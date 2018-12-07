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Epic Games Store, on dört oyun duyurusuyla beraber açıldı

Bu hafta duyurusu yapılan Epic Games Store, platforma özel oyunlarla birlikte bugün açıldı. Ayrıca mağazaya eklenecek on dört farklı oyunun daha duyurusu yapıldı.
5 ay
7,5b
1
19
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Epic Games Store, on dört oyun duyurusuyla beraber açıldı
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Geçtiğimiz günlerde haberini sizlerle paylaştığımız Epic Games Store, The Game Awards 2018 ile birlikte açıldı. Mağaza Epic Games Launcher içerisinden Windows ve Mac bilgisayarlardan ulaşılabilir durumda. Fortnite’ın yanında 14 farklı oyun duyurusu yapıldı.

Platforma özel tanıtılan oyunlar

14 oyunun içinde platforma özel olarak tanıtılan yapımlarda mevcut. Ashen, Hades, Darksiders 3 ve Super Meat Boy gibi oyunlar mağazaya ilk eklenecek olanlardan bazıları. Ayrıca PlayStation özel oyunu Journey’de Epic Games Store aracılığıyla PC'ye duyuruldu. İlk etapta 4 adet oyun indirilebilir durumda, diğerlerine ise tarih belirtildi. Tam liste;

  • Ashen (İndirilebilir)
  • Darksiders III (14 Aralık)
  • Hades (İndirilebilir)
  • Hello Neighbor: (İndirilebilir)
  • Genesis Alpha One (Çok yakında)
  • Jounrey (Çok yakında)
  • Maneater (Çok yakında)
  • Outer Wilds (Çok yakında)
  • Pathless (Çok yakında)
  • Rebel (Çok yakında)
  • Satisfactory (Çok yakında)
  • Subnautica (14-27 Aralık arası ücretsiz)
  • Super Meat Boy (28 Aralık – 10 Ocak arası ücretsiz)
  • World War Z (Çok yakında)

Epic Games, yapımcılardan sadece %12 komisyon alacağını duyurmuştu. Steam’de bu komisyon %30-35 gibi yüksek rakamlara ulaştığı için rekabetin oldukça artacağını söyleyebiliriz. Hatta yine Epic Games’in sahibi olduğu Unreal Engine 4 ile geliştirdiğiniz oyunları Epic Games Store’a eklerseniz oyun motoru komisyonu da ödemeyeceksiniz. Tüm bunlara rağmen şu an için Steam’e tam olarak alternatif değil. Daha çok oyunun mağazaya kazandırılması lazım.

Ayrıca Bkz. "Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz"

Mağaza fiyatlarına bakıldığında Türkiye için özel ayarlamalar yapıldığı gözüküyor. Örneğin ABD mağazasında 20 dolar (106 TL) olan Hades isimli oyun Türkiye’den girildiğinde 69 TL fiyat etiketine sahip. Tüm oyunları görmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.


https://www.theverge.com/2018/12/6/18126139/epic-store-games-pc-ashen-hades-game-awards-2018 Yorum Yaz
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oyuncu11790 5 ay en beğenilen
Steam karşısında etkili olabilmek için firmalara güzel fırsatlar sunuyor. Ayrıca grafik motorlarını kullananlar içinde bazı ayrıcalıklar tanıyor, özellikle bağımsız yapımcıların ilgisini çekecektir.
Piyasaya tutunur ve ciddi rekabet sağlarlarsa kazanan oyuncular olur.
Steam karşısında etkili olabilmek için firmalara güzel fırsatlar sunuyor. Ayrıca grafik motorlarını kullananlar içinde bazı ayrıcalıklar tanıyor, özellikle bağ...
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takami59 5 ay
fiyat konusunda uygun olduğu sürece gerekirse 5 tane uygulama kurarım. ehonomimiz coh eyi.
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furandor 4 ay
Tüm hesap'lara hükmedecek tek bir kütüphane şart artık.
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Paetzold 5 ay
Rekabet her zaman iyidir. Neler gosterecek bakalim ilerleyen zamanlarda..
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Haplo 5 ay
Supergiant Games oyunları
Steam mağazasında:
Bastion: 14.99 USD / 25.00 TRY
USD = 1.6677 TRY
Transistor: 19.99 USD / 32.00 TRY
USD = 1.600 TRY
Pyre: 19.99 USD / 32.00 TRY
USD = 1.600 TRY
Epic Games mağazasında:
Hades: 19.99 USD / 69.00 TRY
USD = 3.4517 TRY
Ayrıca Epic Games mağazasının oyun geliştiricilerden daha az komisyon alacağı haberinden sonra 20 dolarlık oyun için Steam'e kıyasla iki katından daha fazla ücret istemesi kabul edilemez. Rekabet iyidir dedik, oyuncuya/kullanıcıya yarar dedik ama bu durum bize gösteriyor ki Steam ile rekabet edebilecek rakip henüz yok. Komisyon ücretleri az ise oyunlarda indirime giderek oyuncunun sırtındaki yükün azaltılacağını, insanları orijinal kullanmaya teşvik edeceğini düşünmekle aptallık ettik. Burada oyuncuyu düşünen kimse yok; hepsi de oyuncunun yolunmasından doğacak ranttan en büyük dilimi kapma derdinde. Steam komisyon ücretleri belki çok ama belli bir standarda oturtulmuş indie game fiyatlarına bakarsak yine oyuncuyu en çok düşünen mağaza Steam olarak görülüyor burada.
Bakalım Steam'de 24.99 USD / 40.00 TRY (USD = 1.6 TRY) fiyatından satılan Subnautica, Epic Games mağazasında kaç paraya satılacak...
3 Yanıt Yanıtla
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vollkan59 5 ay Haplo
:))

Subnatica bedava hocam, bir sitesine bakın, bitmedi ise süresi.
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Haplo 4 ay Haplo
Subnautica fiyatı Epic Store'da görüldü. Steam fiyatı ile Epic Store fiyatı aynı. Merak ediyorum kim Hades için 70 lira fiyat belirledi; Epic mi, Supergiant mı?
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Haplo 4 ay Haplo
Bu konuda birkaç yerde daha şikayetimi dile getirmiştim. Supergiant Games sesimizi duymuş anlaşılan. 69.00 TL fiyat etiketi olan Hades 32.00 TL'ye düşürülmüş.
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Nerevarine 5 ay
Normalde her oyun için özel platforma karşıyım ama iddialı geldikleri için ben de destekliyorum. Steam kan kaybederse belki son silahını Half-Life 3’ü getirir.
Umut fakirin ekmeğidir.
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kumdaoyna 5 ay
Hello Neighbor oyunu steam de daha ucuz hemde yarı yarıya fiyat farkı. Eğer Türkiye'ye özel fiyatlandırma buysa daha çok fırın ekmek yemesi gerek. Rekabet elbette iyidir ama steam ile rekabet edebileceğini sanmıyorum. Ayrıca insanlar her oyun için farklı client yüklemekten pek haz etmiyorlar.
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telikopukGitar 5 ay
Steam birkaç gün önce komisyonlarda indirime gitmişti.
Steam
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takami59 5 ay
fiyat konusunda uygun olduğu sürece gerekirse 5 tane uygulama kurarım. ehonomimiz coh eyi.
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snakefatih 5 ay
Steam fiyatları mecburen düşürür. Rekabet her zaman iyidir
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emrz 5 ay
Komisyonu düşük tutarak, rekabeti artiriyor. Steamden bir hamle gelmez ise ,ileriki zamanlarda steam yerine tercih edilebilir.
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zero fear 5 ay
Bu PC tarafında Store karmaşası konsola geçme sebebi.. Her oyuna ayrı ayrı client kurmak zorunda mıyım yahu
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TearsForFears 5 ay zero fear
Kur ne olacak zor iş sanki? Böyle düzen takıntılı insanlar olur onlardansın herhalde sen en iyisi konsola geç 500 liradan oyun alırsın artık
Şaka bir yana zamanında bir sürü şey kurardık şimdi 3-4 farklı launcher kurup bir sürü oyuna erişebiliyorsun. Senin istediğin gibi olursa steam tekel olmaya devam eder %30 payını alır valve yattığı yerden kazanırken oyun yapımcıları bir bir kapanır. Bunlar oyunlara ulaşmamızdaki aracı platformlar, oyunlar olmasa bir anlamı olmaz.
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