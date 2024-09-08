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    CZ ebediyen Binance patronu olamayacak

    Farklı suçlardan yargılandığı davada 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul eden ve 4 aylık hapis cezasına razı olan Changpeng Zhao, ölene kadar Binance yönetiminde görev alamayacak.
    Binance Tam Boyutta Gör
    Bu yıla kadar kripto para piyasasının en zengini ve dünyanın en zenginlerinden birisi olan Binance kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, ABD tarafından açılan davalarda uzlaşma yoluna gitmiş ve 4 aylık hapis cezasını kabul etmişti. Kurucusu olduğu Binance borsası anlamlı bir karar aldı.

    Binance artık hayal oldu

    Binance patronluğundan istifa ettikten sonra CZ’nin eninden sonunda yeniden görevine geri dönüleceğine inanılıyordu ancak Çinli girişimci özellikle hapis cezasının ardından gözbebeği borsasından da kovuldu.

    Binance patronu Richard Teng, borsa yönetiminin aldığı karar gereğince CZ’nin borsada herhangi bir yönetim veya faaliyet görevi yürütmesi ebediyen yasaklandığını belirtti. Daha önce bu kararın 3 yıllık olduğu iddia edilmişti.

    Kasım 2023 tarihinde 4.3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya giden CZ, 4 aylık hapis cezasına razı olmuştu. Binance patronluğunu da bırakan CZ o dönem, borsada danışman tarzında bir görev alabileceğini belirtmişti. CZ hapisten 29 Eylül tarihinde çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 4 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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