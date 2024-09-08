CZ ebediyen Binance patronu olamayacak

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Tam Boyutta Gör Bu yıla kadar kripto para piyasasının en zengini ve dünyanın en zenginlerinden birisi olan Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, ABD tarafından açılan davalarda uzlaşma yoluna gitmiş ve 4 aylık hapis cezasını kabul etmişti. Kurucusu olduğu Binance borsası anlamlı bir karar aldı.

Binance artık hayal oldu

Binance patronluğundan istifa ettikten sonra CZ’nin eninden sonunda yeniden görevine geri dönüleceğine inanılıyordu ancak Çinli girişimci özellikle hapis cezasının ardından gözbebeği borsasından da kovuldu.

DOGS nedir? 1 hf. önce eklendi

Binance patronu Richard Teng, borsa yönetiminin aldığı karar gereğince CZ’nin borsada herhangi bir yönetim veya faaliyet görevi yürütmesi ebediyen yasaklandığını belirtti. Daha önce bu kararın 3 yıllık olduğu iddia edilmişti.

Kasım 2023 tarihinde 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya giden CZ, 4 aylık hapis cezasına razı olmuştu. Binance patronluğunu da bırakan CZ o dönem, borsada danışman tarzında bir görev alabileceğini belirtmişti. CZ hapisten 29 Eylül tarihinde çıkacak.

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