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Bir kara deliğin çekilmiş ilk fotoğrafını görmeye çok yakınız

ESO'da görevli gök bilimciler, 10 Nisan tarihinde astronomi dünyası için önemli bir duyuru yapacak. Söz konusu duyuruda, bir kara deliğe ait olay ufkunun fotoğrafının gösterileceği ifade ediliyor.
1 ay
10,3b
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Bir kara deliğin çekilmiş ilk fotoğrafını görmeye çok yakınız
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Olay Ufku Teleskobunun (Event Horizon Telescope-EHT) arkasındaki ekip gelecek hafta yapmayı planladığı önemli bir duyuruya hazırlanıyor. ScienceAlert’in paylaştığı bilgilere göre söz konusu duyuru, bir kara deliğe ait olay ufkunun çekilmiş ilk fotoğrafıyla ilgili olacak. Eğer bahsi geçen duyuru ile ilgili tahminler doğru çıkarsa, 10 Nisan tarihinin bilim dünyası için muazzam bir gün olması bekleniyor.

Bir teleskop ağı olan EHT, bir süredir galaksimizin merkezinde bulunan Sagittarius A* adlı devasa kara deliği fotoğraflamaya odaklanmıştı. Proje kapsamında araştırmacılar, Şili’de bulunan ALMA teleskobundan Hamaii’deki James Clerk Maxwell teleskobuna kadar yaklaşık yarım düzine kadar radyo teleskobu kullanılmaktaydı.

Bir kara deliğin kendisine ait fotoğrafın çekilmesinin imkânsız olduğunu hatırlatan Avrupa Güney Gözlemevi (European Southern Observatory-ESO) gök bilimcileri, geçtiğimiz süre boyunca planlarına ulaşmak için ikinci en iyi alternatife odaklanmışlardı. O alternatif ise ışık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşak olarak ifade edilen, olay ufku olarak tanımlanmış. Bilim insanlarına göre olay ufkunda yerçekimi o kadar güçlü ki ışık, kara deliğin yörüngesinde aynen gezegenlerin yıldızlarının yörüngesinde döndüğü gibi dönüyor.

Anı yakalamak çok kolay değil 

Yaklaşık iki yıldır  Sagittarius A*’yı gözleyen teleskopların işleri ise hiç de kolay değil. Zira kara deliğin olay ufkunu çevreleyen yoğun miktarlardaki toz, gaz ve diğer yıldızlar teleskopların hedeflenen noktayı fotoğraflayabilmesi için aşmaları gereken önemli engeller olarak nitelendiriliyor. Ancak astronomi dünyasının bu konuda ESO'da görev yapan bilim insanlarına güveni tam gözüküyor.

Gelecek hafta yayınlanacak fotoğraftan beklentilerin ne olacağı kestirmek kolay olmasa da düzenlenecek etkinlikte gösterilecek fotoğraf, bugüne kadar hiçbir insanın görme şansını elde edemediği bir görüntü olacak.


https://www.popularmechanics.com/space/deep-space/a27009645/we-might-be-about-to-see-the-first-ever-photo-of-a-black-hole/ Yorum Yaz
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Ahmeturan 1 ay en beğenilen Redunay
Fotoğraf çekmek için objektife fotoğrafını çekeceğiniz nesneden ışık yansıması gerekir. Işık ise foton denen taneciklerden oluşur. Fakat karadeliğin çekim alanı o kadar güçlü ki fotonları bile içine çekiyor. Yani biz oraya bakabilseydik büyük bir karanlık görürdük.
Fotoğraf çekmek için objektife fotoğrafını çekeceğiniz nesneden ışık yansıması gerekir. Işık ise foton denen taneciklerden oluşur. Fakat karadeliğin çekim alan...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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smart1978 1 ay Redunay
Cok yuksek cekim kuvveti yuzunden isigi bile icine hapseden yani isigin parcacik halinden isigi de ya yutan ya da buken karadelikler yuzunden Insan gozu algilayan spektrumlarda da algilamadigi seyleri siyah gorur de ondan.
Karadeligin varligi cevresindekilerin varligi ile farkina varilmaktadir. Yani yoklugun ifadesi anca cevresindekilerle idrak edilebilmesidir.
Cok yuksek cekim kuvveti yuzunden isigi bile icine hapseden yani isigin parcacik halinden isigi de ya yutan ya da buken karadelikler yuzunden Insan gozu algilay...
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darkfriairs 1 ay SEO-Uzmanı
Beynini sileyim senin, tozlanmış biraz.
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savasserter 1 ay
Gökyüzünde baktığın bir şey çok siyahsa ondan korkacaksın :)
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The souls migration 1 ay
özetlemek gerekirse hani karadelik ışıma yapmıyor ve yapmaz deniyordu? şimdi dedikleri ise karadeliğin etrafında yörüngesel olarak hareket eden ışığın varlığından bahsediyorlar. bu noktada bir hususa değinelim. bahsi geçen kara delik değil de mesela: (alıntıdır ekşi' den) "mesela karadeliğe yakın çekim kuvvetinde fakat ışık hızından düşük kaçış hızı olan ***nötron yıldızları*** büyük miktarda gamma ışını yayarlar kutuplarından, çünkü yuttukları 1 gram madde bile yüzeye ışık hızına yakın hızlarda tonlarca atom bombası şiddetinde çarpar ve gamma ışını zonklamalarına sebep olur."
yani diyorlar ki kara deliğin etrafında gamma ışını zonklaması tespit ettik.
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The.Mafia 1 ay
Karadeliği girin bide bakalım ucu nereye çıkacak
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darkfriairs 1 ay The.Mafia
Interstellar filminde geçtik...
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Chagotta 1 ay
Astronomi ile ilgilere benden bir alternatif.
apod.nasa.gov/...
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Redunay 1 ay
Karadeliğin fotoğrafı niye çekilemiyor bilen varsa söylesin
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Ahmeturan 1 ay Redunay
Fotoğraf çekmek için objektife fotoğrafını çekeceğiniz nesneden ışık yansıması gerekir. Işık ise foton denen taneciklerden oluşur. Fakat karadeliğin çekim alanı o kadar güçlü ki fotonları bile içine çekiyor. Yani biz oraya bakabilseydik büyük bir karanlık görürdük.
1 Yanıt Yanıtla +16
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smart1978 1 ay Redunay
Cok yuksek cekim kuvveti yuzunden isigi bile icine hapseden yani isigin parcacik halinden isigi de ya yutan ya da buken karadelikler yuzunden Insan gozu algilayan spektrumlarda da algilamadigi seyleri siyah gorur de ondan.
Karadeligin varligi cevresindekilerin varligi ile farkina varilmaktadir. Yani yoklugun ifadesi anca cevresindekilerle idrak edilebilmesidir.
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DH Misafiri 1 ay
10 nisanı iple çekiyoruz!
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SEO-Uzmanı 1 ay
orada patatesin kilosu kaça !?
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darkfriairs 1 ay SEO-Uzmanı
Beynini sileyim senin, tozlanmış biraz.
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erhan850 1 ay
2 senedir bekliyoruz 2018 de gelecekti fakat bazı problemler çıktı. heyecan hat safhada.
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shockwave error 1 ay
paint e yapıştır yapmışlar
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