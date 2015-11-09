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Bir Indiegogo başarısı daha mali krizde

Fikirlerine mali destek bulmakta zorlananların ilk adresi haline gelen topluluk bağış platformları zaman zaman hayalkırıklıkları yaratabiliyor. Robotic Dragonfly projesi buna son örnek oldu.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir Indiegogo başarısı daha mali krizde

Girişimcilerin fikirleri için mali destek aradığı Kickstarter gibi topluluk bağış platformları, bugüne kadar farklı projelere milyarlarca dolar sağladı ve Pebble gibi pek çok firmayı teknoloji dünyasına kazandırdı. Bununla birlikte başarısını sürdüremeyen girişimler de mevcut. 

2012 yılında Indiegogo üzerinde 1 milyon dolar toplayarak o güne kadar en fazla bağış elde eden Drone projelerinden birisi olan Robotic Dragonfly, aradan üç yıl geçmesine rağmen halen ürünleri teslim edemedi ve büyük bir mali krizin içerisine girdi. 

Dönemine göre üstün özelliklerle donatılmış olan Robotic Dragonfly, yusufçuk gibi hem uçuyor hem de belirli bir alan üzerinde sabit kalabiliyordu. Georgia Tech mühendisleri tarafından geliştirilen robot için ABD hava kuvvetlerinden 1 milyon dolar hibe sağlanmıştı ve en kısa sürede piyasaya sürülmesi hedefleniyordu. Kampanya kapsamında bağışçılardan 100$ talep ediliyordu. 

Kampanyanın bitişi sonrasında girişimin ifadelerine göre Indiegogo ve PayPal zamanında ödemeyi göndermediği için maliyetlerin karşılanması noktasında problem yaşanmaya başladı. Bu nedenle de ürünün son halini alması gecikti. Proje halen devam ediyor ve girişim ürünleri destekçilere göndermek niyetinde. Sadece biraz daha fona ihtiyaç duyuluyor tabii bu fon nereden karşılanacak orası meçhul.

Eğer proje başarısızlığa uğrarsa girişim elinde bulunan Robotic Dragonfly teknolojisinin lisanslarını, kullanım ve yeniden satış karşılığında destekçilerine dağıtacak. Böylece destekçilerin zararı karşılanmış olacak. 

Daha önce de ürünlerin dağıtımı konusunda sıkıntı yaşayan ve mahkemelik olan girişimler bulunuyor yani Robotic Dragonfly ilk örnek değil. Özellikle kampanya başladığında elinde bir prototip olmayan veya tedarik zincirini planlamamış olan girişimlerin başarısız olması kaçınılmaz oluyor. Bu tarz projeler en az bir yıl sonrasında gün verdiği için de potansiyel sorunların erken teşhis edilmesi de zorlaşıyor. 

Bağış platformları devam eden yıllarda destekçileri koruyan adımlar attı ve projenin prototipinin hazırlanmış olması gibi farklı zorunluluklar getirdi. Yine de hayalkırıklıkları yaşanmasının önüne geçilemiyor. Bu bakımdan bağışçıların biraz daha dikkatli olması gerekiyor.  

http://techcrunch.com/2015/11/07/another-1-million-crowdfunded-gadget-company-collapses/?ncid=rss Yorum Yaz
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