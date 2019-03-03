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Binance yeni platformundan ödül dağıtıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kendisinin yeni market platformu olan Binance DEX'i deneyen kullanıcılara ödül olarak token verecek.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Binance yeni platformundan ödül dağıtıyor
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Çin merkezli Binance, yeni platformu Binance DEX'i deneyen kullanıcılarına ödül verecek.
Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette; Binance DEX için yaklaşık 100.000 dolar dağıtacaklarını açıkladı ve "Gelin ve eğlenceye katılın." diyerek herkesi davet etti. 
Kullanıcıların, ödül kazanması için öncelikle bir yarışmaya girmesi gerekiyor. Binance'in kendi blogundan yayınlanan bir gönderine söz konusu yarışmanın detayları açıklandı. Yarışmayla ilgili detaylara ve Binance'in blogundaki gönderiye ulaşmak için buraya tıklayın.
Yarışmanın detaylarıyla ilgili gönderide:"Binance hesaplarında en az 1 gerçek BNB sahibi olan tüm kullanıcılar, Binance DEX Simüle Ticaret Yarışması'na katılabilirler. Her Binance.com hesabı en fazla 20 Binance Chain adresi kaydedilebilir ve Binance DEX ticaret yarışması başlamadan önce başlangıç fonu olarak kullanmak üzere her adres 200 sanal testnet BNB tokenı alabilir." ibaresi bulunuyor. 
Binance'in söz konusu etkinliği sonrasında, CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, Binance Coin büyük bir artış gösterdi. Söz konusu kripto para biriminin fiyatı, açıklamanın yapılmasının ardından 24 saat içerisinde %11 arttı.

https://cointelegraph.com/news/binance-offers-token-rewards-for-testing-new-decentralized-platform Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
sonrası tosun mu
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SEO-Uzmanı 2 ay
şimdi sms bile attıyor ! :)
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