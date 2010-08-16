Bir rüya gerçek oluyor: Porsche 918 Spyder'ın ilk yol videosu

Elektrikli ilk otomobilini yaklaşık 100 yıl önce tanıtan süper spor otomobil üreticisi Porsche, fuarların yıldızı haline gelen 918 Spyder modelini üretmeye karar verdiğini yakın zamanda açıklamıştı. Konsept otomobil olarak hazırlanan ancak gördüğü yoğun ilgi sonrasında üretime girmesine karar verilen hibrit otomobil, endüstri için büyük önem taşıyor. Elektrikli süper spor konseptinin, tüm segmentlerdeki elektrikli araç geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını düşünen Porsche, 918 Spyder için ilk yol videosunu yayınladı. Daha önce birkaç farklı animasyonla 918 Spyder'daki yenilikçi detayları anlatan firma, yeni video ile hacimli üretim öncesinde rakiplerine gözdağı veriyor ve elektrikli süper-spor yol otomobiliyle performans sınırlarını zorlayacağınıa dikkat çekiyor.

Porsche 918 Spyder'ın videosuna geçmeden önce aracın teknik detaylarını da kısaca hatırlamakta fayda var. 493 beygir gücünde 8 silindirli V8 motora sahip olan otomobil aynı zamanda 215 beygir ek güç sağlayan üç adet elektrik motorunu bünyesinde barındırıyor. Toplamda 708 beygir gibi muazzam bir gücü sürücüsünün kontrolüne sunan araç 0-100 Km hızlanmasını 3.2 saniyede gerçekleştiriyor. Hibrit teknolojisi sayesinde 100 kilometrede sadece 3 litre yakıt tüketen 918 Spyder'ın tasarımında bilgisayarlı akışkanlar dinamiğinden faydalanıldığı ve bunun gerek performans gerekse de yakıt tasarrufunda ciddi kazanımlar sağladığı belirtiliyor. Kilometrede sadece 70 gram CO2 salan otomobil, Porsche Akıllı Performans yaklaşımının en önemli ögesi olarak yakında yollarda olacak.