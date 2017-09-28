Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak

Sony'nin amiral gemisi akıllı telefonlarının artık demode olduğunu düşünüyorsanız size iyi bir haberimiz var. Şirket gelecek amiral gemisinin tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını onayladı. Indian Express'e konuşan Sony Hindistan genel müdürü Kenichiro Hibi, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını söyledi.

Ayrıca Bkz.

"Face ID teknolojisi iPhone X üretim sürecini yavaşlatıyor"

Deneyimli yönetici bu bilgileri, Xperia XZ1'in Hindistan'daki lansmanının oturum aralarında gazetecilerle paylaştı. Hibi, "Yeni nesil ürünleri piyasaya çıkarmayı planlıyoruz ve cihazlardan komple yeni bir tasarım bekleyebilirsiniz" sözleriyle Sony fanlarının yüreğine adeta bir su serpmiş durumda.

Sony de çerçevesiz tasarım trendine katılıyor

Bildiğiniz üzere "çerçevesiz tasarım" trendi bu yıl piyasanın üst segmentini ele geçirmiş durumda. Sony'nin de bir sonraki amiral gemisi ile bunların arasına katılması bekleniyor. Şirket yeni telefon hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığı için ortaya nasıl bir cihaz çıkaracağı henüz belli değil.

Sony normalde yeni telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtır. 2018 yılında düzenlenecek etkinlik önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek. Dolayısıyla birkaç ay içinde şirketin nasıl bir cihaz üzerinde çalıştığını görebileceğiz.

http://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/sonys-next-generation-smartphone-will-have-completely-new-design/