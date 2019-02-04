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BitTorrent birimi işleme başladı, ICO fiyatının 6 katına çıktı

BitTorrent ağının kripto para birimi BTT piyasaya bomba gibi bir giriş yaptı. ICO döneminde rekor ilgi gören para birimi işleme başladığında 6 kat artış gösterdi.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Tron biriminin CEO’su Justin Sun tarafından satın alındıktan sonra kendi kripto para birimini çıkaran BitTorrent ağı, ayı piyasasında rekorlara imza attı. ICO döneminde büyük ilgi gören BTT kripto para birimi işleme başladığı gün de bu ilgiyi sürdürdü.

Rekor kırdı

28 Ocak tarihinde ICO sürecini başlatan BTT sadece 18 dakikada tükendi. Satış için ayrılan 60 milyon jeton toplam 7 milyon dolar yatırım topladı. Dün itibariyle Binance, OKEx, KuCoin, Upbit ve TRX.market gibi borsalarda işleme başlayan BTT, ICO fiyatının 6 katına fırladı.

Ayrıca Bkz. "Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı"

Hali hazırda $0.0007 veya 22 Satoshi seviyesinde işlem gören BTT gün içerisinde yüzde 50 civarında bir artış gösterdi. Ayrıca BTT birimi günlük olarak 200 milyon dolar hacme ulaşmış durumda.

Justin Sun yeni kripto para birimini airdrop olarak da dağıtacağını açıkladı. 11 Şubat tarihinde 1:0.11 civarında bir oranla TRX birimi tutanlara BTT birimi gelecek. Ayrıca her ayın 11’inde kâr payı olarak daha düşük bir oranda BTT dağıtımı devam edecek. Bunun için destekli borsa ve cüzdanlarda TRX tutmak gerekiyor.

Diğer taraftan BTT projesinin başarısı Binance Launchpad platformunu da öne çıkardı. Bir süredir atıl kalan ICO destek platformu BTT sonrasında yeni bir yol haritası çizdi. Bu yıl her ay bir ICO projesi yapılması planlanıyor. Ay sonunda Fetch.AI (FET) projesi destek arayacak.

 

https://cryptopotato.com/bittorrent-btt-surges-50-traded-6x-compared-to-the-crowd-sale-price/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 ay
binance.com/tr buradan, sanal kartla alınabiliniyor !
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SEO-Uzmanı 3 ay
DH sitesinden hiç bir şey anlamadım ! birde google çeviri üzerinden wiki sayfasını okumaya çalışalım ! translate.google.com/...
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Felix Culpa 3 ay SEO-Uzmanı
Birde bu kaynağa göz atabilirsin:
kriptokilavuz.com/...
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r0ket 3 ay
binance üzerinde trx im var şimdi banada gelecekmi btt?
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ekrem71 3 ay r0ket
açıklamalara göre gelecek
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