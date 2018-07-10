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Binance CEO'su:" Bitcoin hala iyi pozisyonda "

Binance CEO'su Zhao, Bianca Chen'e verdiği röportajda Bitcoin'in bu yıl yaşadığı düşüşlere rağmen hala iyi bir pozisyonda olduğunu ve kripto para piyasasının gidişatının iyi olduğunu söyledi.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Binance CEO'su:
Dünyadaki en büyük kripto para borsası olan Binance’in CEO'su Changpeng Zhao; Bitcoin‘in, içinde bulunduğumuz yılın başından beri yaşadığı düşüşlerin, 2017 yılı içerisindeki güçlü yükselişinin yanında çok etkili olmadığını, söz konusu kripto para biriminin hala iyi bir pozisyonda olduğunu ifade etti.
Bitcoin, 2017 yılının başında 890 dolardı. %2150'den fazla yükselerek 20.000 dolar seviyelerine çıkan kripto para birimi, bu güçlü yükselişiyle yatırımcıları dijital para piyasasına çekmişti. 
Bir muhabir ve kripto para araştırmacısı olan Bianca Chen ile İsviçre'nin Zug kentinde röportaj yapan Changpeng Zhao, dijital para sektörünün alt yapısının, fiyatının, ve hacminin 2017 yılına nazaran daha iyi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Zhao, bu sektöre olan ilginin gün geçtikçe arttığını belirtti.
Röportaj sırasında iddialarını bir kıyaslamayla güçlendiren Zhao: ”Şimdi kontrol ettim, Bitcoin fiyatı, bir yıl önce 2,500 dolardı, şimdi ise 6,800 dolar. Bitcoin’nin ticari hacmi bir yıl önce 780 milyondu, şimdi ise 3.4 milyar.” dedi.
Binance CEO'su:
2017 yılının ortalarında, kripto para sektörü hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için düzgün bir alt yapıya sahip değildi. 2017 yılının Temmuz ayında; dağıtılmış defter protokollerinin yerel dijital para birimleri olan Bitcoin ve Ether gibi milyonlarca dolar değerindeki dijital varlıklarla işlem yapabilecekleri Coinbase Custody isimli kurumsal bir platform açılmıştı.
JPMorgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük firmalar, müşterilerinden çok fazla sayıda kripto para talebi aldıklarını açıklamış ve bu istekler doğrultusunda, aralarında kripto para ticari masalarının ve kripto para borsalarının olduğu planları paylaşmışlardı. Bu tür büyük firmaların en çok arzuladığı şey, ABD içerisinde dijital paralar hakkında var olan belirsizliğin bir an önce çözüme kavuşması.
Yakın bir zaman önce, Goldman Sachs'ın CEO’su Lloyd Blankfein, kripto para birimlerinin sırf yeni prensipler ve yeni felsefeler üzerine kurulu olmasından dolayı işe yaramayacağını düşünmenin çok küstahça olduğunu söylemişti. Ayrıca Blankfein, katıldığı Economic Club of New York konferansında; devlet tarafından işletilen itibari para birimleri, finansal sistemde baskın bir rol elde edebiliyorsa, konsensüs para birimlerinin de bu tür dominant rol oynayan bir değişim aracı olabileceğini ifade etmişti. 

https://www.ccn.com/bitcoin-still-in-a-good-position-after-70-fall-ceo-of-worlds-largest-crypto-exchange/ Yorum Yaz
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TheStarBox 10 ay
Kripto paraların icat amacı, karmaşık ve yüksek işlem gücü gerektiren işlemleri yapabilmek için kişilere görev paylaşımı yaptırmak ve milyonlarca tek başıma anlamsız ancak bir araya gelince muhteşem işler başarabilecek donanımların işlem gücününün paylaşımı ve bu paylaşımdan ortaya çıkan güç ile insanlığa faydası dokunacak hizmetleri sunacak altyapıyı oluşturmak.
Lakin günümüzde kripto paralar kolay para kazanma yolu olarak görülerek bir borsa oyuncağına dönüşmüştür.
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lapatid 10 ay
şu birimleri adam akıllı ticari kullanıma sokmadıktan sonra emlak gibi bir balon olmaktan öteye gitmeyecek
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hidrojennn 10 ay
kripto paralar normal bir para gibi kullanılırsalar, global ticarette kullanılırsalar gelecekte yerleri iyi olur. Fakat para olmaktan çok devamlı kurları şişirilen titan gibi ponzi sistemlerinde kullanılırsalar (şimdiki gibi) biterler.
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WoXeD 10 ay hidrojennn
2019 da iota temelli taşıt ağı kurulduğunda bu söylediğin gerçekleşmiş olacak. esas olan o zaman değil, şimdi alman gerektiği.
youtube.com/...
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sniper23 10 ay hidrojennn
Paraları her zaman amacının dışında kullananlar var ne yazık ki.
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