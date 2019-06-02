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iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi

Yarın başlayacak olan WWDC 2019’un en büyük duyurularından biri iTunes’un emekli edilmesi olacak. iTunes sosyal medya hesaplarındaki gönderilerin silinmesi bunu doğrular nitelikte.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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apple tv
Onur Emre Karadağ
Yazar
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iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi
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Geçtiğimiz gün, WWDC 2019 etkinliğinde iTunes’un emekli edileceğine dair haberi sizlere aktarmıştık. Bugün ise bu haberi doğrular nitelikte bir olay gerçekleşti. iTunes’un sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi. Facebook ve Instagram hesabına girenler boş sayfalarla karşılaşıyorlar.

Beğeniler Apple TV’ye aktarıldı

iTunes’un Facebook hesabını bu bağlantıdan, Instagram hesabını ise bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Fark edebileceğiniz üzere Facebook sayfasındaki beğeni ve Instagram hesabındaki takipçi sayısı da düşmüş gözüküyor. Apple, iTunes sosyal medya hesaplarını görünen o ki Apple TV’ye aktarmış.

Ayrıca Bkz. "Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı"

Şu an Apple TV’nin Facebook sayfasına girdiğinizde 30 milyona yakın beğeni ve 29 Nisan 2009 oluşturulma tarihini görebiliyorsunuz. Bu veriler iTunes’a aitti. Hatta Apple TV sayfasının hakkında kısmındaki www.itunes.com yazısı bile hala değiştirilmemiş. Aynı şekilde iTunes Instagram hesabının hakkında kısmında da Apple TV’ye yönlendirme görülüyor.

iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi
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Kısacası sosyal medya hesaplarındaki bu değişim iTunes’un emekliye ayrılacağı duyumlarını kesinleştirmiş oldu. Apple Music, Apple TV vb. yeni servisler iTunes’un işlevlerini elinden aldı. 20 yıllık geçmişi olan iTunes’a veda edilmesi, daha önce belirttiğimiz gibi WWDC 2019’un en büyük olaylarından biri olacak. Şimdilik iTunes Twitter hesabında herhangi bir değişim görülmüyor. Ancak yakın zamanda Twitter tarafında da değişimler olacaktır.


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ozakin70 1 hf. en beğenilen
Kullanmayı bilmeyen adam gelmiş çöptü diyor 🤣🤣
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NakahNiyesuh 1 hf.
iTunes gitse yerine kim gelecek? Apple Tv'de liderlik vasfı yok ki.
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Rachsuchtig 1 hf. WB
Varlığınin sana ne zararı vardı da seviniyorsun ki
1 Yanıt Yanıtla +10
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Dr. Doctor 4 gün yeni yorumcu Ultratopkek
Merhaba. Dünyadaki tüm şarkıları dinlemiyorum ben tarzım olan ve dinlemek istediğim yüzlerce parçaya ulasabiliyorum spotify ile. Itunes çok pahalı diye biliyorum doğru mudur?
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Dr. Doctor 4 gün yeni yorumcu
spotify gibi bir nimet varken itunes kullananları anlamıyorum.
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Ultratopkek 4 gün yeni yorumcu Dr. Doctor
Umarım Apple kütüphanesinin Dünya'daki en büyük müzik kütüphanesi olduğunun farkındasındır.
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akyurt 1 hf.
Pek kullanışlı değildi gitmesi güzel oldu yerine daha basit bir app getirirlerse güzel olur.
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Rocky Balboa® 1 hf.
Spotify gibi masaüstü müzik uygulaması artık gelmeli.
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Vega 1 hf.
Şarkı veya zil sesi satın almak isteyen ne yapacak?
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TearsForFears 1 hf.
Sonunda kurtuluyoruz itunes belasından ama yerine benzer bir uygulama geleceği için çokta sevinemiyorum. Şu Apple telefonlarına video resim veya dosya atmayı basitleştirsinler artık. Ben sırf itunes belası ve batarya yüzünden bir daha iphone almayı düşünmüyorum.
Bazıları kullanmayı bilmiyorsunuz falan demiş. Benim gibi pc den az çok anlayan biri bile o uygulamayı kullanırken zorlanıyorsa pek anlamayan biri hiçbir şey yapamaz.
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yorumculuklar 1 hf.
İşin garip yani iPhone'lar yazılımsal arıza durumunda iTunes'a çok bağımlı haldeler. Geri yüklemeler vb. çok bağımlı. Sanıyorum ki iTunes yazılımı devam eder ama içinden tüm mağaza özellikleri kalkacak ve medya oynatıcı + iOS cihazları kurtarma yazılımı olarak kalacak. Belki medya oynatıcı özelliklerini kaldırırlarsa yeni bir recovery yazılımı da çıkartabilirler.
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WB 1 hf.
Gereksiz bir programdi, gidiyor olmasina sevindim..
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Rachsuchtig 1 hf. WB
Varlığınin sana ne zararı vardı da seviniyorsun ki
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ozakin70 1 hf. en beğenilen
Kullanmayı bilmeyen adam gelmiş çöptü diyor 🤣🤣
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AirSupport 1 hf.
Bu arada herkes iTunes’e sallıyor ama kullanmasını bilince gayet kolay bir uygulamaydı. Asıl önemli olan bu saatten sonra nasıl senkronize/sıfırlama gibi şeyleri yapacağız.
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