Fortnite sezon 9 yeni bir toplama etkinliği getiriyor

Son dönemin gözde yapımları arasında yer alan Fortnite oyunu için yeni sezon kısa bir süre önce başlarken Battle Pass tarafında yeni bir toplama etkinliği göze çarpıyor. Fortbytes tüm sezon boyunca sürecek.

Fortnite sezon 9

Yeni sezonda Battle Pass sahibi olanlar Fortbytes adındaki toplanabilir parçaları arayacaklar. Sezon sonuna kadar toplamda 100 parçanın biriktirilmesi gerekiyor. Parçalar her gün bir tane olacak şekilde haritaya ekleniyor.

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Tüm parçalar toplandıktan sonra ortaya gizemli bir resim çıkacak. Sonrasında ise oyunların ödüller kazanacağı ve dokuzuncu sezonun sırlarını açığa çıkaracağı belirtiliyor. Sezonun ilk günü 18 adet parça eklendi. Sonraki günler ise bu rakam 1 olacak.

Tilted Towers noktasını yıkan volkan patlaması ile tamamlanan sekizinci sezon sonrasında dokuzuncu sezon da heyecanlı başladı. Tilted Towers yerine oyuna Neo Tilted adında yeni bir nokta eklendi. Ayrıca Mega Mall alanı da keşfedilmeyi beliyor.

Diğer taraftan Slipstreams adındaki yeni rüzgâr tüneli oyuncuları hızlı bir şekilde yeni bir noktaya taşıyor. Haritanın pek çok yerinde ortaya çıkan bu tüneller ile araçları da ilerletmek mümkün. Daha küçük boyutlu vantilatörler ise oyuncuları daha kısa mesafelere gönderiyor ve düşme esnasında hasara karşı koruyor.

Battle Pass ile birlikte ise Sentinel adında bir temanın kilidi açılıyor. Yine 100 tier sonunda Rox adında bir dış görünüm de hediye edilecek. Bunun dışında Combat Shotgun silahı, Clingers, Buried Treasure, Pump Shotguns, Poison Dart Traps, Scoped Revolvers, Suppressed Assault Rifles, Thermal Assault Rifles ve Balloons gibi pek çok eşya oyuna eklendi.

Son olarak 3 farklı sınırlı zaman modu olduğunu belirtelim. Trios modu 3 oyuncu ile yapılan bir battle royale karşılaşması. Solid Gold ise tüm oyuncuları efsane silahlarla donatıyor. One Shot ise bir keskin nişancı tüfeği ve bandajla mücadele etmenizi sağlıyor.