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Bilinmeyen bir Xperia akıllı telefonu görsellerde ortaya çıktı

5 yıl
11,3b
1
45
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilinmeyen bir Xperia akıllı telefonu görsellerde ortaya çıktı

Sony'nin bu yıl amiral gemi modeli olarak Xperia Z1 ile yola devam edeceğini açıklamasına rağmen, en azından yılın ikinci yarısı için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu farklı kaynaklar tarafından dile getiriliyor.

Zaman zaman internete sızan bilgiler de bu çalışmaları doğrular nitelikte. Xda tarafından internette paylaşılan bir görsel, ismi henüz bilinmeyen bir Xperia modelini yansıtıyor.

Model Xperia D6503 olarak adlandırılmış. Kaynaklar bunun Xperia Z1 modelinin varisi olacağını belirtiyor. Modelde Z1 gövde alaşımı aynen devam ettirilirken, ekran çerçevesinin daha ince olduğu ve ekran boyutunun da 5.2 inç olduğu belirtiliyor. Ayrıca cihazın alt kısmında 3 mikrofon deliği yer alırken, askı yuvası da sol tarafa kaydırılmış. 

Sony'nin yeni amiral gemi modelini Sirius olarak kodladığı dile getiriliyor. Ancak görseldeki modelin bir prototip olabileceği de konuşuluyor. Sony'nin Xperia Z2 modelini ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak en erken MWC 2014 etkinliğinde tanıtılarak bahar aylarında da piyasaya çıkması bekleniyor. Modelde yer alacağı düşünülen diğer özellikler ise Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 20 veya 24MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sıralanıyor. 

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2615139 Yorum Yaz
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Vengace 5 yıl en beğenilen
Z serisinin tasarimini begeniyorum;ekran kapaliyken.
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xmasx 5 yıl
Sony neden sıfır cerceveli bir telefon yapmiyor?
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interestedintech33 5 yıl
Ya her şey iyi güzel de sanarsın millet her gün telefonunu suya sokuyor. Sırf su geçirmeyecek diye ekranın görüş açısı ve ses yüksekliğinin canını okumuşlar.Çok ihtiyacı olan varsa ayrı bir model yap su geçirmez bir de normal bir model yap görelim bakalım ekran ne kadar kaliteli.
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bluebest 5 yıl
Bazı arkadaşlar telefonu kasasına bakarak kullanıyorlar herhalde, ben ise ekranına bakıyorum ve maalesef söylemeliyim ki Sony telefonların ekranları adeta fazla güneş altında kalıp renkleri açılmış gibi duruyorlar.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım olarak diğerlerinden daha iyi gibi
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berkkarabacak 5 yıl
altta ve üstte niye 10 metre boşluk bırakıyolar?
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Technotronic 5 yıl
Sony artık tasarımda değişiklik yapması gerek
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JoeyBane 5 yıl
Bi değiştiremedi şu ekranı. Bravia Engine falan koyuyorsun da sonuçta TFT.. Çerçeveye zaten bir şey demiyorum artık.
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milyondabir 5 yıl
her yerde ne oldugu yazıyor sizde bilinmeyen mi Z2 SÖylemiş olayım
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Vengace 5 yıl en beğenilen
Z serisinin tasarimini begeniyorum;ekran kapaliyken.
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DH Misafiri 5 yıl
çerçevelerine baksanıza kesinlikle z2 bu :D sony iyisin hossunda adam bi bitasarımcın yokmu fanatikler derle şimdi 5sde daha büyük çerçeve var 2sini bi yanyana koyun bakın 5s se yakışıyo çerçeve artı 4 inç o buna yakışıyomu allah aşkına 5inç telefon note 3 boyutunda
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Hi Guy 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
çerçevelerine baksanıza kesinlikle z2 bu :D sony iyisin hossunda adam bi bitasarımcın yokmu fanatikler derle şimdi 5sde daha büyük çerçeve var 2sini bi yanyana koyun bakın 5s se yakışıyo çerçeve artı 4 inç o buna yakışıyomu allah aşkına 5inç telefon note 3 boyutunda

Şu misafirler olmasa eksikliğini hisseden olurmu acaba
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qazrfv 5 yıl
Z1 kasası övenler peki bu yamukluğa ne diyorlar?
teknolojioku.com/...
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Batuist 5 yıl
bu cihaz ancak prototip olabilir. mevcut modellere kıyasla çok amatör duruyor..
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