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Biri Çinlilere dur desin: ZTE'nin yeni telefonu Nubia X6 teknik özellikleriyle rakip tanımıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,6b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biri Çinlilere dur desin: ZTE'nin yeni telefonu Nubia X6 teknik özellikleriyle rakip tanımıyor
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Çinli telefon üreticilerinin hızlı yükselişi devam ediyor. Ülkenin en büyük telefon üreticilerinden ZTE, resmi duyurusunu bugün gerçekleştirdiği Nubia X6 isimli akıllı telefon modeliyle teknik özellik anlamında standartları yeniden belirliyor. 6.44-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki ekranı ile doğrudan Sony Xperia Z Ultra'nın rakibi haline gelen telefon-tablet melezi, hiç bir telefonda olmayan ekstra özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Dilerseniz önce temel özelliklerinden başlayalım. Aynı Sony Xperia Z2 ve bugün lanse edilecek HTC'nin yeni One modeli gibi 2.36GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 801 işlemcisinden gücünü alan ZTE Nubia X6'nın sürprizi ise ikinci versiyonu. ZTE aynı zamanda 2.5GHz hızındaki Snapdragon 801 (8974AC) işlemcisini kullanan Nubia X6 versiyonunu da sunuyor olacak ki yapılan açıklamalara göre bu versiyon AnTuTu testinden 38000+ puan alıyor.
Kasa kalınlığı 7.9mm olan telefon, aynı boyuttaki Xperia Z Ultra'dan biraz daha kalın olmakla birlikte bunun bazı nedenleri bulunuyor. 32GB, 64 ve 128GB, evet yanlış okumadınız 128GB'lık versiyonu da olan telefon, bu açıdan sınıfında 128GB depolama alanı sunan ilk cihaz olacak gibi görünüyor. 4250mAh kapasiteli pili ile tüm rakiplerinden daha uzun kullanım süresi vaad eden telefon, yukarıda saydığımız tüm özellikleri çift SIM kart kullanımı ile harmanlıyor.
ZTE Nubia X6'nın fark yarattığı noktalardan bir diğeri ise kamerada karşımıza çıkıyor. Arka kısmındaki 13MP çözünürlüğündeki kamerası 5 elementli ve f/2.0 değerinde lens kullanan telefon aynı zamanda OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisine de sahip. Şimdi sıkı durun, ZTE Nubia X6'nın ön kamerası da 13MP çözünürlüğünde. Arkadan aydınlatmalı yani BSI sensör ve 5 elementli f/2.2 lens kullanan ön kamerada, arka kameradan farklı olarak optik görüntü sabitleme özelliğine ise yer verilmiyor. Çinli teknoloji tutkunlarının "Selfie" için yüksek çözünürlüklü ön kamera talebi, Nubia X6 ile yanıt buluyor diyebiliriz.
Diğer özellikleri arasında çift bant WiFi, Bluetooth 4.0 ve NFC gibi detaylara yer verilen telefon, aynı Samsung Galaxy Note 3 gibi USB 3.0 teknolojisini destekliyor ve OTG özelliği ile geliyor. Konuşma ve ses kaydı esnasında çevresel gürültüyü azaltabilmek adına üç adet mikrofon ile donatılan telefonun hem GSM hem Çin'e özel ağ altyapılarıyla uyumlu versiyonları bulunuyor. Yakında satışa çıkacak telefonun fiyatı, tercih edilecek versiyona göre 550$-650$ olacak. 

Biri Çinlilere dur desin: ZTE'nin yeni telefonu Nubia X6 teknik özellikleriyle rakip tanımıyor

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Lelouch V 5 yıl en beğenilen
Çinlilere dur
6 Yanıt Yanıtla +279
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mu5tafa 5 yıl
Klasik olacak ama tr ye gelmedikten sonra...]
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MO. 5 yıl
İşin suyunu çıkardılar 6.44 inç nedir

ama ozellikleri iyiymiş
3 Yanıt Yanıtla +26
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Bu telefonluktan çıkmış, içine telefon modülü kurulmuş bir tablet bilgisayar satıyorlar.
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thestell 5 yıl
Şu kırmızı tuş beni bitiriyor
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erco35coast 5 yıl
bu 4 çekirdek çin telefonlarından istiyoruz ama 5inc 5.5 inc falan yapın da yollayın.
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Sanal Bilim Adami 5 yıl
128 gb telefon zaten var.
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YereDusenAdam 5 yıl
Çinliler durun
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atomcu 5 yıl
GM bunu getirsin
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fatihkan 5 yıl
Android resmen donanım canavarı gibi. iphone 5s dünyanın en hızlısı şu anda ve sadece 1.3 ghz çift çekirdek.
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Rabelis 5 yıl
Tam gaz özellik değilde birazda dünyaya yaymaya çalışsa başarılı olur
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ender ahmet 5 yıl Rabelis
Rabelis

Tam gaz özellik değilde birazda dünyaya yaymaya çalışsa başarılı olur


dünyanın 5 te 1 i zaten çinde.bide yakınındaki hindistan pazarı var.ikisi dünyanın 4te 1 ediyor.haliyle gerek duymuyorlar pazar açısından
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FlyingUnderpants 5 yıl
Valla dun tanitilian HTC One M8'i gordukten sonra butun telefonlar basit ve cirkin geliyor gozume.
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lvlehlvlet 5 yıl
Anacım eline sağlık,olmuş bu tablet!
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noktasalih 5 yıl
Çinliler bu iphone hasret diyen kardeşim Çine gidip gelen birisi olarak söylüyorum. Çin'deki kadar hiç biyerde iphone bulamazsın
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