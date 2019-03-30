Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (USC) görev yapan araştırmacılar, Kızıl Gezegenle ilgili yapılan tespite dayanan bir iddia ortaya attılar. Bilim insanlarına göre Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi halen faal ve sistem gezegenin kutuplarından çok daha uzak alanlara kadar uzanıyor. Araştırmacılar, yeraltı suyunun ekvatora yakın bölgelerdeki kraterlerden sızarak yüzey akıntıları yaratmış olabileceğini ifade ediyorlar.

2018’in ortalarında, İtalyan Uzay Ajansı ile çalışan araştırmacılar, Mars’ın güney kutup bölgesinde bir buzul gölü tespit etmişlerdi. USC’de görev yapan bilim insanları ise Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express isimli uydusundan derledikleri veriler sayesinde, söz konusu su sisteminin 750m. derinliğe kadar inebilme ihtimali bulunduğunu belirtiyorlar.

Daha önce krater duvarlarında tespit edilen kurumuş yüzey akıntıları izlerinin; yüzey suyu veya yüzeye yakın su akıntıları sebebiyle oluştuğu tezinin öne sürüldüğünü ifade eden USC’de görevli bilim insanı Essam Heggy, yeni araştırmanın farklı çıkarımlar yaptığını vurgulamış. Heggy’e göre bahse konu izler, derinden gelen basınçlı yeraltı suyunun yukarılara çıkıp çatlaklardan dışarı fışkırması sonucu oluşmuş.

Araştırmada görev alan diğer bilim insanı Abotalib Z. Abotalib Nature Geoscience’da yayınlanan raporda, “Benzer mekanizmaları, Kuzey Afrika Sahrası ve Arap Yarımadası’nda da gördük ve bu bulgular bizlere Mars’taki mekanizmayı keşfetmemizi sağladı.” ifadelerini kullanmış.

Koloni için en uygun yer

Daha önceki tahminlere kıyasla yeraltı suyunun çok daha derinlerde bulunuyor olabileceğini belirten çalışma, yüzey çatlaklarından sızan suyun oluşturduğu akıntı bölgelerinin Mars’ta kurulacak koloni için en uygun yerleşim alanı olacağı görüşünde.

https://news.usc.edu/155539/new-evidence-of-deep-groundwater-on-mars/