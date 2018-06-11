Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Litecoin artık BTCTurk borsasında

Kripto para dünyasının altıncı büyük birimi Litecoin artık BTCTurk borsasında da listelenmeye başladı. Böylece BTCTurk dördüncü para birimini de işleme almış oldu.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
1,7b
1
8
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türkiye’nin ilk dünyanın ise dördüncü kripto para borsası olma özelliğine sahip BTCTurk, yeni bir para birimini daha listelemeye başladı. Litecoin birimi Türk Lirası karşılığında borsada işlem görüyor.

Litecoin nedir?

Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürüldü. Litecoin ağı ise 13 Ekim 2011’de hayata geçti.

Ayrıca Bkz. "MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor"

İşlemleri dört kat hızlı hale getiren Charlie Lee aynı zamanda madencilerin çıkarabileceği para miktarını da 4 katına çıkardı. Böylece çıkarılabilecek Litecoin sayısı toplam 84 milyon oldu. Litecoin kripto para dünyasında pazar değeri açısından altıncı sırada yer alıyor.

Litecoin birimi aslında uzun süredir diğer borsalarda işlem görmekteydi. BTCTurk böylece dördüncü para birimini de işleme almış oldu. Bugüne kadar BTC, ETH ve XRP bulunuyordu.

Litecoin biriminin hali hazırdaki değeri 493TL civarında ve yüzde 3 civarında bir yükseliş söz konusu. Günlük ise 137 bin dolar civarında bir hacim bulunuyor. Şimdilik Türk borsaları arasında en düşük hacimlerden ancak zamanla yükselecektir.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
arrivederci 11 ay en beğenilen
donanımhabermi coinhabermi burası belli değil.sürekli hacklenen çalınan türlü açıklarla zarar ettiren güvensiz mining haberleri görmekten sıkıldım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
24062018 10 ay
bunlar deilmiydi geçen yıl benden cart curt belge isteyen tam hatırlamıyorum baya bir küfretmiştim hangisi ise şimdi dün baktım siteye bile girmiyor hesap banladılar heralde...
valla şu an siteler arasında dpara.com benim işimi görüyordu ama ... lık yapmaya başladı..
ben bahis oynamak için litecoin alıp bahis sitesine transfer ediyorum. 5-10 dakka süren transferde sürekli sorunlar yaratmaya başladılar. neredeyse yarı işlem çok geç saatte gerçekleşti. bende sabırsız adamım sinirlenip bahiste kaybediyorum..
borsa işi yapanlar için bu durum çok önemli bence düşünsene sen transfer edene kadar ya kara girecen ya paso zarar o sürede adamlara küfretmeseden bir halt yapacağı yok. ertesi güne işlem gerçekleşmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 11 ay
Reklamlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 11 ay
BTCTurk bilindigi uzere Katarli QNB ( Katar Ulusal Bankasi ) Finans Bankasini sati almisti... OZel sirket degil ! Devlet BAnkasi Turkiye Devletini satin almadigini kim savunabilir ? ...
Adi Turk ... Ne isi var DEvlet bankalarin Turkiye deki ozel bankalari vs satin aliyor ?
Yabanci Devlet Kurumlari Turkiye de satin almalarinin onunu kim acti acaba ?
Sicak parayi bunlar getiriyor kontrolu de devlet seviyesinde ama Katar Ulusal Bankasi ile ...
Dolar Avro dusuk kalmasini bunlar sagliyor arkalarinda da kimler var bambaska bir konu ...
Kisacasi Yerli Kripto Para borsasi diye birsey yoktur...
Tipki Turkiye Cumhuriyet Bankasi ile Turkiye Cumhuriyeti Bankasi arasinda i kelimesi farkini idrak edemeyen hatta kurulus tarihinin Osmanli Imparatorlugu donemi olmasi yani 1923 ten sonra olmadigi bilinmemesi gibi ... Kimler yonetiyor vs ...
Hepsini birlestirince buyuk resim anlasiliyor ...
NEyse fazla dagitmamak gerek ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 11 ay
iota da getirilmeli bu çok büyük bir eksik
dünya devleri iota teknolojisine geçiyorlar artık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 11 ay
kesinlikle katılıyorum. wv de katıldı kervana... btc izin verse fena uçacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 11 ay
DH geç kaldın.5 gündür kullanıyoruz çok şükür.Btcturk her anlamda çok kaliteli,zararımı kapattılar sağolsunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 11 ay
BTCTurk reklamı almaya başlamışsınız anlaşılan. Diğer Türk borsalarında halihazırda çeşitlilik daha fazla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arrivederci 11 ay en beğenilen
donanımhabermi coinhabermi burası belli değil.sürekli hacklenen çalınan türlü açıklarla zarar ettiren güvensiz mining haberleri görmekten sıkıldım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı 11 ay Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı 11 ay İngiltere'den bankalara kripto para uyarısı 11 ay Çinli elektrikli araç girişimi Byton, milyon dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor 11 ay Mercedes'in Euro 6 dizel motorlarında hile şüphesi; 1 milyon araç söz konusu 11 ay Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri 11 ay Xbox oyunları artık daha hızlı başlayacak 11 ay Binance, kullanıcı sayısını dörde katladı 11 ay The LAST OF US Part II "Oyundan öte sanat eseri" 11 ay SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi 11 ay Eylül ayında çıkacak Spider-Man'den açık dünya oynanış videosu geldi 11 ay Death Stranding'in gizem dolu yeni oyun içi videosu yayınlandı 11 ay Açık dünya samuray macera oyunu Ghost of Tsushima'nın oynanış videosu 11 ay Beklediğimize değecek! The Last of Us Part II oynanış videosu yayınlandı 11 ay Ubisoft'un E3 2018 konferansında tanıttığı oyunlar ve fragmanları 11 ay Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler) 11 ay The Division 2 sinematik fragmanı yayınlandı, Beta kayıtları başladı 11 ay Macera Antik Yunan’a taşınıyor: Assassin's Creed: Odyssey tanıtıldı 11 ay Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı 11 ay Huawei Mate 20 Pro, 6.9 inçlik dev bir ekranla gelebilir 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Litecoin artık BTCTurk borsasında Sonraki Snapchat'e gönderilen mesajları silebilme özelliği geldi 11 ay Oppo Find X kavisli ekranla gelecek 11 ay Tamamen ekrandan oluşan Vivo NEX videoda görüntülendi 11 ay Shadow of Tomb Raider'ın oynanış videosu yayınlandı 11 ay Galaxy Note 9 ne zaman tanıtılacak? 11 ay MSI'dan fiyat/performans sınıfı dizüstü bilgisayar: GF63 11 ay Fortnite'ın yeni güncellemesinde termal saldırı tüfeği ve futbol stadyumu yer alıyor 11 ay Huawei'den Snapdragon 710'a rakip geliyor: Kirin 710 11 ay Tesla Supercharger şarj istasyonlarının sayısı 10 bini aştı 11 ay Turkcell: "Türkiye'nin kule pazarından hak ettiği payı alması an meselesi" 11 ay Uber sarhoş yolcuları yapay zeka ile tespit edecek 11 ay Sanal gerçeklik, hastaların ağrılarını azaltmak için kullanılabilir 11 ay Tesla oto pilota tam otonom sürüş özelliği geliyor 11 ay Bunlar bilgisayarsa, bizimkiler nedir ? 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un yatay kamera yerleşiminin nedeni belli oldu 11 ay Xiaomi Redmi 6 afişi paylaşıldı: Redmi 6 tasarımı ortaya çıktı 11 ay Rusya'dan kripto para madenciliğine yasaklama: Madencilik cihazları ithal edilemeyecek 11 ay MSI'ın son bombası: Performans sınıfı Ultrabook 11 ay Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi 11 ay ABD dünyanın en güçlü süper bilgisayarını yaptı: İşte Linux ile çalışan Summit Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim