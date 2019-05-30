Google'dan geri adım: Huawei Mate 20 Pro, yeniden Android Q beta programında

ABD yönetiminin Huawei ve Çin'e yönelik aldığı yeni yaptırım kararları sonrasında pek çok Amerikalı şirket ve organizasyon, Huawei ile olan iş birliklerini dondurduklarını açıklamıştı. Onlardan biri olan Google, Android'in web sayfasından, Huawei marka cep telefonlarını silmişti.

Birçok Amerikalı kuruluş geri adım attı

SD Birliği, Wi-Fi Birliği, Bluetooth SIG ve Jedec, iş birliği yaptıkları firmalar listesine Huawei'yi tekrar eklediler. Üstelik SD Birliği, "Huawei'nin adının teknik bir hata yüzünden silindiği" gibi komik bir açıklama da yaptı. Daha önce Google, Android Q beta programından Huawei Mate 20 Pro'yu çıkarmıştı. Fakat cihaz, siteye yeniden eklendi. Google'dan Huawei'nin yeniden iş birliği yapılan şirket konumuna geldiği yönünde resmi bir açıklama yapılmasa da bu durum, Google'ın geri vites yapabileceği şeklinde yorumlandı.

https://developer.android.com/preview/devices#huawei-mate-20-pro