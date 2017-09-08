Edison, Tesla ve Westinghouse'u anlatan The Current War'dan ilk fragman

Günümüzde modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olan elektriğin tüm dünyaya yayılmasını sağlayan efsanevi mucitlerin hayatı sinemaya uyarlanıyor. Thomas Edison, George Westinghouse ve Nikola Tesla'nın dünyayı aydınlatmak için giriştikleri kıyasıya rekabet, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak The Current War ile beyaz perdeye taşınacak.

Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği film, Thomas Edison ve George Westinghouse'un kendi elektrik sistemlerini dünyaya yaymak için giriştikleri kıyasıya rekabeti anlatıyor. J.P. Morgan'ın desteğini alan Edison, Manhattan'ı aydınlatarak insanları kendine hayran bırakırken, Westinghouse ise son derece tehlikeli bir yatırım olan alternatif akım için her şeyini riske atacak. Westinghouse'a bu girişiminde Nikola Tesla adında genç bir deha da yardımcı olacak.

Thomas Edison'ı Benedict Cumberbatch'ın, George Westinghouse'ı ise Michael Shannon'ın canlandıracağı filmde genç Nikola Tesla'ya Nicholas Hoult hayat verecek. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan The Current War'un başrollerinde bu üçlüye Katherine Waterston, Tom Holland, Tuppence Middleton ve Matthew Macfadyen tanınmış isimler eşlik edecek.

24 Kasım'da ABD'de sınırlı sayıda sinema salonunda gösterilecek The Current War'ın bu yılın Oscar yarışında da ciddi bir aday olması bekleniyor. ABD genelinde 19 Ocak 2018'de gösterime girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.