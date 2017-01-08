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Bilim-kurgu filmi Mute'den ilk görüntüler yayınlandı

Netflix'in bu yıl yayınlayacağı orijinal filmlerden biri olan Mute'den ilk görüntüler yayınlandı. Duncan Jones (Warcraft)'ın yeni filmi günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Moon ve Source Code gibi başarılı bilim-kurgu filmleri ile kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Duncan Jones, geçtiğimiz yıl vizyona giren Warcraft için bir süre bilim-kurgudan uzak kalmış olsa da, yeni projesi Mute ile yeniden bu alana yöneliyor. Jones, yıllardır üzerinde çalıştığı ve hatta kariyerinin ilk filmi olarak planladığı bilim-kurgu filmi Mute'ün çekimlerine başladı.
Netflix tarafından finanse edilen Mute; günümüzden 40 yıl sonra Berlin'de geçiyor ve izleyicileri göçmenlerinin akınına uğramış, doğu ile batının çakıştığı futuristik bir Casablanca'ya götürüyor. Bu şehirde yaşamasının tek sebebi sevdiği kadın olan Leo adlı dilsiz bir barmen, bu kadının esrarengiz bir şekilde kaybolması üzerine kendisini hiç beklemediği bir maceranın içinde buluyor.
Netflix tarafından yayınlanan ilk görüntüler, Mute'ün bilim-kurgu klasiği Blade Runner'ı andıran, neon ışıklarına boğulmuş bir dünyada geçeceğini gösteriyor. Ayrıca bu resimlerin yanı sıra paylaşılan yeni bilgilere göre Mute, Jones'un Moon ile başladığı bilim-kurgu üçlemesinin ikinci filmi olacak ve Moon ile aynı evrende geçecek.
Filmin başrollerinde Alexander Skarsgard, Sam Rockwell, Paul Rudd, Justin Theroux, Noel Clarke ve Florence Kasumba yer alıyor. Mute'ün bu yıl bitmeden Netflix üzerinden yayınlanacağı biliniyor ancak henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

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java 2 yıl en beğenilen
Almanya o güne kadar yarı yarıya Türk olur be ya... :)
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zwanzig 2 yıl
Güzel bir Netflix reklamı :)
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Kartal Göz 2 yıl
Bu tarz resimleri ne zaman görsem aklıma ya Blade Runner ya da Ghost In The Shell geliyor.
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DH Misafiri 2 yıl
ozbey08, Turist Ömer Uzay Yolu'nda filmi Star Trek'in plot bölümünün uyarlamasıdır, bizim öngörülerimiz falan değil.
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ozbey08 2 yıl
bundan 42 yıl önce Turist Ömer Uzay yolunda bile yapay zeka bilgisayar örneği var. her şeyi bilen ve konuşabilen bilgisayar ar. o film de bir de cep telefonu var. yani Türklerin yapmış olduğu düşük bütçeli filmde bile bu kadar isabetli teknolojik öngörüler varken.
bu film görsellleri çok sıradan kalıyor bence.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Blasterreal 2 yıl ozbey08
ozbey08

bundan 42 yıl önce Turist Ömer Uzay yolunda bile yapay zeka bilgisayar örneği var. her şeyi bilen ve konuşabilen bilgisayar ar. o film de bir de cep telefonu var. yani Türklerin yapmış olduğu düşük bütçeli filmde bile bu kadar isabetli teknolojik öngörüler varken.
bu film görsellleri çok sıradan kalıyor bence.

Te allam ya
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zwanzig 2 yıl
Güzel bir Netflix reklamı :)
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ardaq 2 yıl
valla türklere gönderme yoksa izlemem :d
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java 2 yıl en beğenilen
Almanya o güne kadar yarı yarıya Türk olur be ya... :)
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