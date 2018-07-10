Binance CEO'su:" Bitcoin hala iyi pozisyonda "

Dünyadaki en büyük kripto para borsası olan Binance’in CEO'su Changpeng Zhao; Bitcoin‘in, içinde bulunduğumuz yılın başından beri yaşadığı düşüşlerin, 2017 yılı içerisindeki güçlü yükselişinin yanında çok etkili olmadığını, söz konusu kripto para biriminin hala iyi bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

Bitcoin, 2017 yılının başında 890 dolardı. %2150'den fazla yükselerek 20.000 dolar seviyelerine çıkan kripto para birimi, bu güçlü yükselişiyle yatırımcıları dijital para piyasasına çekmişti.

Bir muhabir ve kripto para araştırmacısı olan Bianca Chen ile İsviçre'nin Zug kentinde röportaj yapan Changpeng Zhao, dijital para sektörünün alt yapısının, fiyatının, ve hacminin 2017 yılına nazaran daha iyi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Zhao, bu sektöre olan ilginin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Röportaj sırasında iddialarını bir kıyaslamayla güçlendiren Zhao: ”Şimdi kontrol ettim, Bitcoin fiyatı, bir yıl önce 2,500 dolardı, şimdi ise 6,800 dolar. Bitcoin’nin ticari hacmi bir yıl önce 780 milyondu, şimdi ise 3.4 milyar.” dedi.

2017 yılının ortalarında, kripto para sektörü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için düzgün bir alt yapıya sahip değildi. 2017 yılının Temmuz ayında; dağıtılmış defter protokollerinin yerel dijital para birimleri olan Bitcoin ve Ether gibi milyonlarca dolar değerindeki dijital varlıklarla işlem yapabilecekleri Coinbase Custody isimli kurumsal bir platform açılmıştı. JPMorgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük firmalar, müşterilerinden çok fazla sayıda kripto para talebi aldıklarını açıklamış ve bu istekler doğrultusunda, aralarında kripto para ticari masalarının ve kripto para borsalarının olduğu planları paylaşmışlardı. Bu tür büyük firmaların en çok arzuladığı şey, ABD içerisinde dijital paralar hakkında var olan belirsizliğin bir an önce çözüme kavuşması. Yakın bir zaman önce, Goldman Sachs'ın CEO’su Lloyd Blankfein, kripto para birimlerinin sırf yeni prensipler ve yeni felsefeler üzerine kurulu olmasından dolayı işe yaramayacağını düşünmenin çok küstahça olduğunu söylemişti. Ayrıca Blankfein, katıldığı Economic Club of New York konferansında; devlet tarafından işletilen itibari para birimleri, finansal sistemde baskın bir rol elde edebiliyorsa, konsensüs para birimlerinin de bu tür dominant rol oynayan bir değişim aracı olabileceğini ifade etmişti.

https://www.ccn.com/bitcoin-still-in-a-good-position-after-70-fall-ceo-of-worlds-largest-crypto-exchange/