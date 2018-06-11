Litecoin artık BTCTurk borsasında

Türkiye’nin ilk dünyanın ise dördüncü kripto para borsası olma özelliğine sahip BTCTurk, yeni bir para birimini daha listelemeye başladı. Litecoin birimi Türk Lirası karşılığında borsada işlem görüyor.
Litecoin nedir?
Litecoin, eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden piyasaya sürüldü. Litecoin ağı ise 13 Ekim 2011’de hayata geçti.Ayrıca Bkz. "MediaTek’in popüler Helio P60 yonga seti güncelleniyor"
İşlemleri dört kat hızlı hale getiren Charlie Lee aynı zamanda madencilerin çıkarabileceği para miktarını da 4 katına çıkardı. Böylece çıkarılabilecek Litecoin sayısı toplam 84 milyon oldu. Litecoin kripto para dünyasında pazar değeri açısından altıncı sırada yer alıyor.
Litecoin birimi aslında uzun süredir diğer borsalarda işlem görmekteydi. BTCTurk böylece dördüncü para birimini de işleme almış oldu. Bugüne kadar BTC, ETH ve XRP bulunuyordu.
Litecoin biriminin hali hazırdaki değeri 493TL civarında ve yüzde 3 civarında bir yükseliş söz konusu. Günlük ise 137 bin dolar civarında bir hacim bulunuyor. Şimdilik Türk borsaları arasında en düşük hacimlerden ancak zamanla yükselecektir.
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valla şu an siteler arasında dpara.com benim işimi görüyordu ama ... lık yapmaya başladı..
ben bahis oynamak için litecoin alıp bahis sitesine transfer ediyorum. 5-10 dakka süren transferde sürekli sorunlar yaratmaya başladılar. neredeyse yarı işlem çok geç saatte gerçekleşti. bende sabırsız adamım sinirlenip bahiste kaybediyorum..
borsa işi yapanlar için bu durum çok önemli bence düşünsene sen transfer edene kadar ya kara girecen ya paso zarar o sürede adamlara küfretmeseden bir halt yapacağı yok. ertesi güne işlem gerçekleşmeyecek
Adi Turk ... Ne isi var DEvlet bankalarin Turkiye deki ozel bankalari vs satin aliyor ?
Yabanci Devlet Kurumlari Turkiye de satin almalarinin onunu kim acti acaba ?
Sicak parayi bunlar getiriyor kontrolu de devlet seviyesinde ama Katar Ulusal Bankasi ile ...
Dolar Avro dusuk kalmasini bunlar sagliyor arkalarinda da kimler var bambaska bir konu ...
Kisacasi Yerli Kripto Para borsasi diye birsey yoktur...
Tipki Turkiye Cumhuriyet Bankasi ile Turkiye Cumhuriyeti Bankasi arasinda i kelimesi farkini idrak edemeyen hatta kurulus tarihinin Osmanli Imparatorlugu donemi olmasi yani 1923 ten sonra olmadigi bilinmemesi gibi ... Kimler yonetiyor vs ...
Hepsini birlestirince buyuk resim anlasiliyor ...
NEyse fazla dagitmamak gerek ...
dünya devleri iota teknolojisine geçiyorlar artık