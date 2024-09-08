CZ ebediyen Binance patronu olamayacak

Binance artık hayal oldu
Binance patronluğundan istifa ettikten sonra CZ’nin eninden sonunda yeniden görevine geri dönüleceğine inanılıyordu ancak Çinli girişimci özellikle hapis cezasının ardından gözbebeği borsasından da kovuldu.
Binance patronu Richard Teng, borsa yönetiminin aldığı karar gereğince CZ’nin borsada herhangi bir yönetim veya faaliyet görevi yürütmesi ebediyen yasaklandığını belirtti. Daha önce bu kararın 3 yıllık olduğu iddia edilmişti.
Kasım 2023 tarihinde 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya giden CZ, 4 aylık hapis cezasına razı olmuştu. Binance patronluğunu da bırakan CZ o dönem, borsada danışman tarzında bir görev alabileceğini belirtmişti. CZ hapisten 29 Eylül tarihinde çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.