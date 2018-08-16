Bir ötegezegenin atmosferinde ilk kez demir keşfedildi "Evrenin en sıcağı"

İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir grup astronom, tarihte ilk kez bir ötegezegenin atmoferinde demir ve titanyum buharı tespit etti. Geçtiğimiz yıl keşfedilen KELT-9b isimli gezegen, ilginç özellikleriyle uzun bir süredir bilim insanlarının odak noktası halindeydi.

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Cenevre ve Bern Üniversiteleri araştırmacıları tarafından yapılan çalışma Nature dergisi üzerinden yayınlandı. Makalenin orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

https://www.space.com/41501-iron-and-titanium-exoplanet-atmosphere-discovery.html

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