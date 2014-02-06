BitTag projesi ile ürün fiyat etiketleri Bitcoin üzerinden hesaplanacak





Sanal para birimi Bitcoin'in giderek daha fazla kabul görmesi, pek çok yeni projeye de fikir babalığı yapıyor. BitTag bunlardan birisi.





İngiliz Samuel Cox tarafından geliştirilen BitTag, üzerine tutturulduğu ürünlerin fiyatlarını gerçek zamanlı olarak Bitcoin türünden müşteriye gösteriyor. Cihaz, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve ürünün anlık değerini çekerek ekranına yansıtıyor. Ayrıca ekranda normal fiyatını da görmek mümkün.





Kullanıcı eğer ürünü Bitcoin ile satın almak isterse cihazı sallıyor ve bir QR kodu ekranında beliriyor. Bu kodu mobil cihazına okutarak Bitcoin ile satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor.





Bir adet BitTag cihazının fiyatı 40 pound olarak belirlenmiş ve proje Londra'da bir tekstil mağazasında pilot olarak uygulanmaya başladı. Cox, projesinin büyük giyim mağazalarından ziyade küçük çaplı firmalara hitap ettiğini belirtiyor ve Bitcoin'in hızlı artan popülaritesi sayesinde uzun vadede cihaz maliyetlerinin daha kolay karşılanabileceğini sözlerine ekliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/02/bittag-shows-off-item-price-in-bitcoin-equivalent