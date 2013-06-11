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Bing, iOS 7'de Siri'nin varsayılan arama motoru olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bing, iOS 7'de Siri'nin varsayılan arama motoru olacak
iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü baştan aşağı yenileyen Apple, sesli asistanı Siri'nin yeteneklerinde de bazı geliştirmeler yaptı.

Bu kapsamda Siri'ye kadın ve erkek sesi olmak üzere iki farklı seçenek ekleyen şirket, asistanın arama özelliklerinde de bazı yenilikler yaptı. Sesli asistanın arama yeteneklerinde yapılan bu yenilikler sayesinde, iOS 7 kullanıcıları artık Wikipedia ve Twitter üzerinden Siri'yi kullanarak arama gerçekleştirebilecek. 

Siri'ye getirilen bir diğer yenilik ise, Bing'in web arama özellikleri oldu. Bing, yeni Siri'de varsayılan arama motoru olarak yer edinirken, tek seçeneğin Bing mi olacağı halen merak konusu.   

http://www.theverge.com/2013/6/10/4413528/siri-gets-smarter-in-ios-7-with-tktk Yorum Yaz
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Lova 6 yıl en beğenilen
Bing nedir ya Google varken...
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seven44 6 yıl
Bing = Çöp
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aozgec 6 yıl
oww ciddi sıkıntıııı...
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furkant1 6 yıl
Google varken bingi ne yapalım. Apple, kullanıcı deneyimi yerine kendi çıkarlarını düşünüyor.
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yc#1 6 yıl
Düşmanımın düşmanı benim dostumdur diye düşünüyorlar.
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Godolphin 6 yıl
Yine bing nedir vs atıp tutanlar olmuş buyrun..
bing-vs-google.com/...
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isosonsuz 6 yıl
Haritaları değiştirdikten sonra batırmıştılar, yine de aynı hatayı tekrar yapıyorlar. Normalde apple düşmanının ürününü kullanmaya bile razı olup gene de herşeyin en basitini ve en verimlisini kullanırdı. Sanırım bu tutumlarını değiştirmişler. Böyle giderse Steve Jobs'dan önceki 2000 öncesi batan Apple hallerine geri dönecekler yavaş yavaş.
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Doanc4n 6 yıl
Windows ta ie ve varsayılan olarak bing ile geliyor. Biz ie ye google chrome yazıp sağolsun bing in yardımıyla chromu e kuruyoruz. Daha sonra ie ye varsayılan olarak google ı ayarlıyoruz. 1dk sürmez ayarlamak apple tek hatası bu olsun.
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khaos 6 yıl
İkinci bir Apple haritalar faciası olursa şaşmam
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Zig Zag 6 yıl
Bir de Spotlight arama yok dimi iOS 7'de


İyice batırdılar gibi gözüküyor. iOS stabilitesi ve oyunları olmasa Android'e geçmeye adım atardım da, katlanacağız biraz daha..
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oktayakgoz 6 yıl
strathmorea
Ben Googlein yerinde olsam tüm uygulama ve desteğimi iosdan çekerim ki biraz burunları sürtünsün. Sen alttan alttan baltala googleyi ama her nimetinden faydalan. Önce haritalar şimdi bu, google buna bir cevap vermeli artık.

Google ın iyi niyetimi ? sen sana yaranmak için mi çalışıyor sanıyorsun Google ı. reklam gelirlerinden para kazanıyor. dahası android ne kadar çok satılsada hala iphone önde. Google iphone dan para kazanmak istiyor.
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eediz 6 yıl
google varken hakketen bing yakışmamış apple a
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acmtncy 6 yıl
varsayılan olarak gelsin değiştirilir:D
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