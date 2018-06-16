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Bitcoin Core 0.16.1 piyasaya sürüldü

En son güncellemesi Şubat ayında yayınlanan Bitcoin Core'un, geçtiğimiz günlerde 0.16.1 sürümü yayılandı. Yeni versiyonun içinde performans iyileştirmeleri ve yeni özellikler var.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, yeni özellikleri ve performans iyileştirmeleri ile Bitcoin Core 0.16.1, resmi olarak piyasaya sürüldü.
Yeni sürümün içinde; yeni özelliklerin, çeşitli hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin olduğu belirtildi. Bitcoin Core’un bu sürümünde, madencilerin, 0.15.1 sürümünde kullandıkları “-blockmaxsize” seçeneği kaldırıldı. Madencilerin, artık blok boyutunun sınırlamaları için “-blockmaxweight” seçeneğini kullanmaları gerektiği belirtildi.
Yapılan yeni yükseltme, 0.16 sürümünden sonra oluşturulan cüzdanları etkiledi. Yeni sürümün, 0.16 sürümünden önceki versiyonlarla uyumlu olmadığı ve yeni oluşturulan cüzdanları, Bitcoin Core’un eski versiyonlarında kullanmaya çalıştığınızda işe yaramayacakları açıklandı.
Bir önceki Bitcoin Core istemci sürümü, Şubat ayının sonunda piyasaya sürülmüştü. İşlem ücretlerini ve işlem sürelerini kısaltmak için tasarlanan Segregated Witness (SegWit) ölçekleme teknolojisine de tam destek sağlamıştı.
Bitcoin Core geliştiricisi Jimmy Song, Bitcoin Core'un son sürümündekien dikkate değer özelliğinin; “yerel SegWit desteğinin (bech32)” çok daha fazla benimsenmesi olduğunu söyledi.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-core-version-0-16-1-officially-released Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanerss 11 ay
Yazılım güncellemesini "piyasaya sürüldü" yazarak başlık atmak.
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jimhendrix 11 ay
Başladınız gene şu saçma dickoin haberlere.
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