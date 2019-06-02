iTunes sosyal medya hesaplarındaki tüm gönderiler silindi

iTunes’un emekli edileceğine dair haberi sizlere tüm gönderiler silindi. Facebook ve Instagram hesabına girenler boş sayfalarla karşılaşıyorlar. Geçtiğimiz gün, WWDC 2019 etkinliğinde’un emekli edileceğine dair haberi sizlere aktarmıştık . Bugün ise bu haberi doğrular nitelikte bir olay gerçekleşti. iTunes’un sosyal medya hesaplarındaki. Facebook ve Instagram hesabına girenler boş sayfalarla karşılaşıyorlar.

Beğeniler Apple TV’ye aktarıldı

iTunes’un Facebook hesabını bu bağlantıdan, Instagram hesabını ise bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Fark edebileceğiniz üzere Facebook sayfasındaki beğeni ve Instagram hesabındaki takipçi sayısı da düşmüş gözüküyor. Apple, iTunes sosyal medya hesaplarını görünen o ki Apple TV’ye aktarmış.

Ayrıca Bkz.

"Redmi K20 Pro sadece iki saatte 200 bin adet sattı"

Şu an Apple TV’nin Facebook sayfasına girdiğinizde 30 milyona yakın beğeni ve 29 Nisan 2009 oluşturulma tarihini görebiliyorsunuz. Bu veriler iTunes’a aitti. Hatta Apple TV sayfasının hakkında kısmındaki www.itunes.com yazısı bile hala değiştirilmemiş. Aynı şekilde iTunes Instagram hesabının hakkında kısmında da Apple TV’ye yönlendirme görülüyor.

Kısacası sosyal medya hesaplarındaki bu değişim iTunes’un emekliye ayrılacağı duyumlarını kesinleştirmiş oldu. Apple Music, Apple TV vb. yeni servisler iTunes’un işlevlerini elinden aldı. 20 yıllık geçmişi olan iTunes’a veda edilmesi, daha önce belirttiğimiz gibi WWDC 2019’un en büyük olaylarından biri olacak. Şimdilik iTunes Twitter hesabında herhangi bir değişim görülmüyor. Ancak yakın zamanda Twitter tarafında da değişimler olacaktır.