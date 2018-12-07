Epic Games Store, on dört oyun duyurusuyla beraber açıldı

Geçtiğimiz günlerde haberini sizlerle paylaştığımız Epic Games Store, The Game Awards 2018 ile birlikte açıldı. Mağaza Epic Games Launcher içerisinden Windows ve Mac bilgisayarlardan ulaşılabilir durumda. Fortnite’ın yanında 14 farklı oyun duyurusu yapıldı.

Platforma özel tanıtılan oyunlar

14 oyunun içinde platforma özel olarak tanıtılan yapımlarda mevcut. Ashen, Hades, Darksiders 3 ve Super Meat Boy gibi oyunlar mağazaya ilk eklenecek olanlardan bazıları. Ayrıca PlayStation özel oyunu Journey’de Epic Games Store aracılığıyla PC'ye duyuruldu. İlk etapta 4 adet oyun indirilebilir durumda, diğerlerine ise tarih belirtildi. Tam liste;

Ashen (İndirilebilir)

Darksiders III (14 Aralık)

Hades (İndirilebilir)

Hello Neighbor: (İndirilebilir)

Genesis Alpha One (Çok yakında)

Jounrey (Çok yakında)

Maneater (Çok yakında)

Outer Wilds (Çok yakında)

Pathless (Çok yakında)

Rebel (Çok yakında)

Satisfactory (Çok yakında)

Subnautica (14-27 Aralık arası ücretsiz)

Super Meat Boy (28 Aralık – 10 Ocak arası ücretsiz)

World War Z (Çok yakında)

Epic Games, yapımcılardan sadece %12 komisyon alacağını duyurmuştu. Steam’de bu komisyon %30-35 gibi yüksek rakamlara ulaştığı için rekabetin oldukça artacağını söyleyebiliriz. Hatta yine Epic Games’in sahibi olduğu Unreal Engine 4 ile geliştirdiğiniz oyunları Epic Games Store’a eklerseniz oyun motoru komisyonu da ödemeyeceksiniz. Tüm bunlara rağmen şu an için Steam’e tam olarak alternatif değil. Daha çok oyunun mağazaya kazandırılması lazım.

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Mağaza fiyatlarına bakıldığında Türkiye için özel ayarlamalar yapıldığı gözüküyor. Örneğin ABD mağazasında 20 dolar (106 TL) olan Hades isimli oyun Türkiye’den girildiğinde 69 TL fiyat etiketine sahip. Tüm oyunları görmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2018/12/6/18126139/epic-store-games-pc-ashen-hades-game-awards-2018