Bir bedava oyun haberi de Epic Store’dan geldi

Yıl sonu, kış indirimi vs. derken birbirlerinden müşteri kapma yarışına giren oyun platformları ücretsiz oyun dağıtmaya başladılar. Bedava oyun kervanına, yeni açılan Epic Store da katıldı.

Platform, 27 Aralık 2018 tarihine kadar “Subnautica” oyununu ücretsiz olarak oyun severlere sunacağını duyurdu. Diğer platformların verdiği oyunlara nazaran yeni sayılan ve oldukça fazla olumlu yorum alan oyun, en popüler platform olan Steam’de 40 tl’den satılıyor.

Subnautica, su altında geçen bir açık dünya macera (adventure) oyunu. Oyunda; 4546B adıyla bilinen okyanus kaplı gezegeni keşfederken hayatta kalma becerilerinizi ustalaştırmanız isteniyor. Subnautica’nın Metacritic puan ortalaması 87.

Rekabet amacıyla yapılan bu tür promosyonların artması dileğiyle sizleri, oyunun tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.epicgames.com/store/en-US/product/subnautica/home