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Bilim insanları canlı hücreye veri kodlamayı başardılar

Harvard Üniversitesi'nde görevli genetik mühendisleri, CRISPR/Cas9 adlı genetik düzenleme tekniğini kullanarak ilk kez canlı bir hücreye bilgi kodlamayı başardılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, genetik mühendisliği konusunda kayda değer bir başarıya imza attılar. Bu bilim insanları tarafından geliştirilen yeni gen düzenleme tekniği, canlı bir hücreye kalıcı olarak veri kodlamayı mümkün hale getirdi. Bu sayede ilk kez canlı bir hücreye veri kodlaması başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
CRISPR/Cas9 adını taşıyan bu yeni gen düzenleme tekniği sayesinde canlı hücreye kodlanan veriler öylesine kalıcı oldu ki, genetik olarak takip eden nesillere de aktarılıyor. DNA'ya bilgi kodlanması bilim dünyası için yeni bir şey değil, ancak canlı bir hücrenin DNA'sına bilgi kodlama ilk kez gerçekleşti. Bugüne kadar sadece sentezlenmiş DNA'ya bilgi kodlanabiliyordu.
Son birkaç yıldır kullanılmakta olan CRISPR/Cas9 gen düzenleme tekniği, genetik mühendisliğin en önemli araçlarından biri haline geldi. Bu teknik kullanılarak e.coli (koli basili) bakterisine 100 bayta kadar veri kodlanabiliyor. Böylece canlı bir hücre adeta yaşayan bir sabit diske dönüşüyor. 100 bayt düşük bir rakam olarak görünebilir, ancak bugüne kadar sadece 10 bayt bilgi depolanabildiği göz önüne alındığında kısa sürede oldukça önemli bir yol katedilmiş durumda.
Canlı hücrelere veri kodlanması, bu hücrelerin belli başlı olayları ve aksiyonları hatırlamasını sağlayacak. Örneğin bilim insanları bir bakterinin genlerine bilgi kodlayarak, bakterinin kendisine saldıran virüsleri nasıl bertaraf edeceğini hatırlamasını sağlayabilirler.

http://interestingengineering.com/scientist-develop-technique-encode-data-living-cells/ Yorum Yaz
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erturkcan2 3 yıl en beğenilen
Bu demek oluyor ki bilim adamları artık bazı hücreleri gaza getirip kanser hücrelerinin üstüne salıp savaş çıkaracak ve belkide kansere çare bulacaklar inşallah çare bulunduğunu görmek nasip olmadan ölmeyiz..
Bu demek oluyor ki bilim adamları artık bazı hücreleri gaza getirip kanser hücrelerinin üstüne salıp savaş çıkaracak ve belkide kansere çare bulacaklar inşallah...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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hazarRS 3 yıl
erturkcan2
Bu demek oluyor ki bilim adamları artık bazı hücreleri gaza getirip kanser hücrelerinin üstüne salıp savaş çıkaracak ve belkide kansere çare bulacaklar inşallah çare bulunduğunu görmek nasip olmadan ölmeyiz..

Veya ilaç firmaları aynı tekniği yeni hastalıklar yaratmak için kullanacaklar.
erturkcan2Bu demek oluyor ki bilim adamları artık bazı hücreleri gaza getirip kanser hücrelerinin üstüne salıp savaş çıkaracak ve belkide kanse...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Drfalcon 3 yıl
Buradaki amaç biyolojik bilgi depolama, gelelim CRISPR-Cas9 sistemine. Bu konuda çalışmış biri olarak söyleyim bu sistem 2013 yılından beri DNA çift zincir kırığı yaparak genetik editing e yarayan bir metod. Bu yöntemin daha öncekilerine avantajı daha kolay, ucuz ve hedefe Kılavuz RNA ile başarı ile ulaşmasıdır. Fakat herşey toz pembe değildir. Örneğin bu yöntemle bir gende mutasyonlar oluşturup o geni çalışamaz hale getirebilirsiniz (buna gen knock out'u denir) ve biyolojik etkisini araştırırsınız ya da bozuk olan kısmı çıkarıp sağlam gen parçasını eklersiniz (knock in) böylece tamir etmeye çalışırsınız. Daha birçok farklı uygulaması var ama detaya inmeyim. Şu ana kadar genelde çalışmalar hücre hatlarında yapıldı yani bir organizmada değil dış ortamda (in vitro). Ama farelerde bazı tek gene bağlı hastalıklarda embriyo döneminde bu sistemle düzeltilerek sağlıklı doğması sağlandı. Fakat başarı oranları çok iyi değildir. Çünkü DNA üzerinde isteğiniz değişikliğin olma olasılığı yüksek değildir. Örnek 100 tane fare embriyosunda deneseniz belki 10 tanesi istediğiniz değişikliğe sahip olur diğerleri boşa gider. Diğer taraftan off target yani sadece hedef yeri değil DNA üzerinde birçok farklı yeri kesebilir mutasyon yapabilir bu da kanser gibi birçok istenmeyen sonuç doğurabilir. Böyle bir riski insanda alamazsınız. Çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve ümit vaat etmekte. Şu an etik kaygılar nedeniyle insan embriyolarında çalışmalar yapılamamaktadır (sadece 14 güne kadar olan embriyolar üzerinde birkaç çalışma vardır). Özetle insanda tedavi için kullanıma daha çok vakit var. Biyolojik sistemler çok karmaşıktır ve hiç bir zaman iki iki daha dört etmez. Daha yeni teknolojiler gelişecektir. Ama bununla kanser tedavisi yakın zamanda mümkün olmayacaktır burası kesin. Daha çok yol alınması gerek tüm dünyada. Her ay kanserin tedavisi bulundu diye magazin haberi çıkar bunlara itibar etmeyin. Zaten 50'den fazla kanser türü var, kendi içinde de alt grupları var. Yani bir gün kanserin tedavisi bulunursa şu türü için tedavi bulundu diye haberi çıkar:) Telefondan yazdığım için yazım hataları devrik cümleler olabilir.
Buradaki amaç biyolojik bilgi depolama, gelelim CRISPR-Cas9 sistemine. Bu konuda çalışmış biri olarak söyleyim bu sistem 2013 yılından beri DNA çift zincir kırı...
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underlater 3 yıl
Buradan gelecekte hiç ölmeyen hücreler yani fantastik The Walking Dead dizisi de gerçekleştirilebilir. Yeter ki insan vücudu kapanıp (ölüp) yeni kodlarla yeniden açılsın ;)
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KomünistKoala 3 yıl
Şöyle haberler içimi nasıl da mutlu ediyor ya , bir yandan da hüzünleniyorum, keşke tutkularımın, bilimin peşinden gidip Hayatımı bilime adamış olsaydım
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fthkn 3 yıl
ozkn_s
Müthiş bir haber bu ! Editör arkadaşı tebrik ederim. Bu bilimsel gelişme ilerde kalıtmsal olarak gelen hastalıklara bir çözüm olacaktır. bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğması sağlanabilir. kanser hastalarına bir umut olabilir. Şöyle bir hadis rivayet edilir, Zenginliği dilediğime; ilmi ise çalışana/isteyene veririm. Adamlar çalışıyor , kafa patlatıyor. bir ton zahmet var,emek var bu işte. Allahta karşılıksız bırakmıyor.

Saçmalama lan saçmalama. Çalışmanın karşılığında bir şeyler elde etmenin hiçbir inançka tanrıyla ilgisi yok. Tümüyle iyi niyetli olmakla ilgisi var. Yoksa bu memlekette ömür boyu çalışıp didinip bir ev sahibi bile olamamak niye var? Allah bunları görmüyor mu? Saçma sapan sığ salak düşünceler.
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ilkerinanç 3 yıl
petrol şirketleri elektirikli araçlara, ilaç firmaları bu tarz gelişmelere nasıl izin verecek merakla izliyorum.silahtan sonra dünyanın en büyük 2 sektörü bunlar,bir anda teslim olacaklarını sanmıyorum.yeri geldiğinde savaş bile çıkarabilecek güçleri var.
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fthkn 3 yıl
ozkn_s
simbolmina
ozkn_s Müthiş bir haber bu ! Editör arkadaşı tebrik ederim. Bu bilimsel gelişme ilerde kalıtmsal olarak gelen hastalıklara bir çözüm olacaktır. bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğması sağlanabilir. kanser hastalarına bir umut olabilir. Şöyle bir hadis rivayet edilir, Zenginliği dilediğime; ilmi ise çalışana/isteyene veririm. Adamlar çalışıyor , kafa patlatıyor. bir ton zahmet var,emek var bu işte. Allahta karşılıksız bırakmıyor.
Muhammet mi veriyormuş para veya ilmi?
Insanoğlu inansa da inanmasa da Önce HADDÎNÎ bilecek Sonra adap edep terbiye Gel sen de büyüklerin sözünü dinle
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Had bildirmekten başka bir işe yaramıyorsunuz. Yediremiyorsan girme tartışmaya. Al dinini de git be!
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ozmenakif 3 yıl
Tipik bir bakteri yaklaşık 1 mikrometreküp hacim kaplamakta. Bir 2,5" harddisk ise 49 santimetreküp. Bir harddisk hacmi kadar bakteri toplasak ve her birine 100 bayt veri yazsak toplamda yaklaşık 4,56 gb yapıyor. 1998 yılı için gayet iyi bir kapasite. Fakat 2016 yılı için yetersiz. Canlı harddisk isteyenlere duyurulur. Okuma-yazma hızları hakkında da bilgimiz yok malesef. Bir de fiyat önemli. Beklemedeyiz.
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Efsue 3 yıl
bu demek oluyor ki artik kodlanan genomlar kansere karsi bagisiklik kazanmis olacak ne sevindirici hatta kopan vucut hucreleri kendini semenderlerin genetik yapisini kodlanarak gercege yakin doku esnetmesi meydana getirilebilirler“Researchers discover regenerated lizard tails are different from originals” genler kodlanarak dogumsal anirmalilerin bile onune gecilebilir cok guzel^^
hayir boyle olmuyor!
bunun ilerleyisi ve kullanimi bu yonde olmayacaktir , muhtemen hepimizi ayni kisi yapmak icin genleri kullanacaklar , evet tek tip insan prototipi, her insan siborg olabilir ,
bu dunya'da her sene kac cocuk kanser olmaya firsat bulmadan savas ve aclik nedeniyle yasamini yitiriyor farkinda misiniz?
kac insan bilincli fuhus ve siddete maruz kaliyor? neden hastaliklara sozde cozum ariyan dunya goz gore gore yasami zedelenen insanlara hic acimiyor, inanmali miyiz sizce? hastaliklarin, şer'lerin etmen madddelerini oven bilgisayarlar, televizyonlar yine bunlarin duzeltilmesinin ne kadar sevindirici oldugunu haber yapiyor, yapicaklarda, ne komik:)
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DH Misafiri 3 yıl
"genetik olarak eden takip eden nesillere de aktarılıyor." Editor reis ahem ahem yani.
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huseyincarnege 3 yıl
anlaşılan yakında konrolü ele alılan insanlar olucak
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
İnsanoğlu kaşınıyor cidden bu tür şeyler bizi zaten yaklaşan sonumuza iyice ivmelendiriyor.Doğaya müdahale demek kendi sonumuzu hazırlamak demek.Birde hastalıklara tedavi bulacaklarmış ulan zaten 7 milyar nüfus var onuda bulun kimse ölmesin tavşan gibi üreyelim.Doğadan koptuğumuz için doğal seçilimde işlemiyor artık e ölmesi gereken insanlar ölmüyor sonra vay efendim geçinemiyoruz,yiyecekler hormonlu,trafik var cart curt.

Doğa ana zaten bir sistem kurmuş herşeye müdahale etmeyin oynanmadık bir genimiz kalmıştı onada basın hormonu.
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fuujitsu 3 yıl
Helal olsun
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tobepeople 3 yıl
Bir virüs yaratacaklar ve bunu suikast amaçlı kullanacaklar mesela karaciğeri durdur diye komut verecek bu virüs vücuda girdiğinde ya da kalbin çalışmasını durdur diye kesin ve net çözümler de sunabilir belki ancak çok da faydalı bir şey mesela dünya nüfusu çok fazla şuan böyle bir nüfus yaratıp Çin'e salarlar ise çok işe yarayabilir çevre kirliliğinin yüzde 80 i bu ülkeden kaynaklanıyor nüfus aşırı fazla özellikle...
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paramedical 3 yıl tobepeople
tobepeople
Bir virüs yaratacaklar ve bunu suikast amaçlı kullanacaklar mesela karaciğeri durdur diye komut verecek bu virüs vücuda girdiğinde ya da kalbin çalışmasını durdur diye kesin ve net çözümler de sunabilir belki ancak çok da faydalı bir şey mesela dünya nüfusu çok fazla şuan böyle bir nüfus yaratıp Çin'e salarlar ise çok işe yarayabilir çevre kirliliğinin yüzde 80 i bu ülkeden kaynaklanıyor nüfus aşırı fazla özellikle...

Ya Turkler cok gereksiz onlari ortadab kaldiralim derlerse?
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