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1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya"

Uluslararası bir araştırma grubu, WASP-12b isimli bir gezegenin ışığı neredeyse hiç yansıtmadığını keşfetti. İlginç gezegen, görülebilir ışığın %94'ünü soğuruyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,2b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor
Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 1400 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-12b isimli gezegenin görülebilir ışığın neredeyse tamamını soğurduğunu keşfetti. Üzerine gelen ışığı tam %94 oranında soğuran bu ilginç gezegen "simsiyah dünya" olarak nitelendiriliyor.

İlk kez 2008 yılında keşfedilen WASP-12b, "Sıcak Jüpiter" sınıfında değerlendirilen devasa bir gaz devi. Yıldızını inanılmaz yakın bir konumdan takip eden bu gezegen, öyle ki üzerindeki kütleçekim kuvvetleri nedeniyle yumurtasımsı bir şekle bürünmüş. Yıldızına sadece 3.2 milyon kilometre (Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin 46'da biri) uzaklıkta bulunan WASP-12b'nin tahmin edebileceğiniz üzere yüzey sıcaklığı da akıl almaz seviyelerde. Gezegenin yıldızına bakan tarafı ortalama 2600 santigrad derece sıcaklığa sahip.
Ayrıca Bkz. "20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası""
WASP-12b ve yıldızı arasında ayrıca Dünya ve Ay arasındaki gibi "kütleçekim kilidi" de gözlenmiş. Tıpkı Ay'ın Dünya'dan yalnızca bir tarafını görülebilmesi gibi WASP-12b'nin de bir tarafı sürekli aydınlık, diğer tarafı ise sürekli olarak karanlık kalıyor. Dolayısıyla gezegenin iki tarafındaki sıcaklık değerleri de birbirlerinden oldukça farklı. Yıldıza bakan kısmın sıcaklığı 2600 santigrad dereceyken karanlık tarafın sıcaklığı yaklaşık 1500 santigrad derece seviyelerinde.

Neden ışığı yansıtmıyor?


McGill Üniversitesi'nden astronomlara göre WASP-12b'nin ışığı neredeyse hiç yansıtmamasının arkasındaki neden de yine bu inanılmaz düzeylerdeki sıcaklığı. 2600 santigrad derecede molekül halindeki hidrojenlerin atomik düzeye parçalandığını ifade eden astronomlar, dolayısıyla gezegende ışığı uzaya geri yansıtacak bulutların da oluşamadığını belirtiyorlar. Böylece ışık direkt olarak gezegenin atmosferine dalıyor ve oradaki hidrojen atomları tarafından ısıya dönüştürülüyor.

Uluslararası bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen bu gözlem, Hubble Uzay Teleskobu'nun görüntüleme spektrografisi kullanılarak yapılmış. Çok uzun bir süredir gezegeni ve yıldızını gözlemleyen bilim insanları, nihayet Ekim 2016'da Dünya perspektifinden gerçekleşen bir tutulma sırasında gezegenin albedo (yansıtılabilirlik) değerini tam olarak ölçmeyi başarmışlar. WASP-12b'nin albedo değeri 0.064, yani Ay'ın 0.12'lik albedo değerinin yarısı olarak ölçülmüş.

Tabi WASP-12b'nin ışığı neredeyse hiç yansıtmaması gezegenin tamamen karanlık olduğu anlamına da gelmiyor. Zira gezegen çok sıcak olduğu için tıpkı erimiş bir metal gibi kırmızı bir şekilde parıldıyor.

Geçtiğimiz günlerde The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan keşfin makalesine buradan ulaşabilirsiniz.
*Haberde kullanılan görseller temsilidir. 

https://astronomynow.com/2017/09/17/nasas-hubble-captures-blistering-pitch-black-planet/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

ışığın bile ışıldama ısısını emecek kadar soğuk demek ki !

veya her yerinde kömür karası bir madde örtüsü var !

IŞILDAMA ISISI !
SEO-Uzmanıışığın bile ışıldama ısısını emecek kadar soğuk demek ki !veya her yerinde kömür karası bir madde örtüsü var !
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1 Yanıt Yanıtla +9
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dark_hell_86 2 yıl
Yıllar yıllar önce izlediğim bir bilimkurgu filminde de geçmişti böyle kapkaranlık bir gezegen. (dizide olabilir şimdi tam hatırlamıyorum ama kapkaranlık bir gezegenden bahsediliyordu)
Bazı yazarların hayal dünyası inanılmaz.
Yıllar yıllar önce izlediğim bir bilimkurgu filminde de geçmişti böyle kapkaranlık bir gezegen. (dizide olabilir şimdi tam hatırlamıyorum ama kapkaranlık bir ge...
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muratcool 2 yıl
Bende bunu anlamıyorum. Gidilmesi imkansiz, insanoğlu için sadece bir keşif olarak nitelendirilebilecek olan bu zimbirtilar ile ilgilenene kadar dünyayı hastalıksız ölümsüz ve yaşanır hale getirecek araştırmalar yapsak nasıl olur?
Marsa gidebilmek için dünyayı cehenneme çevirmek. Yada cennete gitmek için dünyayı cehenneme çevirmek...
Bu insanoğlu kadar yok olası başka bir topluluk canlı vs var mıdır?
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Erwin-Rommel 2 yıl
Sonsuz karanlık..
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Zafer Kemal 2 yıl
Saniyede 1000 ışık yılı hızla yolculuk yapılabilirse 1-2 saniyede ulaşılır.
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ilgezer 2 yıl
gezegenin 1400 yıl önceki haline ait bir durum. butür uzay-zaman bağıntılı haberlerde algı karşışıklığı oluşturmamak için geçmiş zaman kipinin kullanılması gerektiğni düşünüyorum. o gezegenin şuanki halini bilmiyoruz. belkide güneşi tarafından çekilip çoktan yok olmuştur bile...
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kunglao1 2 yıl
Galaksiler, Yıldızlar ve Gezegenler arasındaki mesafe o kadar büyük ki ışık hızı bile yetersiz kalıyor. Evren gerçekten inanılmaz büyük
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DH Misafiri 2 yıl
Bu karanlık Gezegen negatif büyük gözlü uzaylılar için biçilmiş kaftan. Karanlık uzaylılar ışığı sevmiyor
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geranimo486 2 yıl DH Misafiri
Irkçılık yapıyorsun ama, yapma.
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DH Misafiri 2 yıl
"Güneş ve Dünya arasındaki mesafeden 46 kat daha az" ile ne denmek istenmiştir? 46 da 1 i mi yoksa yeni bir uzaklık birimi mi ?
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DH Misafiri 2 yıl
Bence bu Gezegen düşünduğümüz gibi birşey olmayabilir. Bütün Güneş enerjisini çekip Enerjiye dönüştürüyor olabilir. Dead Star gibi savaş yıldızı da olabilir. Biz bile Güneş enerjisini kullanıyorsak Uzaylılar kimbilir neler yapıyordur...
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The Ace of Spades 2 yıl
Yeni bir gezegen türü değil bunlar . 5-10 sene önce de rapor edilen bu tür gezegenler mevcut .
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mu5tafa 2 yıl
Akıl almaz bir uzaklık. 1200 ışık yılı. Bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Saniye de 300 bin km Hız ile giderseniz 1200 yıl sonra ancak ulaşıyorsunuz bu gezegene..
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