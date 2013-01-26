Bill Gates'e göre, Windows 8 ve Surface tablet iyi iş çıkartıyor

Yeni bir kullanıcı arayüzüyle piyasaya çıkan Windows 8'in başarısı halen tartışılan bir konu olsa da Bill Gates, yeni işletim sisteminin ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun gibi görünüyor.





CNBC'ye konuşan Microsoft'un yarı zamanlı başkanı Bill Gates, CEO'luk görevine tekrar başlayıp başlamayacağı ile ilgili bir soruya karşılık olarak; Windows 8 ve Surface'in kendisinin tam zamanlı mesaisi olmadan da oldukça iyi bir iş çıkardığı yanıtını verdi. Bu yanıt Microsoft'un iş ortağı olan birçok PC üreticisinin Windows 8 hakkındaki fikirleri ile çelişse de, şirketin halihazırda 60 milyon Windows 8 lisansı sattığı düşünülecek olursa yeni işletim sisteminin Microsoft için kabul edilebilir düzeyde bir performans sergilediği söylenebilir. Ancak, PC pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen Windows 8'in bu konuda pek de başarılı olduğu söylenemez.





Bill Gates yeni işletim sisteminin her ne kadar iyi iş çıkardığına inansa da Windows 8'in şirket içi öngörülerinde gerisinde kaldığının çeşitli kaynaklar tarafından dile getirildiğini de hatırlatalım. Kendisinden bekleneni verebilmesi için biraz zamana ihtiyacı olan Windows 8'in önümüzdeki haftalarda yurt dışında satışa sunulması beklenen Surface Pro ile birlikte nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000143788