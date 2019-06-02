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Bilimsel makale yayıncısı IEEE, Huawei’nin dökümanlara erişimini yasakladı

Huawei'ye karşı yaptırımların son takipçisi de bilimsel makalelerde hatrı sayılır kaynaklardan olan IEEE oldu. Platform, Huawei mühendislerinin ve araştırmacılarının makalelere erişimini yasakladı.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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ABD’nin Huawei üzerine yaptırım kararı almasıyla birlikte Çinli üreticiye teker teker bağlarını kestiklerini bildiren Amerikan firmaları uluslararası diğer üreticiler ya da ajanslar da takip ediyor. Özellikle elektronik alanında büyük bilimsel içerik kaynaklarından biri olan IEEE, Huawei bilim insanlarının makalelere erişimini yasakladı. IEEE ayrıca editörlerine Huawei çalışanlarının makalelere bir yolla ulaşmasını sağlayanlara ciddi yaptırımlar uygulanacağı uyarısını yaptı.
Amerikan firmalarının yaptırımları kadar sert olmayan bu makale erişim kısıtlaması, bir şekilde kolaylıkla aşılabilecektir. Yapay zeka ve 5G alanlarında yoğun çalışan ve kendini geliştiren Huawei, makalelere ulaşmada ufak zorluklar yaşayacak olsa da aslında sıkıntıyı IEEE yaşayacak gibi görünüyor. Sektörün lideri olan Huawei, teknolojisinden bahseden makaleleri artık IEEE üzerinde sunmamayı tercih edecektir.
Amerika ve Çin arasında yakın zamanda bir anlaşma olacak mı, olursa Huawei üzerine uygulanan yaptırımlar kaldırılacak mı sadece zaman gösterecek. Google, yasakların bir kısmını geri çekerek Huawei’nin amiral gemisi modellerinden Mate 20 Pro’yu Android Q beta programına yeniden dahil etmişti. Diğer firmalar da benzer şekilde ufak geri adımlar atacak mı henüz belirsiz.

https://www.sciencemag.org/news/2019/05/ieee-major-science-publisher-bans-huawei-scientists-reviewing-papers Yorum Yaz
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MS4343 6 gün en beğenilen SEO-Uzmanı
Demek ki şekillendiriliyormuş!
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serafon 6 gün SEO-Uzmanı
Sadece kafesi büyük tuttular, insanlar da kendini özgür filan zannetti!
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Askaparta 6 gün
Bu da geçer.
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carloska 6 gün
Amerika ya alternatif bi dünya yaratmak şart
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bluedevil866 6 gün
IEEE kullandiniz mi hic ?
bos keseden sallamaya benzemez.
makalelere eerisim paralidir. Ayrica herkese uyelik vermezler.
Ingiltere de master egitimimi gordugum sirada, universite bana IEEE erisim izni verdi ve istedigim dokumanlari indirebiliyordum proje ve search calismalarimda.
Iste Ingiltere egitimde neden diger ulkelerden cok cok ileride!!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bir tane makale ornegi
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cbabuccuoglu 6 gün yeni yorumcu bluedevil866
Türkiye'deki üniversitelerin de okul ağı içerisinde IEEE makalelerine erişim var. Bu durum en azından hacettepe için geçerli.
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khaos 6 gün
Daha öncede yazdım aklı başında hiç bir tüketici rekabetin kendisine faydası açısından huawei yada başka bir firmanın dışarıda kalmasını istemez ancak "Huawei, makalelere ulaşmada ufak zorluklar yaşayacak olsa da aslında sıkıntıyı IEEE yaşayacak gibi görünüyor" demek te en hafif tabirle sallamaktır İEEE yi bilmemektir böyle giderse yakında huawei olmazsa taş devrine döneceğiz diyenler daha kötüsü buna inananlar çıkarsa şaşmam.
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KaleyDeskop 6 gün
logoya bak for humanity yazmışlar ama yaptıkları şey tam tersini ifade ediyor..
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SerseriGezgin 6 gün
Tavşan dağı...
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seyfi84 6 gün
Haberi yanlış tercüme etmişsin, erişim yasağı değil
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xchg 6 gün
IEEE'yi bilip bilmeyen sallamış. Yazanın aksine basit bir makale yayıncısı değil. Teknolojiye yön veren bir kuruluş. Evet, sevsek de sevmesek de, ABD'li bir kuruluş ve kullandığımız teknolojinin önemli kısmını ABD'nin sistematik yaklaşımına borçluyuz. Huwaei'nin nasıl makale sunup neyi sunmadığının önemi yok. İsterse hiçbir şey yayınlamasın. Önemli olan standartları kimin belirlediği ve lisanslama.
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V4LKyR 6 gün
Ama bu da biraz fazla oldu, su kaçırmaya başladılar.
Bu nedir ya, tüm dünya Amerika'ya mı ait? Bilimsel makaleler yazan IEEE'nin yasaklanması da nedir... O zaman matematik kullanmayı da yasaklasınlar. Su içmeyi de yasaklasınlar. Amerika'yı kızdırdılar ya.
Vay arkadaş, nasıl bir düzen içerisindeyiz yahu.
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paradiso35 6 gün
Bilim, insanlığın ortak kültürüymüş falan filan

Adamlar hala uyuyor

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