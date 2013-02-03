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Bill Shocker zararlı yazılımı Çinli Android kullanıcılarını tehdit ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bill Shocker zararlı yazılımı Çinli Android kullanıcılarını tehdit ediyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, bu bakımdan zararlı yazılım istilasında da ilk sıralarda yer almaya başladı. 

NQ Mobile güvenlik firması tarafından yayınlanan rapora göre, yeni bir Android zararlı yazılımı Çinli kullanıcıları hedef alıyor ve şimdiden 620 000 cihaza bulaşmış durumda. Yazılım toplu SMS göndermenin yanında cihazın uzaktan kontrolü, kişisel bilgileri çalma gibi işlemler de yapabiliyor. 

Yazılım ülkedeki popüler uygulamalar gibi davranıyor ve bu sayede her türlü izin veriliyor. 

Uzmanların dikkat çektiği bir nokta ise ülkedeki politikaların zararlı yazılım istilasına davetiye çıkardığı yönünde. Google Play mağazası ülkede yasaklı ve düzinelerce alternatif uygulama mağazası bulunuyor. MIUI, GFan, Wandoujia bunlardan bazıları. Bu durumda kontrol mekanizması devre dışı kalıyor ve zararlı yazılımları kontrol etmek zorlaşıyor. Bunun yanında harici kaynaklardan yükleme de oldukça sık rastlanan bir durum. 

Uzmanlar tehdidin sadece Çin ile sınırlı kalmayacağını konusunda uyarıyor. Bu bakımdan sadece Google Play ve Amazon Appstore üzerinden uygulama indirilmesini, kurulum izinlerinin gerekirse iki kere gözden geçirilmesini ve antivirüs uygulaması kullanılmasını tavsiye ediyor. 

http://www.androidauthority.com/china-bill-shocker-malware-152858/ Yorum Yaz
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