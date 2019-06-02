Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı

ABD’nin Huawei üzerine yaptırım kararı almasıyla birlikte Çinli üreticiye teker teker bağlarını kestiklerini bildiren Amerikan firmaları uluslararası diğer üreticiler ya da ajanslar da takip ediyor. Özellikle elektronik alanında büyük bilimsel içerik kaynaklarından biri olan IEEE, Huawei bilim insanlarının makalelere erişimini yasakladı . IEEE ayrıca editörlerine Huawei çalışanlarının makalelere bir yolla ulaşmasını sağlayanlara ciddi yaptırımlar uygulanacağı uyarısını yaptı.

Amerikan firmalarının yaptırımları kadar sert olmayan bu makale erişim kısıtlaması, bir şekilde kolaylıkla aşılabilecektir. Yapay zeka ve 5G alanlarında yoğun çalışan ve kendini geliştiren Huawei, makalelere ulaşmada ufak zorluklar yaşayacak olsa da aslında sıkıntıyı IEEE yaşayacak gibi görünüyor. Sektörün lideri olan Huawei, teknolojisinden bahseden makaleleri artık IEEE üzerinde sunmamayı tercih edecektir.

https://www.sciencemag.org/news/2019/05/ieee-major-science-publisher-bans-huawei-scientists-reviewing-papers

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