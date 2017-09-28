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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak

Sony Hindistan genel müdürü Kenichiro Hibi, bir sonraki amiral gemisi telefonlarının yepyeni bir tasarımla geleceğini onayladı. Şirketin "çerçevesiz tasarım" trendine katılması bekleniyor.
1 yıl
8,1b
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93
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin amiral gemisi akıllı telefonlarının artık demode olduğunu düşünüyorsanız size iyi bir haberimiz var. Şirket gelecek amiral gemisinin tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını onayladı. Indian Express'e konuşan Sony Hindistan genel müdürü Kenichiro Hibi, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Face ID teknolojisi iPhone X üretim sürecini yavaşlatıyor"
Deneyimli yönetici bu bilgileri, Xperia XZ1'in Hindistan'daki lansmanının oturum aralarında gazetecilerle paylaştı. Hibi, "Yeni nesil ürünleri piyasaya çıkarmayı planlıyoruz ve cihazlardan komple yeni bir tasarım bekleyebilirsiniz" sözleriyle Sony fanlarının yüreğine adeta bir su serpmiş durumda.

Sony de çerçevesiz tasarım trendine katılıyor

Bildiğiniz üzere "çerçevesiz tasarım" trendi bu yıl piyasanın üst segmentini ele geçirmiş durumda. Sony'nin de bir sonraki amiral gemisi ile bunların arasına katılması bekleniyor. Şirket yeni telefon hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığı için ortaya nasıl bir cihaz çıkaracağı henüz belli değil.
Sony normalde yeni telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtır. 2018 yılında düzenlenecek etkinlik önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek. Dolayısıyla birkaç ay içinde şirketin nasıl bir cihaz üzerinde çalıştığını görebileceğiz.

http://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/sonys-next-generation-smartphone-will-have-completely-new-design/ Yorum Yaz
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Godrilla 1 yıl en beğenilen
Hala beğenmiyorlar, sanal tuşları kaldırın falan diyorlar. Ulan nereye koysun o sanal tuşu? Zaten telefonda bir faaliyet yaparken kayboluyor o tuşlar daha ne? Dünya üzerinde bu kadar fakir olupta, bu kadar bir şeyi beğenmemezlik yapan tek milletiz sanırım.
Hala beğenmiyorlar, sanal tuşları kaldırın falan diyorlar. Ulan nereye koysun o sanal tuşu? Zaten telefonda bir faaliyet yaparken kayboluyor o tuşlar daha ne? D...
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1 Yanıt Yanıtla +98
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Ömerayhan 1 yıl Androidd
Androidd
Gördüğüm en dandik telefon markalarından biri. İçinde ne bir not uygulaması var. Ne bir numara engelleme var. Ne sesli asistanı var.
Her kamera çıktığında en iyisi çıkar kullanıma gelince en yavaş kameralar çıkar.
En dandik tasarımlara sahiptir.
Fakat her seferinde Sony fanları Sony fanları deniyor.
Eskiden Sony markası iyiydi fakat Nokia gibi çöküyor.
Bu fanlarında hiç bir zaman göremedik.

bir şeyi kendisi beğenmiyor diye ölümüne kötüleyen üzerine çullanan birisi daha. Sony Android'in Ios'udur. Samsung'un 4 gb ile yaptığını 2-3 ile yapar. Samsung Experience bilmem ne halt yemis yazılımdaki freshlik konusunda. Şarj konusunda da daha iyi genelde.
Kapitalist sisteme biraz ayak uydurmak istemesin bir şirket senin gibilerden linç yemeye başlıyor.
AndroiddGördüğüm en dandik telefon markalarından biri. İçinde ne bir not uygulaması var. Ne bir numara engelleme var. Ne sesli asistanı var. ...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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Midnightmrt 1 yıl Androidd
Androidd
Gördüğüm en dandik telefon markalarından biri. İçinde ne bir not uygulaması var. Ne bir numara engelleme var. Ne sesli asistanı var.
Her kamera çıktığında en iyisi çıkar kullanıma gelince en yavaş kameralar çıkar.
En dandik tasarımlara sahiptir.
Fakat her seferinde Sony fanları Sony fanları deniyor.
Eskiden Sony markası iyiydi fakat Nokia gibi çöküyor.
Bu fanlarında hiç bir zaman göremedik.

Sony nin çöktüğünü kim söyledi?
Birçok alanda yeniliği Sony getirdi şu an başka telefonlarda bu kadar kaliteli fotoğraf çekebiliyorsan sebebi sony
Suya dayanıklılığın öncüsü oldu
Güncelleme dersen ilk veren firma
Tasarım konusunda da düzenleme yapılıyor
En az çökme yaşanan arayüz Sony de
Daha ne lazım?
AndroiddGördüğüm en dandik telefon markalarından biri. İçinde ne bir not uygulaması var. Ne bir numara engelleme var. Ne sesli asistanı var. ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
astegon 1 yıl eyildiz
eyildiz
Yeni haber
gsmarena.com/...

Haber 3-4 gündür teknoloji sitelerini sallıyor. Çoğunluk inanmasa da sanırım cihazlar böyle gelecek gibi.
Ha gelirse büyük bir devrim yapmış olur sony :)
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Konuşmalan 1 yıl
Pahalı fiyat,eski donanım,rezalet teknik servis
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xyz35 1 yıl
sony telefon işini bırakmalı
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BRC_KHAN 1 yıl
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Xperia Ailesi Grubu böyle gelecek diyorlar da bence arka tarafları çok tipsiz, hele sağdaki bildiğiniz P10-One Plus 5t çakması
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the viper 1 yıl BRC_KHAN
BRC_KHAN
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Xperia Ailesi Grubu böyle gelecek diyorlar da bence arka tarafları çok tipsiz, hele sağdaki bildiğiniz P10-One Plus 5t çakması

parmak izi yanda olur. arkada olmaz.
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se_runtome 1 yıl BRC_KHAN
kardeş tamamen uydurma fotoşop
ekrana bak dışarı da görüntüsü var ekranda yansıma yani ama resim sanki içeride bir zeminde duruyor muş gibi çok saçma.
bu saatten sonra arka parmak izi yapacağına asla inanmıyorum.
solda kavisli xperia ruhuna uymuyor oval ıyyhh samiyler gibi.
sağ tamam ön taraf üst hoparlör şık durmuş.
tek temennim 16:9 kalır.
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SK8KEMAL 1 yıl
Bende 2018 ocak fuarında çerçevesi inceltimiş compact modelini bekliyorum, 5,7 ne yaw.
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CR7_35 1 yıl
Yeni modelin 3420 mah ve 5.7 inç olacağı söyleniyor.
İşlemci 835 olacak 845 söylenti sadece biraz eskitelim demi.
Ekran aynı 4K HDR olacak umarım OLED veya LED tarzı bi ekran olmaz IPS bu iş için biçilmiş kaftan.
Hayır Z5 Premium'un bataryası 3430 ondan sonra 2 amiral gemisi çıkıyor pil geride resmen saçmalamışlar koy 3600-3800 arası bi batarya tamam işte 4K ekran acayip yiyor bataryayı.
Ve en önemlisi ekran kasa oranı istediğimiz gibi umarım renk çeşitliliğide olur mesela Gold rengi.
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tempestatem 1 yıl
1997 kafasinda devam ediyor sony.
2012 yilinda utanmadan ips tft ekranlu amiram gemisi satmişti insanlara. Hala degismedi.
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mg3 1 yıl
Ulan sony sony fanlari senden fazla bir sey istemiyor ekrani amoled veya oled ekran koy batarysi en az 4000 mah olsun hafizalarimiza kazinan wolkman serisi telefonlardaki o mukemmel ses sistemini koy sonyciler bilir sony w995 serisi ses konusunda evsanedir bilen bilir bunlari yapmak bukadar zormuu eyyyyy sony.
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the viper 1 yıl
gelecekse gelsin artık. kafam ip8 e yöndeldi. çık be insafsız :)
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ncdtkrts 1 yıl the viper
Bizde merakla bekliyoruz :)
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se_runtome 1 yıl
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böyle olsa nasıl olurdu acaba ?
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Silenforce 1 yıl se_runtome
se_runtome
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böyle olsa nasıl olurdu acaba ?

İlk partiden alırım bu şekilde çıkarsa ama sanmam.
Samsung şu iki sene sonra kasan telefonları üreten firma değil mi?
Xperia P'm ikinci senesini devirdikten sonra aynı zamanda alınan S3'lerden çok daha seri çalışıyordu.Şuan kullandığım Z5'te Iphone 6'lardan daha seri çalışıyor ama S6'nın esamesi okunmuyor?
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