Bitcoin Lightning Network kapasitesi, 2 milyon doları aştı

Alınan verilere göre, Bitcoin Lightning Network’ün kapasitesi geçtiğimiz günlerde 2 milyon doları aştı.

Yıl boyu süren ayı piyasası yüzünden kripto para pazarında yaşanan düşüş ile birlikte “kripto kışı” olarak adlandırılan dönemde Bitcoin Lightning ağı oldukça güçlü bir büyüme kaydetti.

Geçtiğimiz günler itibariyle Lightning ölçeklendirme protokolünü destekleyen node kanalları, neredeyse 500 Bitcoin'lik bir dönüm noktasına ulaşmayı kolaylaştırdı. Nodeları ilk kez birbirine bağlayan kanalların sayısı da son iki ay içinde gözle görülür şekilde arttı ve

Aralık ayının sonuna kadar toplam 14.362 benzersiz kanala ulaşıldı.

Bitcoin ağı için en büyük sorunlardan biri; sistemin, bazen artan sayıda kullanıcı ve işlemle baş edememesi. Bu da işlemlerin bekleme süresini önemli ölçüde artırabilir. Son on yıl içerisinde yapılan birçok iyileştirmeye rağmen bu sorun hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil.

Bitcoin Blockchain’inin üzerinde çalışan ve ikinci bir katman ödeme protokolü olan Bitcoin Lightning Network, ödeme kanallarını kullanarak sorunları ölçeklenebilirlikle çözmeyi amaçlamaktadır.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-lightning-network-capacity-surpasses-2-mln-despite-bear-market