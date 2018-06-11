Litecoin artık BTCTurk borsasında

Türkiye’nin ilk dünyanın ise dördüncü kripto para borsası olma özelliğine sahip BTCTurk, yeni bir para birimini daha listelemeye başladı. Litecoin birimi Türk Lirası karşılığında borsada işlem görüyor.

Litecoin nedir?

Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürüldü. Litecoin ağı ise 13 Ekim 2011’de hayata geçti.

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İşlemleri dört kat hızlı hale getiren Charlie Lee aynı zamanda madencilerin çıkarabileceği para miktarını da 4 katına çıkardı. Böylece çıkarılabilecek Litecoin sayısı toplam 84 milyon oldu. Litecoin kripto para dünyasında pazar değeri açısından altıncı sırada yer alıyor.

Litecoin birimi aslında uzun süredir diğer borsalarda işlem görmekteydi. BTCTurk böylece dördüncü para birimini de işleme almış oldu. Bugüne kadar BTC, ETH ve XRP bulunuyordu.

Litecoin biriminin hali hazırdaki değeri 493TL civarında ve yüzde 3 civarında bir yükseliş söz konusu. Günlük ise 137 bin dolar civarında bir hacim bulunuyor. Şimdilik Türk borsaları arasında en düşük hacimlerden ancak zamanla yükselecektir.