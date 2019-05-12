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Bitcoin 7000$ sınırını geçti, piyasa hareketlendi

Kripto para piyasası yeniden eski günlerine dönebilecek mi? Bitcoin bugün 7000$ sınırını aşarak son ayların en yüksek değerine ulaştı. Diğer birimler de çift haneli büyüdü.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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2017 sonlarında büyük patlamayı yaptıktan sonra derin bir çöküşe giren ve pek çok sektörde zincirleme etki başlatan kripto para piyasası toparlanma işaretleri gösteriyor. Bitcoin 7000$ sınırını geçerken diğer birimlerde de büyük hareketlilik var.

Eskiye dönüş işaretleri

Yılın ilk günü ile birlikte kripto para piyasasında kıpırdanmaların işaretleri de gelmeye başlamıştı. Bitcoin istikrarlı bir yükseliş sürecine girerken diğer para birimleri de aynı oranda büyüme sinyalleri verdi.

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Hafta sonu itibariyle kripto para piyasası önemli bir adımı geride bıraktı. Bitcoin uzun bir aradan sonra yeniden 7300$ seviyelerine geçerken yüzde 20 civarında bir artış kaydetti. Ethereum ise 197$ seviyesine ulaştı.

Alt birimlerden Bitcoin Cash yüzde 30 artış ile 372$ seviyesine geldi ve en fazla yükselen büyük para birimlerinden birisi oldu. İlk 100 para listesinde birkaç birim hariç tüm kripto paraların yükseldiğini görüyoruz.

Piyasanın genelinde de hareketliliğin olumlu sonuçları var. Gerçi Bitcoin yüzde 59 hakimiyet oranına ulaştı. Bu da alt kripto paraların artış ivmesini biraz kısabilir. Piyasanın genel hacmi yine uzun bir aradan sonra 200 milyar dolar sınırını geçmiş durumda.

 

https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 hf. en beğenilen
baloncular çok üzülecek gene
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fenomen-apo 3 hf. yeni yorumcu
Bitcoinin ani yükselişleri insanın iştahını kabartıyor ama ünlü Ekonomist Fenomen Apo'yu izlemeden sakın yatırı yapmayın.
İlgili video: youtu.be/...
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hwcommander 3 hf.
hiç bir zaman şu gün olacaka diye bir şey yok.
geçen gün biance de 7bin bitcoin çalındı
artış olduğu dönemlerde saldırılar artar
birazda bilgisayarın güvenliği ile alakalı.
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sakulta8585 3 hf.
Iki yildir Blockchain.info'da duruyor.
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hwcommander 3 hf.
yüksek miktarda varsa elbette değer kullanımı kolay güvenli.
çok fazla borsalarda tutmamaya çalış, tek problem karını aldın mı bir süre borsada kalması oluyor fakat ledger varsa direk ledgere aktarıyorusun seviyeyi bulunca tekrar borsada işleme sokarsın böylece bekleme süresinde tedirgin olmuyorsun
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sakulta8585 3 hf.
Arkadaslar Ledger Wallet almaya degermi? Suan blockchain.info'da duruyor.
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al-ozaria 3 hf.
Dikkat edin; keriz silkeleme amaçlı bir yükselme olmasın.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf.
Mesut çevik'e coin piyasası maaş ödemeyi bırakmış galiba bir içerik göremiyoruz ondan 😂😅😂
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thanatos13 3 hf.
bunun olayı bitmemişmiydi ya
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Askaparta 3 hf.
Balina gelir yakında.
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logi666leboss 3 hf.
Bana göre gene yükselir. Düşünün ki Amerika'da kara para aklama işini fazlasıyla yerine getirebilen bı başka para birimi yok. Al sat isini yapan balona takılır.
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Periah 3 hf. logi666leboss
Bir konuda yorum yapmadan yorum yaptığınız varlığı biraz araştırsanız keşke...
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