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Bir bedava oyun haberi de Epic Store’dan geldi

2018 yılının sonu yaklaştıkça, bedava oyun haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bir bedava oyun haberi de Fortnite'in yapımcısına ait Epic Store'dan geldi. Subnautica artık ücretsiz.
5 ay
13,2b
1
7
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Yıl sonu, kış indirimi vs. derken birbirlerinden müşteri kapma yarışına giren oyun platformları ücretsiz oyun dağıtmaya başladılar. Bedava oyun kervanına, yeni açılan Epic Store da katıldı.

Platform, 27 Aralık 2018 tarihine kadar “Subnautica” oyununu ücretsiz olarak oyun severlere sunacağını duyurdu. Diğer platformların verdiği oyunlara nazaran yeni sayılan ve oldukça fazla olumlu yorum alan oyun, en popüler platform olan Steam’de 40 tl’den satılıyor.

Subnautica, su altında geçen bir açık dünya macera (adventure) oyunu. Oyunda; 4546B adıyla bilinen okyanus kaplı gezegeni keşfederken hayatta kalma becerilerinizi ustalaştırmanız isteniyor. Subnautica’nın Metacritic puan ortalaması 87.

Rekabet amacıyla yapılan bu tür promosyonların artması dileğiyle sizleri, oyunun tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.


https://www.epicgames.com/store/en-US/product/subnautica/home Yorum Yaz
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JackSmoke 5 ay
Epic games iyi yaptı ama diğer oyunlarının fiyatları pornografik.
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Cute Hentai 5 ay JackSmoke
TR'de oyunlara pornografik paralar ödenmeye başlandı. Doları, avroyu bahane edip iyi vurgun yapıyor belli kesim.
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.PanxeR. 5 ay
Arkadaşlar oyunu iki defa bitirdim gerçekten müthiş herkese tavsiye ederim
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yimmasabi 5 ay
Steam %30 komisyon alırken developerlardan Epic Games %12 ile pazara girdi. Birçok firma bu nedenle geçiş yapıyor. Desteklemek lazım. Tabi Steam de büyük bir pazar oldu her ne kadar birçok şeyi beğenmesek de :) Ayrıca UnknownWorlds NaturalSelection ve NaturalSelection2 oyunlarını yapan çok eski sağlam bir firma. Subnautica da çok beğeni aldı.
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tanerss 5 ay yimmasabi
Steam hariç hiçbir dijital oyun mağzası bölgesel fiyat sunmuyor. Başka mağzaları 2-4 katı daha fazla para vererek desteklemenizde bol şanslar dilerim.
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The Balance 5 ay yimmasabi
Beğenmesek derken? Steam=PC. EPIC Store'a özel oyunlar yaparak indie veya diğer firmalar çok büyük avantaj sağlayacaklarını sanıyorlarsa yanılırlar.
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Cute Hentai 5 ay
Epic Games Launcher'ı yükleyeceğim hiç aklıma gelmezdi doğrusu. :)
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