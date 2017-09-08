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Edison, Tesla ve Westinghouse'u anlatan The Current War'dan ilk fragman

20. yüzyılın başında geleceğin elektrik akımını belirlemek için kıyasıya bir yarışa giren Thomas Edison ve George Westinghouse'un mücadelesini anlatan The Current War için ilk fragman yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,7b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Günümüzde modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olan elektriğin tüm dünyaya yayılmasını sağlayan efsanevi mucitlerin hayatı sinemaya uyarlanıyor. Thomas Edison, George Westinghouse ve Nikola Tesla'nın dünyayı aydınlatmak için giriştikleri kıyasıya rekabet, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak The Current War ile beyaz perdeye taşınacak.
Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği film, Thomas Edison ve George Westinghouse'un kendi elektrik sistemlerini dünyaya yaymak için giriştikleri kıyasıya rekabeti anlatıyor. J.P. Morgan'ın desteğini alan Edison, Manhattan'ı aydınlatarak insanları kendine hayran bırakırken, Westinghouse ise son derece tehlikeli bir yatırım olan alternatif akım için her şeyini riske atacak. Westinghouse'a bu girişiminde Nikola Tesla adında genç bir deha da yardımcı olacak.
Thomas Edison'ı Benedict Cumberbatch'ın, George Westinghouse'ı ise Michael Shannon'ın canlandıracağı filmde genç Nikola Tesla'ya Nicholas Hoult hayat verecek. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan The Current War'un başrollerinde bu üçlüye Katherine Waterston, Tom Holland, Tuppence Middleton ve Matthew Macfadyen tanınmış isimler eşlik edecek.
24 Kasım'da ABD'de sınırlı sayıda sinema salonunda gösterilecek The Current War'ın bu yılın Oscar yarışında da ciddi bir aday olması bekleniyor. ABD genelinde 19 Ocak 2018'de gösterime girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.
 

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cocainbar 2 yıl en beğenilen
Benim fikirlerimi caldiklarina uzulmuyorum, kendi fikirlerinin olmamasina uzuluyorum.
Nicola TESLA
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hidrojennn 2 yıl
edisonun Tesla gibi bir dahiyi çalıştırıp, parasını vermeyip şaka yaptım diye dolandırmasını da anlatacaklarmı acaba? ya da fuar ihalesini kaybedince Tesla'ya ampülleri kullandırmadığını Tesla'nın bunun üzerine yeni bir ampül icat ettiğini. Tesla gerçek bir dahiydi günümzde kullanılan pek çok şeyi icat etti ve değeri bilinmedi.
edisonun Tesla gibi bir dahiyi çalıştırıp, parasını vermeyip şaka yaptım diye dolandırmasını da anlatacaklarmı acaba? ya da fuar ihalesini kaybedince Tesla'ya a...
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S-AINT 2 yıl
Şakamısınız ya onediodan makale okuyanlar gelmiş edisonda edison şerefsiz hırsız diye sinir krizleri geçirmiş
Film bu zevk almaya bakın yorumları okudukça gülüyorum.
Şakamısınız ya onediodan makale okuyanlar gelmiş edisonda edison şerefsiz hırsız diye sinir krizleri geçirmişFilm bu zevk almaya bakın yorumları o...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Physicist_Emre 2 yıl
Nat geo genius dizi serisi ile ilk sezon Einstein'ı çok güzel anlattı umarım diğer sezonlarda Teslaya da sıra gelir.
Arkadaşlar bence edison'u fazla gömüp tesla'yı çok fazla abartıyorsunuz. Böyle saçma tartışmalarla hayat hikayesi müthiş olan bilim adamlarını kaçırıyoruz, örneğin faraday olağanüstü bir kişilik mucizevi buluşlara sahip biri.
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snomask 2 yıl
Filmin tamamen Edison üzerinden ilerlediği belli. Tesla baya geride duruyor. Edison'u övüp, Tesla'yı kötülemezlerse iyi
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tosuntosun 2 yıl
Edison dünya genelinde tutulan bir kişilik.
Öyle ki bizim kitaplarımıza ampülü icad eden kişi olarak yansıtılıp ampül üzerine resimler her yerde olan.. Halbuki patentini alan ilk kişi. Patent konusunda tesla maalesef ilk yıllarda çok üstelememiş olsa bile zaman içinde birçok konuda patentini aldığı ama sanayileşmeyen icatlarından bahsediliyor.
Şimdi onun bir varisi var veya yok. Alınmış ve kullanılamamış veya teknolojik - maliyet sebepleri kullanıma sunulmayanları amerikan hükümeti hangi firma vasıtası ile sundu ve sunmaya devam edecek ayrı bir konu..
Patent işinin bu şekilde bir dez avantajı var. sen bir iş ve icadı panetini alıyorsun. daha piyasaya çıkaramadan çok güçlü kişiler tarafından piyasaya sürülüyor. argesi teknik desteği ve siyasal destek ile haksız duruma hırsız duruma düşebiliyorsun.
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aliofage 2 yıl
Mücadele edison ve westinghouse arasında mı tesla ise yardımcı. Bir yanlışınız olmasın ?
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Erasmus78 2 yıl
Şu yazıyı okuyana kadar ben de çok abartırdım Tesla'yı...
evrimagaci.org/...
Yukarıda verilen linklerdeki makaleler gibi kaynaksız da değil.
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kırılanhayaller 2 yıl Erasmus78
Erasmus78
Şu yazıyı okuyana kadar ben de çok abartırdım Tesla'yı...
evrimagaci.org/...
Yukarıda verilen linklerdeki makaleler gibi kaynaksız da değil.

Buradaki makaleye göre olayı ilk artı eksi yüklerden ele almamız lazım... Tesla'nın biraz abartıldığı doğru...
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bankai 2 yıl
Tesla yıldırımlar in efendisi belgeselini izleyin yeter bence konu Edison u öne cikarmak için dur büyük ihtimalle, Edison ampul gösterecek sözde ona karşın Tesla tüm şehir aydınlatıyor niye Amerikan vatandaşı değil diye 3,4 plana atıyorlar belgesel i kesin izleyin
Tesla dünya da en çok patent sahibi kişi
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Ryan Gosling 2 yıl

film gelmeden, savaş başlamış zaten.
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1BilimAdamı 2 yıl
Edison ve westinghouse teknolojiyi kullanılabilir hale getirmek için herşeyi yapmıştır. Tesla ise kendi yaptığı hataların ve yalnız çalışmasının kurbanı olmuştur.
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Nevfel 2 yıl
Edison'u destekleyen J.p.morgan siyonisttir. O nedenle tesla başarılı olamadı. Filmde de edisonu göklere çıkaracaklar, dua edin de teslayı hırsız göstermesinler.
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Cessabit 2 yıl
Benedict fiziksel özellikler bakımından (uzun boy ve zayıflık) Tesla rolü için daha uygun olabilirmiş.
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