Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (USC) görev yapan araştırmacılar, Kızıl Gezegenle ilgili yapılan tespite dayanan bir iddia ortaya attılar. Bilim insanlarına göre Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi halen faal ve sistem gezegenin kutuplarından çok daha uzak alanlara kadar uzanıyor. Araştırmacılar, yeraltı suyunun ekvatora yakın bölgelerdeki kraterlerden sızarak yüzey akıntıları yaratmış olabileceğini ifade ediyorlar.
2018’in ortalarında, İtalyan Uzay Ajansı ile çalışan araştırmacılar, Mars’ın güney kutup bölgesinde bir buzul gölü tespit etmişlerdi. USC’de görev yapan bilim insanları ise Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express isimli uydusundan derledikleri veriler sayesinde, söz konusu su sisteminin 750m. derinliğe kadar inebilme ihtimali bulunduğunu belirtiyorlar.
Daha önce krater duvarlarında tespit edilen kurumuş yüzey akıntıları izlerinin; yüzey suyu veya yüzeye yakın su akıntıları sebebiyle oluştuğu tezinin öne sürüldüğünü ifade eden USC’de görevli bilim insanı Essam Heggy, yeni araştırmanın farklı çıkarımlar yaptığını vurgulamış. Heggy’e göre bahse konu izler, derinden gelen basınçlı yeraltı suyunun yukarılara çıkıp çatlaklardan dışarı fışkırması sonucu oluşmuş.
Araştırmada görev alan diğer bilim insanı Abotalib Z. Abotalib Nature Geoscience’da yayınlanan raporda, “Benzer mekanizmaları, Kuzey Afrika Sahrası ve Arap Yarımadası’nda da gördük ve bu bulgular bizlere Mars’taki mekanizmayı keşfetmemizi sağladı.” ifadelerini kullanmış.
Koloni için en uygun yer
Daha önceki tahminlere kıyasla yeraltı suyunun çok daha derinlerde bulunuyor olabileceğini belirten çalışma, yüzey çatlaklarından sızan suyun oluşturduğu akıntı bölgelerinin Mars’ta kurulacak koloni için en uygun yerleşim alanı olacağı görüşünde.
https://news.usc.edu/155539/new-evidence-of-deep-groundwater-on-mars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu araştırmacıların da yüzeyde akıntı izleri görünce nedense ilk dedikleri şey "su bulundu ya da su olma ihtimali çok yüksek" oluyor. su, bu araştırmacılardan saklanıyor ve hemen kayaların altına da gizleniyor nedense.
tek problem su olsa. yerçekimi başlı başına bir sorun. mars' daki yerçekimi dünyaya göre farklı. uzay zaten sorun. geçen bir haber vardı, 2 ay süreyle sadece uyuyacak personel alımı yapılacak diye. adam uyuyacak ama başına gelecekelrden de habersiz değil tabi. santrifüj' e maruz kalacak. her işini yattığı yerden görecek. banyosunu yapar mı derseniz bilmiyorum. galiba eni konu uzaya adam gönderecekler ama demek ki daha hala test yaparak, akıbeti meçhul olan datalar peşinde koşuyorlar. hemen akla 1969 geliyor. ya bu amerika hakkat ay' a çıktı mı çıkmadı mı. yani ben bile kuşku duymaya başladım. arizona' nın kurak ve ıssız çöllerinde bir gece ay' a ayak basma filmi mi çektiler ne..
işte size uyuyan son adamın maceraları, her şey mars için diyeceğim ama hazır çıkmışken ay' a da uğrasalar:
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