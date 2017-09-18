1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya"

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 1400 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-12b isimli gezegenin görülebilir ışığın neredeyse tamamını soğurduğunu keşfetti. Üzerine gelen ışığı tam %94 oranında soğuran bu ilginç gezegen "simsiyah dünya" olarak nitelendiriliyor.

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WASP-12b ve yıldızı arasında ayrıca Dünya ve Ay arasındaki gibi "kütleçekim kilidi" de gözlenmiş. Tıpkı Ay'ın Dünya'dan yalnızca bir tarafını görülebilmesi gibi WASP-12b'nin de bir tarafı sürekli aydınlık, diğer tarafı ise sürekli olarak karanlık kalıyor. Dolayısıyla gezegenin iki tarafındaki sıcaklık değerleri de birbirlerinden oldukça farklı. Yıldıza bakan kısmın sıcaklığı 2600 santigrad dereceyken karanlık tarafın sıcaklığı yaklaşık 1500 santigrad derece seviyelerinde.

Neden ışığı yansıtmıyor?

Geçtiğimiz günlerde The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan keşfin makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

*Haberde kullanılan görseller temsilidir.

https://astronomynow.com/2017/09/17/nasas-hubble-captures-blistering-pitch-black-planet/

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İlk kez 2008 yılında keşfedilen WASP-12b, "Sıcak Jüpiter" sınıfında değerlendirilen devasa bir gaz devi. Yıldızını inanılmaz yakın bir konumdan takip eden bu gezegen, öyle ki üzerindeki kütleçekim kuvvetleri nedeniyle yumurtasımsı bir şekle bürünmüş. Yıldızına sadece 3.2 milyon kilometre (Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin 46'da biri) uzaklıkta bulunan WASP-12b'nin tahmin edebileceğiniz üzere yüzey sıcaklığı da akıl almaz seviyelerde. Gezegenin yıldızına bakan tarafı ortalama 2600 santigrad derece sıcaklığa sahip.McGill Üniversitesi'nden astronomlara göre WASP-12b'nin ışığı neredeyse hiç yansıtmamasının arkasındaki neden de yine bu inanılmaz düzeylerdeki sıcaklığı. 2600 santigrad derecede molekül halindeki hidrojenlerin atomik düzeye parçalandığını ifade eden astronomlar, dolayısıyla gezegende ışığı uzaya geri yansıtacak bulutların da oluşamadığını belirtiyorlar. Böylece ışık direkt olarak gezegenin atmosferine dalıyor ve oradaki hidrojen atomları tarafından ısıya dönüştürülüyor.Uluslararası bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen bu gözlem, Hubble Uzay Teleskobu'nun görüntüleme spektrografisi kullanılarak yapılmış. Çok uzun bir süredir gezegeni ve yıldızını gözlemleyen bilim insanları, nihayet Ekim 2016'da Dünya perspektifinden gerçekleşen bir tutulma sırasında gezegenin albedo (yansıtılabilirlik) değerini tam olarak ölçmeyi başarmışlar. WASP-12b'nin albedo değeri 0.064, yani Ay'ın 0.12'lik albedo değerinin yarısı olarak ölçülmüş.Tabi WASP-12b'nin ışığı neredeyse hiç yansıtmaması gezegenin tamamen karanlık olduğu anlamına da gelmiyor. Zira gezegen çok sıcak olduğu için tıpkı erimiş bir metal gibi kırmızı bir şekilde parıldıyor.