Bitcoin Core 0.16.1 piyasaya sürüldü

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, yeni özellikleri ve performans iyileştirmeleri ile Bitcoin Core 0.16.1, resmi olarak piyasaya sürüldü.

Yeni sürümün içinde; yeni özelliklerin, çeşitli hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin olduğu belirtildi. Bitcoin Core’un bu sürümünde, madencilerin, 0.15.1 sürümünde kullandıkları “-blockmaxsize” seçeneği kaldırıldı. Madencilerin, artık blok boyutunun sınırlamaları için “-blockmaxweight” seçeneğini kullanmaları gerektiği belirtildi.

Yapılan yeni yükseltme, 0.16 sürümünden sonra oluşturulan cüzdanları etkiledi. Yeni sürümün, 0.16 sürümünden önceki versiyonlarla uyumlu olmadığı ve yeni oluşturulan cüzdanları, Bitcoin Core’un eski versiyonlarında kullanmaya çalıştığınızda işe yaramayacakları açıklandı.

Bir önceki Bitcoin Core istemci sürümü, Şubat ayının sonunda piyasaya sürülmüştü. İşlem ücretlerini ve işlem sürelerini kısaltmak için tasarlanan Segregated Witness (SegWit) ölçekleme teknolojisine de tam destek sağlamıştı.

Bitcoin Core geliştiricisi Jimmy Song, Bitcoin Core'un son sürümündekien dikkate değer özelliğinin; “yerel SegWit desteğinin (bech32)” çok daha fazla benimsenmesi olduğunu söyledi.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-core-version-0-16-1-officially-released