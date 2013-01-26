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Bill Gates'e göre, Windows 8 ve Surface tablet iyi iş çıkartıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bill Gates'e göre, Windows 8 ve Surface tablet iyi iş çıkartıyor
Yeni bir kullanıcı arayüzüyle piyasaya çıkan Windows 8'in başarısı halen tartışılan bir konu olsa da Bill Gates, yeni işletim sisteminin ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun gibi görünüyor.

CNBC'ye konuşan Microsoft'un yarı zamanlı başkanı Bill Gates, CEO'luk görevine tekrar başlayıp başlamayacağı ile ilgili bir soruya karşılık olarak; Windows 8 ve Surface'in kendisinin tam zamanlı mesaisi olmadan da oldukça iyi bir iş çıkardığı yanıtını verdi. Bu yanıt Microsoft'un iş ortağı olan birçok PC üreticisinin Windows 8 hakkındaki fikirleri ile çelişse de, şirketin halihazırda 60 milyon Windows 8 lisansı sattığı düşünülecek olursa yeni işletim sisteminin Microsoft için kabul edilebilir düzeyde bir performans sergilediği söylenebilir. Ancak, PC pazarına yeni bir soluk getirmesi beklenen Windows 8'in bu konuda pek de başarılı olduğu söylenemez.

Bill Gates yeni işletim sisteminin her ne kadar iyi iş çıkardığına inansa da Windows 8'in şirket içi öngörülerinde gerisinde kaldığının çeşitli kaynaklar tarafından dile getirildiğini de hatırlatalım. Kendisinden bekleneni verebilmesi için biraz zamana ihtiyacı olan Windows 8'in önümüzdeki haftalarda yurt dışında satışa sunulması beklenen Surface Pro ile birlikte nasıl bir performans sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz.  

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000143788 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 6 yıl en beğenilen
leopard10
applenin basinda olsa kalp krizi gecirirdi heralde

2002 yılında, Windows dünya çapında masaüstü piyasasında yaklaşık %97.46'lık bir pay sahibiydi
o zaman kalp krizi geçirmemişte şimdi mi kalp krizi geçirecek...
leopard10applenin basinda olsa kalp krizi gecirirdi heralde2002 yılında, Windows dünya çapında masaüstü piyasasında yaklaşık %97.46'l...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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rorschach_ 6 yıl
param olursa surface alacağım. çok iyi cihaz ya. bildiğin windowslu tablet anasını satayım ötesi var mı?
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Simple Man 6 yıl
Çok tatlı memur emeklisi gibi adam ya. Adam beğenmiş, ona yetiyor demek ki
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eofdred 6 yıl
iş dünyası windows 8 li tabletlere dönüyor. çok yakında işte masaüstü bilgisayar devrini kapatacak adam. beğenmeyecekte ne yapacak. zaten androidli tabletlerin eline vermiş durumda platform :)
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freedow 6 yıl
Kimse Yoğurdum Ekşi demez. Baktı tutulmuyor, tutar bi tane daha çıkarır problem mi yani ?
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Sunstorms 6 yıl
Bill e güzel bir smiley ile cevap vermek isterdim bulamadım
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3dfx 6 yıl
Taş attı da kolu mu yoruldu azcık makyaj değişimi o kadar , tabi ki tıkır tıkır gelen para oldukca windows 8 iyi iş çıkarıyordur.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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afavar 6 yıl
yaman06
afavar
bozisik param olursa surface alacağım. çok iyi cihaz ya. bildiğin windowslu tablet anasını satayım ötesi var mı?
Aslında windows 8 değil, bildiğigin win8 e benzemiş bir arayüz. Marketinde doğru düzgün birşey olmayan bir cihaz. Bu cihazın tek artısı ağ özellikleri ve ofis.Onunn dışında win8 le alakası bile yok. Jailbreak yoluyla kurulan programlarda basit prgoramlar. Cşhaza ladım yok güzel cihaz fakat 500 dolara bu tablet yerine ipad yada düzgün bir android tablet tercih ederim şahsi olarak.
Surface Pro için konuşmuş olabilir arkadaş. Onda Win 8 mevcut. Hatta asıl adı Surface with Windows 8 Pro. i5 işlemcili ve 4 gb ramli tam bir canavar surface pro.

Tabiki o ayrı bir konu. Ben onu tablet değilde, yeniden değişmek üzere olan laptop piyasasının bir ürünü olarak görüyorum. Fiyatıda ona göre ayarlanmış tabiki. iPad ve anroid tabletlerin rakibi 500 dolar olan surface tır bana kalırsa. Surfuca proda gayet güzel bir cihaz tabi biraz pahalı sistemi yüzünden.
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afavar 6 yıl
bozisik
param olursa surface alacağım. çok iyi cihaz ya. bildiğin windowslu tablet anasını satayım ötesi var mı?

Aslında windows 8 değil, bildiğigin win8 e benzemiş bir arayüz. Marketinde doğru düzgün birşey olmayan bir cihaz. Bu cihazın tek artısı ağ özellikleri ve ofis.Onunn dışında win8 le alakası bile yok. Jailbreak yoluyla kurulan programlarda basit prgoramlar. Cşhaza ladım yok güzel cihaz fakat 500 dolara bu tablet yerine ipad yada düzgün bir android tablet tercih ederim şahsi olarak.
1 Yanıt Yanıtla
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yaman06 6 yıl afavar
afavar

bozisik

param olursa surface alacağım. çok iyi cihaz ya. bildiğin windowslu tablet anasını satayım ötesi var mı?

Aslında windows 8 değil, bildiğigin win8 e benzemiş bir arayüz. Marketinde doğru düzgün birşey olmayan bir cihaz. Bu cihazın tek artısı ağ özellikleri ve ofis.Onunn dışında win8 le alakası bile yok. Jailbreak yoluyla kurulan programlarda basit prgoramlar. Cşhaza ladım yok güzel cihaz fakat 500 dolara bu tablet yerine ipad yada düzgün bir android tablet tercih ederim şahsi olarak.

Surface Pro için konuşmuş olabilir arkadaş. Onda Win 8 mevcut. Hatta asıl adı Surface with Windows 8 Pro. i5 işlemcili ve 4 gb ram'li tam bir canavar surface pro.
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Burak1916 6 yıl
bence iyi iş çıkartmıyor insanların gözüne sokarcasına kadar indirim yapıyorlar hediye çekleri vs ona rağmen bilgisayarlarla ilgilenen fazla yok çünkü birçok insan benim gibi önceden bilgisayar aldı
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Chromosty 6 yıl
Telefonda samsung nasil apple a koyuyorsa bilgisayarda da microsoft apple a koyar.Ne olur soyleyin win 7 ile 8 arasindaki adamakilli fark var mi? Sadece baslat tusu gitti onun disinda hic bir fark yok!Tek bir tus yok diye koskoca isletim sistemine cop diyemezsin.
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OverClocK1ng 6 yıl
Windows 8'in PC pazarına hiç bir şey getireceği falan yok.
Şu an Windows 8 den yazıyorum. Windows 7 den daha iyi Ram tüketimi ve işlemciden daha iyi faydalanma olmasa bir saniye durmam 7 ye geçerim. Ama ne var ki gerçekten de Windows 7 de aldığımdan daha iyi işlemci performansı alıyorum şu an ve Ram kullanımı da çok daha az.
Yoksa öyle yeni bir soluk getirecek , insanların görünce "Aman Allah'ım! Mutlaka almalı, kullanmalıyım" diyeceği bir şey değil...
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konix 6 yıl
Bu adamın "seve seve vermezsen söke söke alacaz o cebindeki parayı" bakışlarına hiç alışamadım. Tekel yüzünden fahiş fiyattan işletim sistemi satın almak zorunda kalıyoruz.
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