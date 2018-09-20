Bing mobil aramalarda AMP desteği sunmaya başladı

Mobil cihazlarınızda arama motoru olarak Bing'i tercih ediyorsanız, artık Hızlandırılmış Mobil Sayfalardan (AMP) faydalanabileceksiniz. Yazılım devi Microsoft 2016'dan bu yana Hızlandırılmış Mobil Sayfaları yalnızca Bing uygulamasında destekliyordu. Yapılan açıklama sonrasında artık Bing'in mobil arama sonuçlarında da AMP'ler desteklendiği duyuruldu.

Google AMP projesini geliştiricilere bırakmak istiyor

Chrome, Safari, Firefox ve Edge tarayıcılarının desteklediği bu özellik, web sitelerinin yanında küçük bir şimşek ikonuyla belirtilecek. Artık hem Bing hem de Google kullanıcıları, tercih ettikleri mobil tarayıcı üzerinden bu özelliği kullanabilecekler.

https://www.theverge.com/2018/9/20/17881766/bing-google-amp-support-mobile-news

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Google geçen hafta,bir kısmını bırakacağını vegeliştiricilerin projeye daha fazla katılmasını sağladığını duyurmuştu. Arama devi ayrıca, AMP Projesinin,bir komite tarafından kararların alınacağı "" geçeceğini de açıkladı.