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Bir rüya gerçek oluyor: Porsche 918 Spyder'ın ilk yol videosu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
51,5b
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70
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir rüya gerçek oluyor: Porsche 918 Spyder'ın ilk yol videosu
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Elektrikli ilk otomobilini yaklaşık 100 yıl önce tanıtan süper spor otomobil üreticisi Porsche, fuarların yıldızı haline gelen 918 Spyder modelini üretmeye karar verdiğini yakın zamanda açıklamıştı. Konsept otomobil olarak hazırlanan ancak gördüğü yoğun ilgi sonrasında üretime girmesine karar verilen hibrit otomobil, endüstri için büyük önem taşıyor. Elektrikli süper spor konseptinin, tüm segmentlerdeki elektrikli araç geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını düşünen Porsche, 918 Spyder için ilk yol videosunu yayınladı. Daha önce birkaç farklı animasyonla 918 Spyder'daki yenilikçi detayları anlatan firma, yeni video ile hacimli üretim öncesinde rakiplerine gözdağı veriyor ve elektrikli süper-spor yol otomobiliyle performans sınırlarını zorlayacağınıa dikkat çekiyor.

Porsche 918 Spyder'ın videosuna geçmeden önce aracın teknik detaylarını da kısaca hatırlamakta fayda var. 493 beygir gücünde 8 silindirli V8 motora sahip olan otomobil aynı zamanda 215 beygir ek güç sağlayan üç adet elektrik motorunu bünyesinde barındırıyor. Toplamda 708 beygir gibi muazzam bir gücü sürücüsünün kontrolüne sunan araç 0-100 Km hızlanmasını 3.2 saniyede gerçekleştiriyor. Hibrit teknolojisi sayesinde 100 kilometrede sadece 3 litre yakıt tüketen 918 Spyder'ın tasarımında bilgisayarlı akışkanlar dinamiğinden faydalanıldığı ve bunun gerek performans gerekse de yakıt tasarrufunda ciddi kazanımlar sağladığı belirtiliyor. Kilometrede sadece 70 gram CO2 salan otomobil, Porsche Akıllı Performans yaklaşımının en önemli ögesi olarak yakında yollarda olacak.

Bir rüya gerçek oluyor: Porsche 918 Spyder'ın ilk yol videosu
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Bir rüya gerçek oluyor: Porsche 918 Spyder'ın ilk yol videosu
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Bir rüya gerçek oluyor: Porsche 918 Spyder'ın ilk yol videosu
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1 Avatar
H3lLGaT3 7 yıl
Şahin alır.
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oRHaN_7 7 yıl
lord_danger
Ne zamandır bekliyordum.Sonunda.

sanki alacan :D ahaahhahaha:D
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Rammstein 7 yıl oRHaN_7
oRHaN_7

lord_danger

Ne zamandır bekliyordum.Sonunda.


sanki alacan :D ahaahhahaha:D

Çok komikmiş yönetici kardeş.
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retro. 8 yıl
bir cetta bile degil
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i Am Not Dead 8 yıl
of ya çok harika olmuş bunla bi çarşıda tur atmak varrrrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ahhh


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DH Misafiri 8 yıl
yola çıktığınızda yolları silip süpürür bu yaw. mermi desen anca olur.
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hachiko 8 yıl
Vay be dehşetmiş bizim motordan bile az yakıyor..
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
o ne biçim egzos sesi toros gibi

ama baya güzel olmuş
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Havenless 8 yıl
Acayip lotus havası seziyorum nedense?
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MxFxOx 9 yıl
çantları güzelmış onları alabiliriz belki :D
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rxseven 9 yıl
Ben pek beğenmedim birde aracın arka kısmı sanki r8 i andırıyor
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sinsar 9 yıl
stoklarda görünmüyo
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fss1403 9 yıl
Gayet güzel olmuş.
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DarkPlayer00 9 yıl
Süper ötesi
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StevenDiaz 9 yıl






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DH Misafiri 9 yıl
Mükemmel bir araba..2013 te piyasaya sürülecekmiş.Concept falan değil yani artık Yani araç bu özellikleriyle çıkmayacak diyen arkadaşlar kendilerini kandırmasınlar.
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idemo 9 yıl
ben 10 tane sipariş verdim


ama almadılar.
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