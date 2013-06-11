Bing, iOS 7'de Siri'nin varsayılan arama motoru olacak

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iOS 7 ile birlikte mobil işletim sisteminin arayüzünü baştan aşağı yenileyen Apple, sesli asistanı Siri'nin yeteneklerinde de bazı geliştirmeler yaptı.
Bu kapsamda Siri'ye kadın ve erkek sesi olmak üzere iki farklı seçenek ekleyen şirket, asistanın arama özelliklerinde de bazı yenilikler yaptı. Sesli asistanın arama yeteneklerinde yapılan bu yenilikler sayesinde, iOS 7 kullanıcıları artık Wikipedia ve Twitter üzerinden Siri'yi kullanarak arama gerçekleştirebilecek.
Siri'ye getirilen bir diğer yenilik ise, Bing'in web arama özellikleri oldu. Bing, yeni Siri'de varsayılan arama motoru olarak yer edinirken, tek seçeneğin Bing mi olacağı halen merak konusu.
http://www.theverge.com/2013/6/10/4413528/siri-gets-smarter-in-ios-7-with-tktk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bing-vs-google.com/...
İyice batırdılar gibi gözüküyor. iOS stabilitesi ve oyunları olmasa Android'e geçmeye adım atardım da, katlanacağız biraz daha..
Google ın iyi niyetimi ? sen sana yaranmak için mi çalışıyor sanıyorsun Google ı. reklam gelirlerinden para kazanıyor. dahası android ne kadar çok satılsada hala iphone önde. Google iphone dan para kazanmak istiyor.
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