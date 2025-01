Lucasfilm, Rey'e odaklanacak yeni Star Wars filminden vazgeçmiyor

Tam Boyutta Gör Star Wars serisini yeniden beyaz perdeye döndürmek için planlamalar yapmaya devam eden Disney ve Lucasfilm, bu amaç doğrultusunda pek çok yeni proje hazırlıyor. İlginç bir şekilde bunların arasında bir de Rey filmi bulunuyor. İlginç çünkü son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tattan sonra Lucasfilm'in bu üçlemeyi tamamen geride bırakıp yeni bir sayfa açmak isteyeceği düşünülüyordu. Ne var ki Lucasfilm, bir Rey filmi çekmeye kararlı görünüyor.

Star Wars: The New Jedi Order adını taşıyacağı söylenen Rey filmini yazması için önceDamon Lindelof (Lost, Watchmen), sonra da Steven Knight (Peaky Blinders) ile anlaşıldı. Ancak her iki senarist de uzun süre senaryo üzerinde çalıştıktan sonra, Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy ile fikir birliğine varamadıkları için projeden ayrıldı. Lindelof'tan sonra Knight'ın da projeden ayrılması, Rey filmini krize soktu. Hatta Disney'in yıllardır hazırlık aşamasında olan bu projenin fişini çekebileceği konuşulmaya başlandı. Ama öyle olmadı. Bu projeden vazgeçmeyen Lucasfilm, Steven Knight'tan görevi devralması için George Nolfi ile anlaştı.

Star Wars: The New Jedi Order, Son Üçlemenin 15 Yıl Sonrasında Geçecek

George Nolfi, The Bourne Ultimatum ve Ocean's Twelve gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyor. Kendisi aynı zamanda yönetmen olarak The Adjastment Bureau ve The Banker gibi filmlere de imza attı. Ne var ki Rey filminde sadece senarist olarak görev alaccak. Çünkü film için yıllar önce, daha ilk duyurulduğu dönemde Sharmeen Obaid-Chinoy ile anlaşılmıştı. The New Jedi Order, normalde belgeselleriyle tanıan Obaid-Chinoy'un ilk kurmaca filmi olacak.

Star Wars: The New Jedi Order, son üçlemenin yaklaşık 15 yıl sonrasında geçecek ve Rey'in yeni bir Jedi düzeni kurmaya çalışmasını anlatacak.

