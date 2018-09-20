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Bing mobil aramalarda AMP desteği sunmaya başladı

Microsoft, daha önce sadece Bing uygulamasında desteklediği Hızlandırılmış Mobil Sayfaları (AMP) artık Bing'in mobil arama sonuçlarında da desteklemeye başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mobil cihazlarınızda arama motoru olarak Bing'i tercih ediyorsanız, artık Hızlandırılmış Mobil Sayfalardan (AMP) faydalanabileceksiniz. Yazılım devi Microsoft 2016'dan bu yana Hızlandırılmış Mobil Sayfaları yalnızca Bing uygulamasında destekliyordu. Yapılan açıklama sonrasında artık Bing'in mobil arama sonuçlarında da AMP'ler desteklendiği duyuruldu.

Google AMP projesini geliştiricilere bırakmak istiyor

Chrome, Safari, Firefox ve Edge tarayıcılarının desteklediği bu özellik, web sitelerinin yanında küçük bir şimşek ikonuyla belirtilecek. Artık hem Bing hem de Google kullanıcıları, tercih ettikleri mobil tarayıcı üzerinden bu özelliği kullanabilecekler.
Google geçen hafta, AMP'ler üzerindeki kontrolünün bir kısmını bırakacağını ve üçüncü taraf geliştiricilerin projeye daha fazla katılmasını sağladığını duyurmuştu. Arama devi ayrıca, AMP Projesinin, Google çalışanı olmayan bir komite tarafından kararların alınacağı "yeni bir yönetim modeline" geçeceğini de açıkladı.

https://www.theverge.com/2018/9/20/17881766/bing-google-amp-support-mobile-news Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 8 ay
Her tarafı sunsa noolur ki. Bing işte.
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