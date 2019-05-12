Bitcoin 7000$ sınırını geçti, piyasa hareketlendi

2017 sonlarında büyük patlamayı yaptıktan sonra derin bir çöküşe giren ve pek çok sektörde zincirleme etki başlatan kripto para piyasası toparlanma işaretleri gösteriyor. Bitcoin 7000$ sınırını geçerken diğer birimlerde de büyük hareketlilik var.

Eskiye dönüş işaretleri

Yılın ilk günü ile birlikte kripto para piyasasında kıpırdanmaların işaretleri de gelmeye başlamıştı. Bitcoin istikrarlı bir yükseliş sürecine girerken diğer para birimleri de aynı oranda büyüme sinyalleri verdi.

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Hafta sonu itibariyle kripto para piyasası önemli bir adımı geride bıraktı. Bitcoin uzun bir aradan sonra yeniden 7300$ seviyelerine geçerken yüzde 20 civarında bir artış kaydetti. Ethereum ise 197$ seviyesine ulaştı.

Alt birimlerden Bitcoin Cash yüzde 30 artış ile 372$ seviyesine geldi ve en fazla yükselen büyük para birimlerinden birisi oldu. İlk 100 para listesinde birkaç birim hariç tüm kripto paraların yükseldiğini görüyoruz.

Piyasanın genelinde de hareketliliğin olumlu sonuçları var. Gerçi Bitcoin yüzde 59 hakimiyet oranına ulaştı. Bu da alt kripto paraların artış ivmesini biraz kısabilir. Piyasanın genel hacmi yine uzun bir aradan sonra 200 milyar dolar sınırını geçmiş durumda.