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Binance CEO'su, borsanın gelişmesi ve kripto para pazarı hakkında konuştu

Dünyanın en büyük kripto para borsasının CEO'su olan Changpeng Zhao, Blockchain Ortakları Zirvesi'nde Binance'in gelişmesi ve kripto para piyasası hakkında açıklamalarda bulundu.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Binance CEO'su, borsanın gelişmesi ve kripto para pazarı hakkında konuştu
Binance CEO'su Changpeng Zhao, Blockchain Ortaklar Zirvesi'nde şirketin büyüme hikayesini, Binance perspektifini ve ülkelerdeki kripto para birimi kurallarının düzenlenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Zhao, Binance'in bu denli büyümesini şirketin temel değerlerine dayandığını söyledi. Söz konusu borsanın, hızlı bir şekilde benimsenmesi konusunda "şanslı" olduklarını ama bu şansın yanında çalışmayı asla elden bırakmayıp her zaman en iyi kalitede hizmet vermeye çabaladıklarını belirtti.

Binance'in, trend kripto para biriminin seçilimi konusunda önemli bir rol oynadığını düşünen Zhao, rakip borsaların da Binance'in iş modelini kullanması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. 

Kripto para piyasası ne kadar değişirse değişsin, Binance'in daima iyi etikler çevresinde büyüyeceğini belirten Zhao, müşterilerinin Binance açısından ne kadar önemli olduğunu sürekli olarak vurguladı. Ayrıca Binance'in koinleri listelemek için astronomik bir ücret istediği ile ilgili söylentileri de yalanladı. 

Güney Kore gibi ülkelerde ortaya çıkan ICO'larla ilgili açıklama yapan Zhao, özellikle Güney Kore'de birkaç destek ile çok iyi işlerin yapıldığını vurguladı. Bu açıklamasının yanında, kripto paraların benimsenmesini desteklemeyenlerin “ertesi gün bir işi olmayacağını” söyledi.
Binance'in CEO'su, Güney Kore'deki operasyonlarını genişletme planlarının olmadığını da söyledi.

Kripto para birimlerini benimseyen ülkeler hakkında da konuşan Zhao, ülkeleri düzenlemeleri konusunda uyardı. Zhao, sıkı kuralların dijital para piyasasını olumsuz etkileyeceğini ve daha fazla sorunun ortaya çıkaracağını söyledi. Malta'yı örnek vererek; oradaki düzenlemelerinin model alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://ambcrypto.com/binance-ceo-talks-about-the-companys-growth-and-the-south-korean-cryptocurrency-market/ Yorum Yaz
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