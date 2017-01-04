Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyebilir

Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin başındaki isimler arasında yer alan ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, hazırlık aşamasındaki yeni Batman filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DC sinematik evreninde Batman'i canlandıran Affleck'in bunun yanı sıra bireysel Batman filminin yönetmenliğini de üstleneceği açıklanmıştı, ancak ünlü oyuncunun son açıklamaları bu durumun henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde The Guardian'a konuşan Affleck; yeni Batman filminin senaryosunun henüz hazır olmadığını ve eğer senaryo gerçekten iyi olmazsa filmi yönetmeyeceğini söyledi. Gone Baby Gone, The Town ve Argo gibi müthiş filmlere imza atan Affleck'in yönetmen koltuğunda oturması, yeni Batman filmini çok daha heyecan verici bir proje yapıyordu. Bu yüzden Affleck'in bu son açıklamaları DC hayranlarını endişelendirdi.

Sinema dünyasındaki genel kanı ise Affleck'in bu tutumunun DC sinematik evreninin geleceği için faydalı olacağı yönünde. Zira DC'nin bugüne kadar çıkan filmlerinin (Batman v Superman, Suicide Squad) belki de en zayıf yanı senaryolarıydı. Bu yüzden Affleck'in aceleci davranmayıp içine sinen bir senaryo yazıldıktan sonra çekimlere başlamak istemesi DC sinematik evrenindeki bu genel sıkıntının yeni Batman filminde de tekrarlanmasının önüne geçebilir.

Bu arada Ben Affleck'in Batman'i bu yıl vizyona girecek Justice League ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

https://www.theguardian.com/film/2017/jan/01/ben-affleck-my-dreams-have-true-come-at-a-price