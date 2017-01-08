Bilim-kurgu filmi Mute'den ilk görüntüler yayınlandı

Moon ve Source Code gibi başarılı bilim-kurgu filmleri ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Duncan Jones, geçtiğimiz yıl vizyona giren Warcraft için bir süre bilim-kurgudan uzak kalmış olsa da, yeni projesi Mute ile yeniden bu alana yöneliyor. Jones, yıllardır üzerinde çalıştığı ve hatta kariyerinin ilk filmi olarak planladığı bilim-kurgu filmi Mute'ün çekimlerine başladı.

Netflix tarafından finanse edilen Mute; günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.

Netflix tarafından yayınlanan ilk görüntüler, Mute'ün bilim-kurgu klasiği Blade Runner'ı andıran, neon ışıklarına boğulmuş bir dünyada geçeceğini gösteriyor. Ayrıca bu resimlerin yanı sıra paylaşılan yeni bilgilere göre Mute, Jones'un Moon ile başladığı bilim-kurgu üçlemesinin ikinci filmi olacak ve Moon ile aynı evrende geçecek.

Filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Sam Rockwell, Paul Rudd, Justin Theroux, Noel Clarke ve Florence Kasumba yer alıyor. Mute'ün bu yıl bitmeden Netflix üzerinden yayınlanacağı biliniyor ancak henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil.