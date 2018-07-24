Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri

Jüpiter'in bilinen 79 uydusundan biri olan Europa, buzla kaplı yüzeyinin altında yattığı düşünülen derin okyanuslarıyla bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır Güneş Sisteminin yaşam barındırabilme olasılığı en yüksek cismi olarak görülüyor. Bu doğrultuda Europa'yı uzaylı yaşam formu arayışlarındaki bir numaralı hedefi haline getiren NASA, 2020'li yıllarda bir yörünge aracı ve bir gözlem aracı olmak üzere Europa'ya iki farklı görev düzenlemeyi planlıyor.
Ancak Jüpiter'in dört büyük uydusundan (Galilei Uyduları) birisi olan Europa, yaşam arayışları için çok ama çok zorlu bir ortama sahip. Güneş Sisteminin en tehlikeli şartlarına sahip gezegeni Jüpiter'e çok yakın bir konumda bulunan Galilei uydusu, sürekli olarak gaz devinden yayılan ekstrem seviyelerdeki radyasyona maruz kalıyor. Bu nedenle bilim insanları çok uzun bir zamandır Europa yüzeyinde yaşam arayışının boşuna olacağını ve bunun yerine buzla kaplı yüzeyin altında yatan okyanuslara odaklanılması gerektiğini düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "Uzay boşluğuna ne kadar dayanabilirsiniz? İşte uzayda kıyafetsiz kalırsanız başınıza gelecekler"
Ancak bu sefer de uydunun tamamını kaplayan tam 20 kilometre kalınlığındaki devasa buz tabakası büyük bir engel oluşturuyor. NASA'nın göndereceği uzay aracının bir yaşam izine rastlaması için ne kadar kazması gerektiği konusunda ise kesin bir bilgi yok.
Canlılık izleri çok da uzakta olmayabilir
Bugün Nature Astronomy üzerinden yayınlanan bir araştırmaya göre NASA'nın Europa'daki canlılık izlerine ulaşması için çok da derine kazması gerekmeyebilir. Radyasyona maruz kalma seviyesinin Europa yüzeyi boyunca farklılık gösterdiğini bulan araştırmacılar, yaşam arayışları için potansiyel en iyi bölgelerin tespit edilebileceği ve gönderilecek uzay aracının yalnızca birkaç santimetre kazarak canlılık izlerine ulaşabileceğini söylüyor.
NASA'lı bilim insanı Tom Nordheim ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, Europa'nın ekvator bölgesinin orta ve yüksek enlem bölgelerine oranla yaklaşık 10 kat daha fazla radyasyona maruz kaldığı tespit edilmiş.
NASA'nın canlılık izlerini bu yüksek enlem bölgelerinde araması gerektiğini söyleyen bilim insanları, sadece 1 ile 3 santimetre arasında bir kazıyla 'biyoişaretlere' ulaşılabileceğini tahmin ediyor. Ancak biyoişaret olarak belirtilen bu yaşam izleri muhtemelen canlı organizmalar olmayacak. Bunun yerine buz tabakasının altında canlıların yaşadığına işaret eden amino asit veya bazı hücresel maddelerin bulunacağı düşünülüyor.
NASA iki farklı görev düzenleyecek
Amerikan uzay ajansı NASA, Güneş Sistemimizin en çok merak edilen cisimlerinden birisi olan Europa'ya çok yakında birden fazla görev düzenlemeye hazırlanıyor. Uzay ajansı öncelikle 2022 yılında Europa'nın yörüngesine bir uzay sondası yerleştirmeyi hedefliyor. Bundan yalnızca birkaç yıl sonra ise bu sefer bir gözlem aracı uydunun yüzeyine indirilecek. Gözlem aracının iniş yapacağı bölge yörüngedeki sondadan elde edilen veriler yardımıyla belirlenecek. NASA, düzenleyeceği bu iki görevle birlikte Europa'nın tüm bilinmeyenlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.
Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ilk uzaylı yaşam formunun keşfedileceğini düşünen NASA, Europa'yı bu anlamda en önemli aday olarak görüyor. Bakalım uzay ajansı, ilk uzaylı keşfine imza atarak tarihi değiştirebilecek mi.
Nature Astronomy'de yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Evrende yalnız mıyız? Oy Ver 3867 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
https://www.space.com/41239-jupiter-moon-europa-biosignatures-survive.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Uzay o kadar büyük ki, eğer evrende yalnızsak bu çok büyük bir yer israfı demektir...
Bir diğer konu da yaşamın başlamasıyla ilgili. Europa malesef dünya kadar dinamik bir oluşum değil. Yaşam için 4.6 milyar yıllık Güneş Sistemi tarihinde genellikle Dünya'nın dinamizmine yaklaşan bir Venüs var. Bu da yaşam oluşma olasılığını düşürüyor. Europa kütlesi ve sınırlı koşulları yüzünden yaşam oluşturabilmesi bence çok zor. Üstelik oluşan yaşamın, günümüğzde tonlarca badire atlatmış, kendisini geliştirmiş, değiştirmiş Dünya'daki canlılar kadar dayanıklı olması da imkansız. Yaşamın en zayıf anı ilk oluştuğu andı bence.