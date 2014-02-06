Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BitTag projesi ile ürün fiyat etiketleri Bitcoin üzerinden hesaplanacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,1b
1
1
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BitTag projesi ile ürün fiyat etiketleri Bitcoin üzerinden hesaplanacak

Sanal para birimi Bitcoin'in giderek daha fazla kabul görmesi, pek çok yeni projeye de fikir babalığı yapıyor. BitTag bunlardan birisi.

İngiliz Samuel Cox tarafından geliştirilen BitTag, üzerine tutturulduğu ürünlerin fiyatlarını gerçek zamanlı olarak Bitcoin türünden müşteriye gösteriyor. Cihaz, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve ürünün anlık değerini çekerek ekranına yansıtıyor. Ayrıca ekranda normal fiyatını da görmek mümkün.

Kullanıcı eğer ürünü Bitcoin ile satın almak isterse cihazı sallıyor ve bir QR kodu ekranında beliriyor. Bu kodu mobil cihazına okutarak Bitcoin ile satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor.

Bir adet BitTag cihazının fiyatı 40 pound olarak belirlenmiş ve proje Londra'da bir tekstil mağazasında pilot olarak uygulanmaya başladı. Cox, projesinin büyük giyim mağazalarından ziyade küçük çaplı firmalara hitap ettiğini belirtiyor ve Bitcoin'in hızlı artan popülaritesi sayesinde uzun vadede cihaz maliyetlerinin daha kolay karşılanabileceğini sözlerine ekliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/02/bittag-shows-off-item-price-in-bitcoin-equivalent Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kitmaker 5 yıl
Küçük çaplı firmalara hitap edemez. Esnafı zaten geçiyorum Defacto gibi bir marka ortalamanın üstünde olmasına rağmen bir etikete 40 pound veremez. Türkiyede zaten mümkün değil 65 Dolar ediyor o da 150 Lira ediyor şimdiki haliyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efektsiz Kategori" 5 yıl ASUS Bilgisayarımı Ateşle Kazananı "Efekt Kategorisi" 5 yıl Samsung Galaxy S5: Lansman tarihi, teknik özellikler ve dahası... 5 yıl Samsung Forum 14: WW9000 Çamaşır Makinesi 5 yıl Samsung Forum 14: 105" Panaromik Kavisli TV ile Gerçek Sinema Keyfi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim