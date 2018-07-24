Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri

Jüpiter'in bilinen 79 uydusundan biri olan Europa, buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarıyla bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Bu doğrultuda Europa'yı uzaylı yaşam formu arayışlarındaki bir numaralı hedefi haline getiren NASA, 2020'li yıllarda bir yörünge aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere Europa'ya iki farklı görev düzenlemeyi planlıyor.

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Canlılık izleri çok da uzakta olmayabilir

NASA iki farklı görev düzenleyecek

Evrende yalnız mıyız? Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil Emin değilim Oy Ver 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Evrende yalnız mıyız? Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil Emin değilim Anket Sonlandı 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Evrende yalnız mıyız? 13% Evet - Uzaylılar yalnızca bilim kurgudan ibaret 489 oy 78% Hayır - Evren akıl almaz bir büyüklüğe sahip. Yalnız olmamız mümkün değil 3029 oy 9% Emin değilim 349 oy 3867 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

https://www.space.com/41239-jupiter-moon-europa-biosignatures-survive.html

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