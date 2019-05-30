Google'dan geri adım: Huawei Mate 20 Pro, yeniden Android Q beta programında

ABD yönetiminin Huawei ve Çin'e yönelik aldığı yeni yaptırım kararları sonrasında pek çok Amerikalı şirket ve organizasyon, Huawei ile olan iş birliklerini dondurduklarını açıklamıştı. Onlardan biri olan Google, Android'in web sayfasından, Huawei marka cep telefonlarını silmişti.
Birçok Amerikalı kuruluş geri adım attı
SD Birliği, Wi-Fi Birliği, Bluetooth SIG ve Jedec, iş birliği yaptıkları firmalar listesine Huawei'yi tekrar eklediler. Üstelik SD Birliği, "Huawei'nin adının teknik bir hata yüzünden silindiği" gibi komik bir açıklama da yaptı. Daha önce Google, Android Q beta programından Huawei Mate 20 Pro'yu çıkarmıştı. Fakat cihaz, siteye yeniden eklendi. Google'dan Huawei'nin yeniden iş birliği yapılan şirket konumuna geldiği yönünde resmi bir açıklama yapılmasa da bu durum, Google'ın geri vites yapabileceği şeklinde yorumlandı.
https://developer.android.com/preview/devices#huawei-mate-20-pro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ArkOS ve Tencent işbirliği Google'a ter attırmış ama artık Çin dışında da varlık gösterirler. Daha şimdiden Google 450 milyon dolar zarar etmiş.
"NSA; Apple, Google , Microsoft, Cisco vb. pek çok firmanın veritabanına direkt erişimi vardır istihbarat toplamak için. Muhtemelen, Huawei buna izin vermediği için bu şekil de operasyon yapılıyor. İstediklerini, istemeye istemeye bile olsa yapmak zorundasın ayakta kalmak için. Bu işler genel de böyle olur. Huawei tavizleri verip, sonunda iş tatlıya bağlanacaktır."
Millette ABD, Çin'den korktu zannetsin hala.