Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı

Teknoloji Editörü
ABD’nin Huawei üzerine yaptırım kararı almasıyla birlikte Çinli üreticiye teker teker bağlarını kestiklerini bildiren Amerikan firmaları uluslararası diğer üreticiler ya da ajanslar da takip ediyor. Özellikle elektronik alanında büyük bilimsel içerik kaynaklarından biri olan IEEE, Huawei bilim insanlarının makalelere erişimini yasakladı. IEEE ayrıca editörlerine Huawei çalışanlarının makalelere bir yolla ulaşmasını sağlayanlara ciddi yaptırımlar uygulanacağı uyarısını yaptı.
Amerikan firmalarının yaptırımları kadar sert olmayan bu makale erişim kısıtlaması, bir şekilde kolaylıkla aşılabilecektir. Yapay zeka ve 5G alanlarında yoğun çalışan ve kendini geliştiren Huawei, makalelere ulaşmada ufak zorluklar yaşayacak olsa da aslında sıkıntıyı IEEE yaşayacak gibi görünüyor. Sektörün lideri olan Huawei, teknolojisinden bahseden makaleleri artık IEEE üzerinde sunmamayı tercih edecektir.yeniden dahil etmişti. Diğer firmalar da benzer şekilde ufak geri adımlar atacak mı henüz belirsiz.
https://www.sciencemag.org/news/2019/05/ieee-major-science-publisher-bans-huawei-scientists-reviewing-papers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bos keseden sallamaya benzemez.
makalelere eerisim paralidir. Ayrica herkese uyelik vermezler.
Ingiltere de master egitimimi gordugum sirada, universite bana IEEE erisim izni verdi ve istedigim dokumanlari indirebiliyordum proje ve search calismalarimda.
Iste Ingiltere egitimde neden diger ulkelerden cok cok ileride!!!
bir tane makale ornegi
Bu nedir ya, tüm dünya Amerika'ya mı ait? Bilimsel makaleler yazan IEEE'nin yasaklanması da nedir... O zaman matematik kullanmayı da yasaklasınlar. Su içmeyi de yasaklasınlar. Amerika'yı kızdırdılar ya.
Vay arkadaş, nasıl bir düzen içerisindeyiz yahu.
Adamlar hala uyuyor
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