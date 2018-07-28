Accenture, verilerini Blockchain ile depolayacak

Uluslararası yönetim danışmanlığı firmalarından biri olan Accenture Global Solutions, lojistik sektöründe verileri depolamak için Blockchain kullanacak



Amerikan Patent ve Marka Ofisi'nin yayınladığı belgeye göre; Accenture’un patentini aldığı yeni dağıtılmış defter teknolojisi sistemi, taşınan objelerin içeriğini ve yerini Blockchain üzerine kaydedecek. Söz konusu sistem, bir ürünün, nakil işlemi sırasında durumunu takip edecek ve tüm bunları Blockchain üzerinden yapacak.



Söz konusu sistemde kullanılacak olan hava araçları ve robotlar, ürünlerin durumunu, görülebilecek ve değerlendirilebilinecek şekilde Blockchain üzerine otomatik olarak kaydedecek. Bu şekilde ürünlerin takibi daha kolay olacak. Sistemde eğer veri uyuşmazlığı olursa ve bilgiler birbirleri ile çakışırsa; ürünün geri dönecek ve yapılan ödemeler sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek. Sistemin katılımcılarına ürünlerin durumu ile ilgili olarak eş zamanlı bildirimler verilecek.

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Accenture şirketi, daha önce de dağıtılmış defter teknolojisiyle ilgilenmiş ve bu yönde çalışmalarda bulunmuştu. şirketi, daha önce de dağıtılmış defter teknolojisiyle ilgilenmiş ve bu yönde çalışmalarda bulunmuştu.



Patenti alınan bu yeni sistemin getirdiği büyük avantajlar sayesinde söz konusu şirket, Blockchain teknolojisini lojistik sektöründe başarılı bir şekilde kullanarak bu konuda bir öncü olabilir.

https://www.coindesk.com/accenture-may-use-a-blockchain-to-automate-logistics-processes/