saldıran virüsleri nasıl bertaraf edeceğini hatırlamasını sağlayabilirler.

http://interestingengineering.com/scientist-develop-technique-encode-data-living-cells/