Bilinmeyen bir Xperia akıllı telefonu görsellerde ortaya çıktı





Sony'nin bu yıl amiral gemi modeli olarak Xperia Z1 ile yola devam edeceğini açıklamasına rağmen, en azından yılın ikinci yarısı için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu farklı kaynaklar tarafından dile getiriliyor.





Zaman zaman internete sızan bilgiler de bu çalışmaları doğrular nitelikte. Xda tarafından internette paylaşılan bir görsel, ismi henüz bilinmeyen bir Xperia modelini yansıtıyor.





Model Xperia D6503 olarak adlandırılmış. Kaynaklar bunun Xperia Z1 modelinin varisi olacağını belirtiyor. Modelde Z1 gövde alaşımı aynen devam ettirilirken, ekran çerçevesinin daha ince olduğu ve ekran boyutunun da 5.2 inç olduğu belirtiliyor. Ayrıca cihazın alt kısmında 3 mikrofon deliği yer alırken, askı yuvası da sol tarafa kaydırılmış.





Sony'nin yeni amiral gemi modelini Sirius olarak kodladığı dile getiriliyor. Ancak görseldeki modelin bir prototip olabileceği de konuşuluyor. Sony'nin Xperia Z2 modelini ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak en erken MWC 2014 etkinliğinde tanıtılarak bahar aylarında da piyasaya çıkması bekleniyor. Modelde yer alacağı düşünülen diğer özellikler ise Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 20 veya 24MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sıralanıyor.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2615139