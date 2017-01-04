Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyebilir

Hazırlık aşamasındaki yeni Batman filmini yönetmesi beklenen ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, bu durumun henüz kesinleşmediğini ve filmi yönetmeyebileceğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninin başındaki isimler arasında yer alan ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, hazırlık aşamasındaki yeni Batman filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DC sinematik evreninde Batman'i canlandıran Affleck'in bunun yanı sıra bireysel Batman filminin yönetmenliğini de üstleneceği açıklanmıştı, ancak ünlü oyuncunun son açıklamaları bu durumun henüz kesinleşmediğini gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde The Guardian'a konuşan Affleck; yeni Batman filminin senaryosunun henüz hazır olmadığını ve eğer senaryo gerçekten iyi olmazsa filmi yönetmeyeceğini söyledi. Gone Baby Gone, The Town ve Argo gibi müthiş filmlere imza atan Affleck'in yönetmen koltuğunda oturması, yeni Batman filmini çok daha heyecan verici bir proje yapıyordu. Bu yüzden Affleck'in bu son açıklamaları DC hayranlarını endişelendirdi.
Sinema dünyasındaki genel kanı ise Affleck'in bu tutumunun DC sinematik evreninin geleceği için faydalı olacağı yönünde. Zira DC'nin bugüne kadar çıkan filmlerinin (Batman v Superman, Suicide Squad) belki de en zayıf yanı senaryolarıydı. Bu yüzden Affleck'in aceleci davranmayıp içine sinen bir senaryo yazıldıktan sonra çekimlere başlamak istemesi DC sinematik evrenindeki bu genel sıkıntının yeni Batman filminde de tekrarlanmasının önüne geçebilir.
Bu arada Ben Affleck'in Batman'i bu yıl vizyona girecek Justice League ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getirecek Justice League, 17 Kasım 2017'de vizyona girecek.

https://www.theguardian.com/film/2017/jan/01/ben-affleck-my-dreams-have-true-come-at-a-price Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elessar Eredhian 2 yıl en beğenilen
Ya adam millete güven vermek için ortaya çıkan senaryo gerçekten iyi bir şey olmazsa bu işi yapmam diyor, siz de Batman'i Ben Affleck yönetmeyebilir diye haber yapıyorsunuz. Mynet mi burası yahu bu nasıl haber?
Adam demek istiyor ki "Benim acelem yok, iyi bir şey ortaya çıkana kadar beklerim. Çıkmazsa da bulaşmam, ben böyle bir adamım. Ya güzel olsun ya da olmasın."
Ya adam millete güven vermek için ortaya çıkan senaryo gerçekten iyi bir şey olmazsa bu işi yapmam diyor, siz de Batman'i Ben Affleck yönetmeyebilir diye haber ...
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
pearl harbour filminden beri beğenerek izlediğim sanatçılardan özel yaşamını pek bilmem ama sinema sahnelerine yakışan bir sanatçı. elbette sinema dünyasında sadece oyunculuk ile ilerlemek oldukça yorucu olabiliyor. yönetmenlik de ayrı bir yetenek isteyen bir meslek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Bane 2 yıl
Batfleck ADAMDIR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl
Çok da umrumuzdaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Bence oynamasın iyi oyuncu ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gimli Bronzebeard 2 yıl
Ben affleck adamdır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leonardo DiCaprio. 2 yıl
Ben Affleck gitsin dandik filmleri yönetsin Justice League i batırmasın.
BvS batırdı zaten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ermeydan 2 yıl
Bale batmana güzel yakışıyordu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Castis Liiig diye okunur. Liiig derken i yi uzatmanız lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsanlukk 2 yıl
Yönetmeye yönetsinde senaryo rezildi ya Marveli kınadık başımıza D.C geldi işi kötü yani izlemeyeyim de diyemiyorsun garip :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 2 yıl hsanlukk
hsanlukk
Yönetmeye yönetsinde senaryo rezildi ya Marveli kınadık başımıza D.C geldi işi kötü yani izlemeyeyim de diyemiyorsun garip :D

Eyyyy ben aflek...
Sen kimsin ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elessar Eredhian 2 yıl en beğenilen
Ya adam millete güven vermek için ortaya çıkan senaryo gerçekten iyi bir şey olmazsa bu işi yapmam diyor, siz de Batman'i Ben Affleck yönetmeyebilir diye haber yapıyorsunuz. Mynet mi burası yahu bu nasıl haber?
Adam demek istiyor ki "Benim acelem yok, iyi bir şey ortaya çıkana kadar beklerim. Çıkmazsa da bulaşmam, ben böyle bir adamım. Ya güzel olsun ya da olmasın."
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5285 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ben affleck, batman ve
8 etiket daha sinema çizgi roman justice league dc sinematik evreni DC Comics Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Gear S serisi için iOS desteği çok yakında geliyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in ilk gerçek görüntüsü sızdırıldı 2 yıl Tehlikeli görevler için yerli insansız kara aracı: ANKEBOT 2 yıl Acer Aspire VX oyun dizüstü bilgisayarı: Fiyat/performans iddiasında 2 yıl Twitter, Vine'ı resmen kapatıyor: Tarih açıklandı 2 yıl Nvidia GeForce Now ile oyunlar, düşük sistemlerde bile akıcı çalışacak 2 yıl GraalPhone: Windows 10 laptop, Android telefon, tablet ve fotoğraf makinesi tek kasada 2 yıl LEGO’dan programlanabilir robotlara dönüşen yeni set: Boost 2 yıl SanDisk'ten SSD performansı sunan en hızlı USB bellek 2 yıl Viewsonic, CES 2017'de üç yeni monitör duyurdu 2 yıl Norton Core ile internete bağlı tüm cihazlarınız siber tehditlere karşı korunuyor 2 yıl New Balance ve Intel yeni akıllı saatini duyurdu 2 yıl Apple Watch 3'ün çıkış tarihi ve tasarımıyla ilgili bilgiler geldi 2 yıl Nvidia SHIELD TV daha güçlü ve 4K HDR destekli 2 yıl Synaptics'ten akıllı telefonlarda güvenliğe yapay zeka çözümü 2 yıl Speedx, yeni nesil akıllı bisikleti Unicorn'u tanıttı 2 yıl Asus ZenFone 3 Zoom: Optik yakınlaştırma ve çift kamera 2 yıl Fasetto'dan avuç içi büyüklüğünde 2 TB kablosuz SSD 2 yıl LG G6, G5'den %20 daha ucuz olabilir 2 yıl Uvify Draco ile Drone yarışlarına hazırlanın 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyebilir Sonraki Yandex Haritalar’a sesli navigasyon ve yürüyüş yolları özelliği geldi 2 yıl Samsung'un katlanabilir telefonu bu yıl tanıtılabilir 2 yıl MSI Z270 Gaming M5 incelemesi "Z270 yongası Gaming 5'te vücut buluyor" 2 yıl Acer’dan sektörün ilk göz takip destekli kavisli monitörü 2 yıl Yeni tasarımlı Intel NUC’lar CES 2017 fuarında 2 yıl Yeni Civic Type-R, CVT şanzıman seçeneği ile gelecek 2 yıl Toshiba hisseleri zorlu bir dönemden çıktı ve yükselişe geçti 2 yıl Hayat kurtaran bileklik mercek altında 2 yıl Lenovo oyun dünyasına Legion markasını sunuyor 2 yıl AMD FreeSync 2 karşınızda 2 yıl Türkiye’nin ilk %100 yerli helikopteri 2018 yılında havalanacak 2 yıl Türkiye'de en çok beğenilen Facebook sayfaları 2 yıl Ford ve Toyota araç içi uygulama geliştiricilerine yardım için konsorsiyum kurdu 2 yıl Samsung'dan rakiplerini kıskandıracak yeni çift kamera teknolojisi 2 yıl Elektrikli otomobillerin yeni efsanesi: Faraday Future FF 91 2 yıl Intel, lider harita uygulaması Here Maps'ten hisse satın alacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 ve GTX 1050 Ti mobile geldi 2 yıl Qualcomm Snapdragon 835 resmen duyuruldu 2 yıl PowerRay ile balık tutmak kolaylaşıyor 2 yıl Hackerlar WhatsApp üzerinden banka bilgilerini çalmak için yeni bir yöntem geliştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim