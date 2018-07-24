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Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri

NASA, Güneş Sistemi'mizin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi Europa'ya yakında görevler düzenlemeye başlayacak. Yeni çalışmaya göre NASA'nın yaşam izlerine ulaşması çok da zor olmayabilir.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jüpiter'in bilinen 79 uydusundan biri olan Europa, buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarıyla bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Bu doğrultuda Europa'yı uzaylı yaşam formu arayışlarındaki bir numaralı hedefi haline getiren NASA, 2020'li yıllarda bir yörünge aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere Europa'ya iki farklı görev düzenlemeyi planlıyor.

Ancak Jüpiter'in dört büyük uydusundan (Galilei Uyduları) birisi olan Europa, yaşam arayışları için çok ama çok zorlu bir ortama sahip. Güneş Sisteminin en tehlikeli şartlarına sahip gezegeni Jüpiter'e çok yakın bir konumda bulunan Galilei uydusu, sürekli olarak gaz devinden yayılan ekstrem seviyelerdeki radyasyona maruz kalıyor. Bu nedenle bilim insanları çok uzun bir zamandır Europa yüzeyinde yaşam arayışının boşuna olacağını ve bunun yerine buzla kaplı yüzeyin altında yatan okyanuslara odaklanılması gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Uzay boşluğuna ne kadar dayanabilirsiniz? İşte uzayda kıyafetsiz kalırsanız başınıza gelecekler"
Ancak bu sefer de uydunun tamamını kaplayan tam 20 kilometre kalınlığındaki devasa buz tabakası büyük bir engel oluşturuyor. NASA'nın göndereceği uzay aracının bir yaşam izine rastlaması için ne kadar kazması gerektiği konusunda ise kesin bir bilgi yok.

Canlılık izleri çok da uzakta olmayabilir


Bugün Nature Astronomy üzerinden yayınlanan bir araştırmaya göre NASA'nın Europa'daki canlılık izlerine ulaşması için çok da derine kazması gerekmeyebilir. Radyasyona maruz kalma seviyesinin Europa yüzeyi boyunca farklılık gösterdiğini bulan araştırmacılar, yaşam arayışları için potansiyel en iyi bölgelerin tespit edilebileceği ve gönderilecek uzay aracının yalnızca birkaç santimetre kazarak canlılık izlerine ulaşabileceğini söylüyor.

NASA'lı bilim insanı Tom Nordheim ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, Europa'nın ekvator bölgesinin orta ve yüksek enlem bölgelerine oranla yaklaşık 10 kat daha fazla radyasyona maruz kaldığı tespit edilmiş.

NASA'nın canlılık izlerini bu yüksek enlem bölgelerinde araması gerektiğini söyleyen bilim insanları, sadece 1 ile 3 santimetre arasında bir kazıyla 'biyoişaretlere' ulaşılabileceğini tahmin ediyor. Ancak biyoişaret olarak belirtilen bu yaşam izleri muhtemelen canlı organizmalar olmayacak. Bunun yerine buz tabakasının altında canlıların yaşadığına işaret eden amino asit veya bazı hücresel maddelerin bulunacağı düşünülüyor.

NASA iki farklı görev düzenleyecek


Amerikan uzay ajansı NASA, Güneş Sistemimizin en çok merak edilen cisimlerinden birisi olan Europa'ya çok yakında birden fazla görev düzenlemeye hazırlanıyor. Uzay ajansı öncelikle 2022 yılında Europa'nın yörüngesine bir uzay sondası yerleştirmeyi hedefliyor. Bundan yalnızca birkaç yıl sonra ise bu sefer bir gözlem aracı uydunun yüzeyine indirilecek. Gözlem aracının iniş yapacağı bölge yörüngedeki sondadan elde edilen veriler yardımıyla belirlenecek. NASA, düzenleyeceği bu iki görevle birlikte Europa'nın tüm bilinmeyenlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ilk uzaylı yaşam formunun keşfedileceğini düşünen NASA, Europa'yı bu anlamda en önemli aday olarak görüyor. Bakalım uzay ajansı, ilk uzaylı keşfine imza atarak tarihi değiştirebilecek mi.

Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Evrende yalnız mıyız? Oy Ver 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

https://www.space.com/41239-jupiter-moon-europa-biosignatures-survive.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Şıklarda 4. seçenek eksik:
- Uzay o kadar büyük ki, eğer evrende yalnızsak bu çok büyük bir yer israfı demektir...
2 Yanıt Yanıtla +5
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Scene 10 ay darkaura
Sana katılmıyorum dostum. Kişisel fikrim olarak Europa'da yaşam olmadığı kanaatindeyim. Bunu biraz dayanaklandırmaya çalışayım. Öncelikle extremophile archae bakteriler tek çeşit değiller ve bahsettiğin özelliklerin hepsine sahip değiller. Extrem koşullarda varlığını sürdüren bakteriler diğer koşullarda oldukça zayıflar ve yaşam alanları oldukça dar. Nedense extrem koşullarda yaşayan canlıları, farklı koşullara dayanıklı canlılar ile karıştırıyoruz. Çoğu zaman sıradan çamurlaşmış yağmur suyu içindeki canlılar farklı koşullara extremophile bakterilerden daha çok uyum gösteriyorlar. Yani demek istediğim extremofiller bize canlılığın her koşulda var olabildiğini söylüyor fakat bir canlı türünün farklı koşullara dayanabildiğini göstermiyor. Örneğin okyanus tabanında sülfür ile beslenen bakteriler tahmin ettiğin gibi uzaya bırakılınca yaşayan hatta karaya bırakılınca yaşabilen bakteriler değilller. Yani bizim normal dediğimiz koşullar onlar için normal değil ve yaşayamazlar. Farklı koşullara dayanıklı canlılar genellikle dünyanın spesifik yerlerinde olanlar değil aksine dünyanın hemen hemen her yerinde olan canlılar oluyor. Archae bakteriler modern sınıflandırmanın 3 ana kolundan biri ve yüzbinlerce çeşidi var fakat farklı ortamlara dayanıklı olanlar extremofiller değil.
Bir diğer konu da yaşamın başlamasıyla ilgili. Europa malesef dünya kadar dinamik bir oluşum değil. Yaşam için 4.6 milyar yıllık Güneş Sistemi tarihinde genellikle Dünya'nın dinamizmine yaklaşan bir Venüs var. Bu da yaşam oluşma olasılığını düşürüyor. Europa kütlesi ve sınırlı koşulları yüzünden yaşam oluşturabilmesi bence çok zor. Üstelik oluşan yaşamın, günümüğzde tonlarca badire atlatmış, kendisini geliştirmiş, değiştirmiş Dünya'daki canlılar kadar dayanıklı olması da imkansız. Yaşamın en zayıf anı ilk oluştuğu andı bence.
Sana katılmıyorum dostum. Kişisel fikrim olarak Europa'da yaşam olmadığı kanaatindeyim. Bunu biraz dayanaklandırmaya çalışayım. Öncelikle extremophile archae b...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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10ff 9 ay
Ulan filmlerdeki uzayli zirvaligina inanmak nedir? Bu zihniyet islama laf atar birde...
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terimer 10 ay
Bu ve bunun gibi haberler buyuk ifsaat oncesinde bulundugumuz Gunes Sistemi ve otesinde varolan yasamlari aciklayabilmek icin insanlari ufaktan alistirma turlari.
Son yillada ozellikle neden bu tip haberler cogaldi sizce ? Sebebi yukarda da dedigim gibi insanligi artik bu duruma alistirmak. Cok yakin bir zamanda da daha buyuk ve sok edici aciklamalar gelecek!
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DH Misafiri 10 ay
biri yazmış milyarlarcı yıl sonra yaşam devam eder orada diye. Demekki dinini bilmiyor Bizim Peygamberimiz SAV son peygamberdir ve bizler ahir zamanda yaşıyoruz kıyamet git gide yaklaşıyor kıyamet koptuktan sonra melekler dahil yaratılmış her şey ölecek ve dümdüz olacak. Tek ALLAH kalacak ve yeniden diriltip hesaba çekecek cennet ve cehennemden baska bir yer olmayacak.
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DH Misafiri 10 ay
uzayda yaşam gezegenede yaşam ulen daha dünyada yaşam yok ne uzayı nasa felan hikaye trilyonlarca para pul savruluyor yazıktır dünya da (yaşam)aya çalışan insanlara harcasınlar bu parayı dünyada ki bilime ilime harcasınlar
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DH Misafiri 10 ay
Sanki bizler farklı bir evrende yaşıyoruz bizlerde uzayda yaşadığımız için uzayın her yanında hayat olma olasılığı çok yüksek en iyi örneği dünya denen gezegenimiz.
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DH Misafiri 10 ay
Nasa'yı milyarlarca dolarlık masraftan kurtarabilirsin.
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malkoc24 10 ay
Allahın insanları en üstün ırk olarak yarattığı biliniyor. Dünya dışında başka gezgenlerde yaşam var ise bunların bizden üstün olma ihtimali yok tabi bu bizim inancımıza göre kaldıki pekçok farklı insan farklı dinlerden olmasına rağmen inanç budur, insan en üstün ırk ve Allah bizi kendi suretinden yarattı. Bulunabilecek başka yaşam formlarının bizden ve hatta dünyadaki yaşamdan üstün olacağını sanmıyorum varsa böyle bir durum :)
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tahir40 10 ay malkoc24
Herşeyi böyle İslam'a göre yorumlayıp, onu da yanlış bilen kuru cahiller gelmiş yine. İslam inancına göre insanların cinlerden üstün olduğuna dair bir hadis, ayet var mı? Demek ki insanlar en üstün ırk değil(!)miş. Kaldı ki İslamda üstünlük Takva ile olur. Yani uzaylıların teknolojisi ne kadar ileri olsa da, başka yıldız sistemlerinden seyahat da etseler, islama göre imansızlarsa insanlar daha üstün demektir.
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huso44 10 ay malkoc24
Şimdi şöylede birşey var üstünlük takvadadır denir. yani uzaylı bir yaşamın üstün olmamasından kastın takva meselesi ise doğrusun. ama fiziki bir üstünlükten bahsedersen bu konuda yanılıyorsun. insandan fiziki olarak veya bilgi ve beceri bakımından olarak daha üstün bir ırk veya uzaylı olabilir. ama manevi yönden insan ırkına yaklaşamaz diyebiliriz.
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TheStarBox 10 ay
Hiçbir bilgisi olmadığı konularda, kesin yargıları sadece aptallar verir. O yüzden emin değilim dedim.
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DH Misafiri 10 ay
bu uyduyu halat yardımıyla çekip çalalım jupiterden koparalım dünyaya yakın bir yerde yörüngeye oturtalım. ilerde arasırada olsa yüzmeye gideriz.
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DH Misafiri 10 ay
şimdi şöyle düşünün. europadaki buz tabakasının kalınlığı ne kadar . 10km mi 20km mi. europada yaşam on km buz tabakasının altında ışıktan beslenen güneşten beslenen olamaz . çünkü güneş on km buzun altına ışık gönderemez. o zaman güneş ışıgı ile oksijen üreten bir bakteri yaşamı olması imkansız . şu olabilir derseniz buz tabakasının üstünde yada 1 2 mt derinlikte yaşam var derseniz oda imkansız . jüpiter bildiğin radyasyonla dövüyor europayı . kala kala buz tabakasının altında sıvı su içinde volkanik enerjiden beslenecek bir yapı var. yani oraya giden bir robot sıvı su tabakasına inmeden konuşamayız
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