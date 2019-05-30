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Google'dan geri adım: Huawei Mate 20 Pro, yeniden Android Q beta programında

Amerikalı firmalar, Huawei'ye yönelik kısıtlama ve iş birliğini "askıya alma" kararlarından tek tek dönmeye başladı. Bunlara Google da eklenecek gibi duruyor. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
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ABD yönetiminin Huawei ve Çin'e yönelik aldığı yeni yaptırım kararları sonrasında pek çok Amerikalı şirket ve organizasyon, Huawei ile olan iş birliklerini dondurduklarını açıklamıştı. Onlardan biri olan Google, Android'in web sayfasından, Huawei marka cep telefonlarını silmişti. 

Birçok Amerikalı kuruluş geri adım attı

SD Birliği, Wi-Fi Birliği, Bluetooth SIG ve Jedec, iş birliği yaptıkları firmalar listesine Huawei'yi tekrar eklediler. Üstelik SD Birliği, "Huawei'nin adının teknik bir hata yüzünden silindiği" gibi komik bir açıklama da yaptı. Daha önce Google, Android Q beta programından Huawei Mate 20 Pro'yu çıkarmıştı. Fakat cihaz, siteye yeniden eklendi. Google'dan Huawei'nin yeniden iş birliği yapılan şirket konumuna geldiği yönünde resmi bir açıklama yapılmasa da bu durum, Google'ın geri vites yapabileceği şeklinde yorumlandı. 

https://developer.android.com/preview/devices#huawei-mate-20-pro Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
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ArkOS ve Tencent işbirliği Google'a ter attırmış ama artık Çin dışında da varlık gösterirler. Daha şimdiden Google 450 milyon dolar zarar etmiş.
ArkOS ve Tencent işbirliği Google'a ter attırmış ama artık Çin dışında da varlık gösterirler. Daha şimdiden Google 450 m...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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Brky 1 hf.
Ayın 20'sinde, p30 konusunda şunu yazmıştım;
"NSA; Apple, Google , Microsoft, Cisco vb. pek çok firmanın veritabanına direkt erişimi vardır istihbarat toplamak için. Muhtemelen, Huawei buna izin vermediği için bu şekil de operasyon yapılıyor. İstediklerini, istemeye istemeye bile olsa yapmak zorundasın ayakta kalmak için. Bu işler genel de böyle olur. Huawei tavizleri verip, sonunda iş tatlıya bağlanacaktır."
Millette ABD, Çin'den korktu zannetsin hala.
Ayın 20'sinde, p30 konusunda şunu yazmıştım;"NSA; Apple, Google , Microsoft, Cisco vb. pek çok firmanın veritabanına direkt erişimi vardır istihbarat toplam...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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esmerbuyucu 1 hf. TearsForFears
Kendin demişsin. ABD'nin veya iki tarafında birbirine karşı zarar görmemesi için r yapan kim, Yeni Zelanda mı Uganda mı? Yaptıysa da kendi menfaatini de düşünerek yapmıştır, r yapmadı diyenler de aksini iddia edememiş. Donanımları üretecek malzemeler, yazılımlarını kullanacak tüketici olmadan ABD ne yapsın. Kendileri çalıp kendileri oynadılar, Çin kısa vadede yaptıkları ticaret oyununa gelmedi. Sonuç bu.
Kendin demişsin. ABD'nin veya iki tarafında birbirine karşı zarar görmemesi için r yapan kim, Yeni Zelanda mı Uganda mı? Yaptıysa da kendi menfaatini de düşüne...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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agent1453 6 gün
Para olunca işler değişiyor.
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kaptann57 1 hf.
P10 mate lite yede gelicekmi acaba guncelleme
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DH Misafiri 1 hf.
Bence Huawei yeni bir dönem açabilir ve bence denemeye değer..
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DH Misafiri 1 hf.
Reis mate 20 pro Q beteya döndü güzel hoş ta mate 20 lite ne olacak hala 8.1.0 yaani olmuyor. Böyle isyandayız.
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DH Misafiri 1 hf.
Yorumları okudum bir taraf çin demiş bir taraf amerika ama asıl bizim almamız gereken dersi kimse söylememiş bugün çin amerikaya baş kaldırıyorsa bu sanayisinin gücüyle alakalı bugün huwai başına gelecekleri görmüş ve kaç yıl önceden bir işletim sistemi oluşturma haritası çıkarmışlar ve uygulamaya koymuşlar peki bizim arkadaşlar dışarıya olan bağımlılığımız ne kadar pardus diye bir işletim sistemimiz vardı devlet daireleri onu kullanacaktı noldu pardus projemiz neden bu kadar yavaş ilerliyor bugün dünya ülkeleri bize birer ambargo koysa çoğu aleti üretemeyecek kadar kötü bir sanayimiz var bugün tayland dediğimiz ülke çoğu bilindik pc markalarını üretiyor ve biz o adamların ekonomisine güç katıyoruz neden bizimde yerli markalarımız yok neden bizimde bir ekran kartı bir işlemci bir anakart üretecek firmalarımız yok yada neden güçlü bir motor üretecek fabrikamız yok milletler sanayide devrim atlarken bizler neler yapıyoruz bizim sanayiden anlayışımız küçük parçalar yapmak neden büyük parçalar yapıpta büyük resmi biz oluşturmuyoruz bırakın abd ve çin ne yaparsa yapsın biz önce kendi ülkemize bakalım kendi yanlışlarımızı görelim bunları insanlara duyuralım devlet yetkilileri bu konu hakkında çözüm üretsinler bugün nasıl uçak helikopter iha yapıyorsak aynı şekilde diğer milletleri dize getirecek onlarında kullanmasını sağlayacak ürünler üretelim biz onlardan değil onlar bizden ithal etsinler bugün bakıyorsun vestel bir telefon çıkarmış zamanın çok çok gerisinde bir telefon kardeşim madem telefon üreteceksin kaliteli yap kaliteli parça kullan insanlarda senin telefonunu alsın ama nerede biz türk milleti olarak ucuz yapayım adi yapayım adi yapınca ucu olur herkes kullanır mantığındayız böylem bir mantık yok bakın iphone pahallı ama yinede kullanılıyor neden sağlam ve kaliteli
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turgayilhan 1 hf.
Belliydi böyle olacağı huawei ve çin ile baş etmeleri zor. Kalkamazlar altından bütün ürünler çinde üretiliyor. Misilleme ye daha başlamadı çin yoksa avrupa amerika. Fena halde bozguna uğrayabilirdi
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Turp geri vitese taktı
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CoreXXX 1 hf.
kim geri adım attı acaba. çinmi amerikamı onu bilmiyoruz. çin attıysa amerikanın şartlarını kabul etti demektir. Amerika attıysada zarar görmemek adınadır. veya 3 seçenek trumpun çocukça yaptığı bir karardan döndürülmesi olabilir. ramazan ayındayız trump oruçken sinir olur malum:))
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***RAMMSTEIN*** 1 hf.
İnsanlar ciddi ciddi ABD’nin geri adım attığını düşünüyorlar. Huawei yaptırımlara dayanamayip arkaplanda ABD’ye istediğini verdiğini aklına hiç getirmiyor. 😁
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Mr. Jingles 1 hf.
Ciddi ciddi Huawei’in yapacağı işletim sisteminin tutacağını sananlar var yazık. Sadece Çin’de satsa bile birinci olabilir. Google’ın ve servislerinin (YouTube, Gmail, Google Drive), WhatsApp’ın, Instagram’ın, Twitter’ın daha bir sürü oyunun ve uygulamanın olmadığı bir platform yaşayamaz. Çin dışına çıkarsanız o platform tutmaz. Windows Phone’u gördük. Yıllarca gelişecek diye diye kendilerini avuttular milleti de kandırdılar boşu boşuna cihaz aldırdılar. Instagram dahi yıllarca gelmedi. Ki Microsoft herhangi bir ambargo da yememişti. Ona rağmen sadece popüler uygulamaların destek vermemesi platformun sonunu getirdi. Ki burada bırakın desteği ambargo söz konusu. Çin’in dışında bu uygulamalar olmadan hiçbir bok yiyemez. WhatsApp yerine WeChat, Twitter yerine Weibo mu kullanalım? He canım herkesde zaten bunlar kuruluydu. Bütün dünya bunları kullanacaktı zaten. Huawei’in düştüğü durum anlaşma yapmasına sebep oldu. Mesut Çevik’in WP için söylediği güzel bir söz vardı. Gelişecek diye bir platform alınmaz. Bir platform gelişmişse ancak o zaman alırım. Bu Ark OS için de böyledir. Daha geçen gün ilk adımı Huawei’in kurucusu atmıştı. Bu ilk sinyallerin habercisiydi. DH’de haberi yapılmadı. O açıklamadan birkaç gün içinde de ambargoların birer birer kaldırılmaya başlandı. Arka kapılarda bir şeyler oldu. ABD şartlarını sundu Huawei de kabul etti.
log.com.tr/...
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