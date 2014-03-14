Bing, Image Match özelliğini kullanıma sundu

Microsoft'un uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden arama motoru Bing, Google'ın 2011 yılında getirdiği "Görselle Ara" özelliğini sonunda kendi görsel arama bölümünde de sunmaya başladı.

Image Match olarak adlandırılan bu yeni özellik ile Bing görseller içerisinde aranan ve beğenilen bir fotoğrafın, internet üzerinde diğer hangi sayfalarda yer aldığı ve kullanılabilir diğer çözünürlük değerleri aktif olarak gösterilmeye başlandı. Örneğin "Everest" şekilde yapılan bir görsel aramada, beğenilen bir fotoğrafın diğer çözünürlükleri ve fotoğrafın yer aldığı internet sayfaları listelenebiliyor ve böylelikle büyük bir zaman kazancı elde edilebiliyor.

Şimdilik sadece uluslararası aramalarda kullanılabilen Image Match özelliğini tanıtan resmi sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.bing.com/blogs/site_blogs/b/search/archive/2014/03/13/find-it-faster-with-image-match.aspx