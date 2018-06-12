Binance, kullanıcı sayısını dörde katladı

Dijital para piyasası, son aylarda birçok olumsuz darbe aldı ve bunun sonucunda pek çok yatırımcı piyasadan çıkmaya ve yatırımlarını geri çekmeye başladı. En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance ise, küçülmek bir yana, tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen oldukça büyük bir gelişme gösterdi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, yaptığı açıklamada bünyesindeki kullanıcı sayısının, 2018 yılının başına nazaran dört kat arttığını açıkladı. Ocak ayında yaklaşık olarak 2 milyon kullanıcıya sahip olan borsada şu an 9 milyon civarında kullanıcı var.



Kullanıcı sayısı bakımından çok büyük bir artış yaşansa da bu durum, şirketin bilançosuna çok etki etmedi. Kripto para piyasasında oluşan düşüşler, borsanın ticaret hacminin azalmasına sebep oldu. Binance, 2017 yılının son çeyreğinde yaklaşık 200 milyon dolar kar elde ederken 2018 yılının ilk çeyreğinde bu rakam, 150 milyon dolar civarına düştü. Binance’in yaptığı açıklamaya göre, borsa 2017 yılının son çeyreğiyle 2018 yılının ilk çeyreği arasında günlük yaklaşık 1.4 milyar dolarlık ticaret hacmine sahipti.

Binance, yakın zamanda itibari para çiftlerini kullanıcılara açarsa, ticaret hacminde ciddi bir artış görülecektir. Binance üzerinden şu ana dek sadece kripto paralar arasında ticaret yapılabiliyordu. İtibari paraların ticaret alternatifine girecek olması borsanın hacmini ılımlı şekilde etkileyecektir.

Binance’in itibari para çiftlerini piyasaya sunmaya başlayacağı duyurusu, aslında Hong Kong merkezli olan şirketin Malta’da ofis açacağını söylemesiyle gelmişti. Malta, son zamanlarda Avrupa’nın "Blockchain adası" haline gelmiş ve birçok dijital para borsasının dikkatini çekmeye başlamıştı.

https://www.ccn.com/binance-has-quadrupled-its-user-base-since-january-will-launch-eur-pairs/